Formel-1-Technik: Die vier wichtigsten Konzeptänderungen bei McLarens MCL60

Als McLaren seinen MCL60 vor den Wintertests der Formel 1 vorstellte, fiel die Beurteilung des Entwurfs sehr düster aus. Teamchef Andrea Stella gab offen zu, dass das Team "nicht ganz zufrieden mit dem Launch-Auto" sei, weil man wusste, dass man bei der Zusammenstellung des Pakets einige wichtige Design-Ideen verpasst hatte.

"Es gibt einige Bereiche, in denen wir ein wenig spät in der Entwicklung einige wirklich starke Richtungen erkannt haben", sagte er. Diese Richtungen kristallisierten sich im Laufe der beeindruckenden Aufholjagd des Teams heraus, das am vergangenen Wochenende beim Großen Preis von Japan einen doppelten Podestplatz einfuhr.

Im Vorfeld des Rennens in Suzuka und nach einem umfassenden Upgrade in Singapur gab Stella einen faszinierenden Einblick in die wichtigsten Bereiche der Designänderungen. Hier eine Zusammenfassung seiner Ausführungen.

Outwash-Frontflügel

McLaren hat sich den anderen Teams angeschlossen und ein Frontflügeldesign entwickelt, das den größtmöglichen Auswascheffekt bietet. Erreicht wurde dies durch ein besseres Management der Abstände zwischen den Flaps und der Endplatte sowie durch die Form der einzelnen Flügel über die gesamte Spannweite.

Die verschiedenen Frontflügel im Vergleich Foto: Giorgio Piola

Wie Stella erklärt, können die heutigen Autos nicht mehr so viel Auswaschung erzeugen wie die Vorgängergeneration, aber es ist immer noch sehr wertvoll, zu tun, was man kann.

"Auch wenn diese Generation von Autos die Auswaschung im Vergleich zur Vorgängergeneration massiv reduziert hat, versuchen alle Teams, dieses Ziel zu erreichen", sagt er. "Jedes bisschen bringt bessere Eigenschaften, vor allem in den mittelschnellen und langsamen Kurven.

Breitere Seitenkästen mit Wasserrutsche

Nachdem McLaren bereits 2022 auf die Red-Bull-ähnliche Downwash-Lösung für die Seitenkästen umgestiegen war, hat das Team in diesem Jahr noch einmal einen großen Schritt nach vorne gemacht.

Es gibt zwei generelle Konzepte, die in diesem Bereich des Fahrzeugs verfolgt werden - die Seitenkästen so breit wie möglich zu machen, mit einem großen Unterschnitt, und dann das zu maximieren, was als Wasserrutsche bekannt geworden ist.

"Es ist sehr auffällig, wie viel breiter sie ist", fügt Stella hinzu. "Wir versuchen, einen klaren Weg zu schaffen, um die Luftströmung anzuregen."

Vergleich: So unterschiedlich sind die Seitenkästen Foto: Giorgio Piola

Damit werden zwei Ziele verfolgt: Die breiten Seitenkästen und der aggressive Unterschnitt helfen dabei, mit dem Boden zu interagieren, um mehr Abtrieb zu erzeugen, während die Wasserrutschen dabei helfen, die Luft zu kanalisieren, damit der Diffusor besser funktioniert. "Das ist nicht ganz einfach", sagt Stella.

Um das aggressive Bodywork in diesem Bereich zu ermöglichen, änderte McLaren im Rahmen des Österreich-Upgrades die interne Kühlung der Seitenkästen (einschließlich Kühler und Rohrleitungen).

Rückkehr zum Edge-Wing

Der Schlüssel zum Erfolg bei Ground-Effect-Autos ist das Design des Bodens, denn wenn man es richtig macht, bietet er eine Menge Abtrieb.

Das ist der Teil des Autos, über den die Teams am meisten schweigen - kein Wunder, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit es ist, ihn richtig zu gestalten.

