Formel-1-Technik: Die Updates von Red Bull in Portimao

Verstappen hat die neuen Teile im ersten Freien Training ausprobiert und für gut befunden. Für das zweite Freie Training kam dann auch Perez in den Genuss der Updates, die für das restliche Wochenende am Auto bleiben sollen. Und damit gehen wir jetzt ins Detail!

Am vorderen Bremsschacht hat Red Bull im oberen Bereich eine weitere Strebe eingebaut. Der kleine Ausschnitt zeigt die bisherige Version. Mit der Neuerung will das Team die einströmende Luft noch gezielter an den Bestimmungsort lenken.

Die größten Änderungen gibt es bei den seitlichen Luftleitblechen an der Schulter der Seitenkästen. Hier hat Red Bull seine Konstruktionen umfangreich modifiziert, um den Luftstrom unter dem Auto und an den Seitenkästen vorbei zu optimieren. Unser Bild zeigt die bisherige Lösung, die bis Imola verwendet wurde.

Noch spannender wird es bei den Lamellen-Luftleitblechen auf der Höhe der Seitenkästen-Öffnungen: Denn jede Änderung weiter vorne am Auto muss in diesem Bereich natürlich ebenfalls mit Anpassungen ergänzt werden.

Die Updates am Red Bull RB16B in Portimao

Foto: Giorgio Piola

Das vorderste Luftleitblech ist jetzt in zwei Segmente aufgeteilt worden, aber nicht ganz: In der Mitte befindet sich nun ein Einschnitt, der sich fast über die volle Höhe des Teils zieht. Unten ist eine Verbindung zur Vorderkante des Unterbodens hergestellt worden. Außerdem knüpft dieses Teil auch an die Ausläufer des Bargeboards an.