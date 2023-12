Formel-1-Technik: Die Evolution des Red Bull RB19 in der Saison 2023

Der Red Bull RB19 geht als das bisher dominanteste Formel-1-Auto in die Geschichte ein. Denn Max Verstappen und Sergio Perez haben nur eines der 22 Saisonrennen 2023 nicht gewonnen - den Singapur-Grand-Prix, bei dem Ferrari-Fahrer Carlos Sainz siegte, im 15. Rennen des Jahres.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Red Bull die Entwicklung des RB19 schon nicht mehr so intensiv betrieben wie noch zu Saisonbeginn. Bereits im vierten Rennen in Baku hatte der Rennstall erste größere Updates am Auto und ließ bis in den Herbst hinein regelmäßig weitere Ausbaustufen folgen.

In unserer Fotostrecke zeichnen wir anhand von technischen Darstellungen nach, was genau Red Bull unternommen hat, um den RB19 von Verstappen und Perez immer weiter zu optimieren. Denn da gab es einige bemerkenswerte Updates in allen Bereichen des Fahrzeugs.

Auch der Seitenblick auf das Vorjahresauto RB18 lohnt: Anhand von Vergleichsbildern ist gut erkennbar, wie Red Bull ein bereits gutes Fahrzeug noch deutlich besser gemacht hat, teils nur im Detail.

Und das, obwohl Red Bull nicht mal das gesamte Technikspektrum ausgeschöpft hat: Das Weltmeister-Team hat zum Beispiel auf ein dezidiertes Low-Downforce-Paket für Monza (und Las Vegas) verzichtet und stattdessen nur die Abstimmung des RB19 angepasst.

Ein Grund dafür sind die Erfolge aus der Saison 2022: Red Bull hatte 2023 das größte Handicap durch eine reduzierte Nutzung von Windkanal-Einheiten und digitalen Simulationen. Die Strafe für den Verstoß gegen das Finanzielle Reglement 2021 schränkte das Team zusätzlich ein.

Doch Red-Bull-Designer Adrian Newey und seine Mannschaft haben sich davon nicht beirren lassen und eine Premiere für das Team erreicht: Erstmals überhaupt stellte Red Bull mit Verstappen sowohl den Fahrer-Weltmeister als auch mit Perez den Zweitplatzierten in der Gesamtwertung.

In der Technik-Fotostrecke zeigen wir die wichtigsten Entwicklungsschritte am Red Bull RB19, die diese Erfolge möglich gemacht haben. Für die detailreichen Zeichnungen verantwortlich ist der berühmte Formel-1-Fotograf Giorgio Piola, der die "Königsklasse" seit Jahrzehnten hautnah begleitet und seit jeher Technikdetails in seinen Darstellungen dokumentiert.

Weitere Co-Autoren: Giorgio Piola. Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.