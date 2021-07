Formel-1-Technik: Die Unterboden-Updates von Ferrari

Ferrari experimentiert schon seit einigen Rennen mit unterschiedlichen Spezifikationen am Unterboden. Doch erst beim Österreich-Grand-Prix setzten beide Fahrer eine einheitliche Unterboden-Version am Ferrari SF21 ein. Wir blicken zurück auf die einzelnen Entwicklungsstufen.

Zu Saisonbeginn hat Ferrari eine konventionelle Lösung verwendet, mit einer Strebe auf Höhe der Innenseite des Hinterrads sowie diversen kleinen Luftleitblechen an der Außenkante des Unterbodens. All dies dient dazu, den Luftstrom gezielt um das Hinterrad herum zum Heck zu leiten.

Dann folgte Ferrari dem neuen Unterboden-Trend und übernahm als siebtes Team die sogenannte Z-Form an der Außenkante, also einen starken Einschnitt. Mit dieser Änderung verschwanden einige der kleinen Luftleitbleche wieder.

Anschließend geriet der Bereich direkt vor dem Hinterrad in den Fokus. Ferrari probierte unterschiedliche Versionen mit vier bis sieben Finnen, um das ideale Set-up für seinen Unterboden und dessen Interaktion mit Hinterrädern und Diffusor zu finden.

Zum Österreich-Grand-Prix führte Ferrari wieder seine r-förmigen Luftleitbleche ein, die in einer früheren Ausbaustufe verschwunden waren. Der Z-Einschnitt blieb, außerdem entschied sich das Team für sechs kleine Luftleitbleche vor den Hinterrädern.

Neuerungen am Ferrari SF21 gab es auch am Heckbereich: Ferrari nutzt einerseits einen konventionellen Heckflügel (oben rechts), hat aber auch eine Version in Löffelform (oben links), die mehr Abtrieb ermöglicht, ohne aber den Luftwiderstand deutlich zu erhöhen. Und: Als Reaktion auf die "Flexi-Wings"-Regeln wurden die Endplatten verkürzt.