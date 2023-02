Formel-1-Technik: Die Details des Aston Martin AMR23, die ins Auge stechen

Audio-Player laden

Das Aston-Martin-Formel-1-Auto für 2023 wurde am Montagabend vorgestellt, und es gab viele Details am AMR23, die einen genaueren Blick wert sind.

Astons ursprüngliches Layout für den AMR22 war eines der einzigartigeren Designs in der Startaufstellung, nicht nur wegen der hochgezogenen, unterschnittenen Seitenkästen - die eine Reihe zusätzlicher Kühlrippen auf der Oberseite aufwiesen, um die Kühlung des Autos zu unterstützen -, sondern auch wegen der hohen Nase und dem zentralen, erhöhten Frontflügel.

Wie wir bereits wissen, erkannte das Team schnell, dass in einer anderen Seitenständerlösung mehr Potenzial steckte, und wechselte zu einem Downwash-Rampendesign. Bei der Nase und dem Frontflügel blieb das Team jedoch standhaft.

Das hat sich für 2023 jedoch geändert, da das Team eine Lösung gefunden hat, die eher dem ähnelt, was wir in der letzten Saison von Mercedes gesehen haben. Für 2022 wählte Aston Martin einen Ansatz, den wir schon früher vom Team gesehen haben, eine Abkürzung, wenn man so will. Das bedeutet, dass man die beste verfügbare Lösung nimmt und sein Bestes tut, um sie nachzuahmen, und das war in diesem Fall der RB18.

Seitenkasten von Red Bull inspiriert

Obwohl das Team sein Bestes getan hat, um Red Bulls Vorsprung zu kopieren, war man nicht in der Lage, das Design 100-prozentig zu reproduzieren. Das lag an der internen Verpackung des Autos, einschließlich (aber nicht nur) der Kühler, der Elektronik und der Seitenaufprallschutzstreben.

Die Hauptkarosserie selbst kam jedoch einer Nachbildung der Downwash-Rampe des RB18 so nahe, wie man es sich nur vorstellen kann, einschließlich der Sickenlinie, die Red Bull beim zweiten Vorsaisontest hinzugefügt hatte.

Was Aston Martin jedoch nicht ausgleichen konnte, war der Einlass, da er nicht die nach oben offene, eingezogene obere Vorderkante des RB18 aufwies - etwas, das der AMR23 hat. Das Team hat sich das Designkonzept zu eigen gemacht und es auf verschiedene andere interessante Arten weiterentwickelt.

Astons Design scheint irgendwo zwischen dem ursprünglichen Design des RB18 und dem von McLaren ab Singapur verwendeten zu liegen, wobei die Unterschneidung unterhalb des Einlasses drastisch vergrößert wurde, um die Strömung sowohl lokal als auch zum Heck des Autos hin zu verbessern.

Aston mit Technikdetails wie am Ferrari F1-75

Während der AMR22 die bauchigere zentrale Karosserie und die bereits erwähnte Sickenlinie aufweist, hat der AMR23 eine viel flachere Flanke, die in vielerlei Hinsicht dem Ferrari F1-75 aus der letzten Saison ähnelt, einschließlich der Mini-Stufenunterschneidung, die der Länge des Seitenkastens folgt.

Diese flachere Flanke hat es den Designern ermöglicht, eine stärker ausgeprägte Schulter zu integrieren, und ähnlich wie bei Alpine im letzten Jahr hat Aston Martin einen Kanal in der Downwash-Sektion integriert - allerdings scheint der Kanal beim AMR23 tiefer zu sein, um den Luftstrom an sein Ziel zu leiten.

Die hufeisenförmige Kühlrippenplatte, die verwendet wurde, als das Team auf das neue Seitenkasten-Layout umstieg, wurde ebenfalls verworfen, da die Konstrukteure zu einem Auslass auf der Oberseite der regalartigen Motorabdeckung übergegangen sind.

Der kühne Ansatz setzt sich auch bei der oberen Kühlkanone fort, die den hinteren Teil des Wagens beherrscht und ebenfalls eine gekrümmte Schulter aufweist, sodass darunter mehr Platz für die Karosserie bleibt, die sich zum Colaflaschenbereich hin verjüngt und Platz für die hinteren Aufhängungskomponenten bietet.

Mit Bildmaterial von Aston Martin Racing.