Stella: "Die Detailarbeit unter dem Auto gehört zu den raffiniertesten und technisch faszinierendsten Dingen, die ich je gesehen habe.

Um die Performance des Unterbodens ab Singapur weiter zu verbessern, hat McLaren den Edge-Wing wieder eingeführt - etwas, das ursprünglich Anfang 2022 ausprobiert, dann aber wieder verworfen wurde.

Auf dem Edge-Wing liegt ein großer Fokus in der neuen Formel-1-Ära Foto: Giorgio Piola

"Damit schließt sich ein kleiner Kreis, denn 2022 hatte unser Shakedown-Auto diese Art von Flügel, der von einigen Konkurrenten übernommen wurde", so Stella. "Dann wurde uns klar, dass wir den ganzen Weg gehen mussten, um ihn für einige Zeit zu entfernen, also hatten wir den Schlittschuh unter dem Auto."

"Dann wurde klar, dass einige andere Autos den Schlittschuh bereits zu Beginn der Saison entfernt hatten, also haben auch wir gewechselt. Dieser Bereich des Autos bringt eine Menge Leistung."

Die von der FIA für 2023 vorgenommenen Regeländerungen verlangten von den Teams ein Umdenken in Bezug auf verschiedene Aspekte ihrer Bodenkonstruktion, zu denen auch der Edge-Wing und die "Schlittschuh"-Lösung gehörten, die sie als Teil davon für 2022 entwickelt hatten.

Infolge des neuen Reglements mussten auch andere Parameter überdacht werden, darunter die Fahrhöhe, die offenbar einen Kompromiss zwischen den Vorteilen der Schlittschuh-Lösungen und der Verwendung eines verlängerten Edge-Wings darstellte.

Die Verbesserung der Leistung des Unterbodens ist oft auch mit Änderungen in anderen Bereichen verbunden. In Singapur nahm McLaren auch Modifikationen an der hinteren Verkleidung des Toelinks und an den Winglets des Bremskanals vor, um die Luftströmung in diesem Bereich zu verbessern.

"Wir hatten hier viel zu tun, denn der Boden war mit unserer Strömung nicht sehr zufrieden", sagt Stella. "Er war müde, also mussten wir das Profil mit Teilen hier verändern."

Effizienz des Beam-Wings

Nachdem die Konkurrenten von Red Bull erkannt haben, dass das DRS des RB19 durch die Balance des Luftwiderstands zwischen dem Heckflügel und dem Beam-Wings so effektiv ist, hat auch McLaren diesen Weg eingeschlagen.

Seit dem Großen Preis von Belgien hat McLaren damit begonnen, den Luftwiderstand des Heckflügels zu verringern, in der Hoffnung, dass dadurch die Wirkung des DRS verstärkt wird.

Der Beam-Wing von McLaren bei den Wintertestfahrten 2023 Foto: Giorgio Piola

"Wir arbeiten daran, die richtige Anordnung des Beam-Wings zu finden, um den richtigen Luftwiderstand zu erreichen, ohne den oberen Flügel zu sehr zu verkleinern", sagt Stella.

"Der Beam-Wing hier [in Japan] ist relativ entlastet im Vergleich zu einigen Flügeln, die wir zu Beginn der Saison hatten."

Zum Vergleich: Das ist die aktuelle Variante Foto: Giorgio Piola

Die Konzeptänderungen bei McLaren sind faszinierend und haben den Konkurrenten Hoffnung gemacht, dass auch sie einen Wandel vollziehen können.

Vor allem aber sind sie ein Beweis dafür, dass die Befürchtung, die aktuelle Fahrzeuggeneration biete nicht viel Spielraum für Designinnovationen, ausgeräumt ist.

Auf die Frage, ob er überrascht sei, dass es so viel Spielraum für individuelle Ideen gebe, sagt Stella: "Ich glaube, jeder war überrascht, wie viel Entwicklungsmöglichkeiten es bei dieser Generation von Autos gibt. Aber ich gehe davon aus, dass sich das fortsetzen wird".

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.