Formel-1-Technik: Die wichtigsten Änderungen am Mercedes W14

Mit der Enthüllung der schwarzen und rohen Carbonhaut des neuen Formel-1-Autos W14 hat Mercedes am Mittwoch ein kühnes Statement zu seinem Streben nach Verbesserungen abgegeben. Dieser Schritt hat zwar viel Interesse geweckt, aber es gab auch viele andere Detailbereiche des Autos, die ebenso viel Aufmerksamkeit verdient hätten.

Der W14 wurde nicht komplett neu entwickelt, wie es einige angesichts der Schwierigkeiten, die sein Vorgänger dem Team 2022 bereitete, vielleicht erwartet hätten. Dennoch gibt es eine Reihe von Verbesserungen, darunter die Zero-Pod-Lösung. Sie bleibt vorerst bestehen, allerdings in anderer Form, denn sie wurde überarbeitet, um den Luftstrom zum Heck des Autos zu verbessern.

Die berüchtigte obere Seitenaufprallschutz-Verkleidung ist immer noch vorhanden und zeigt deutlich, wie viel schmaler der Rest des Seitenkastens im Vergleich zum Rest des Grids ist, wenn man ihn von vorne betrachtet.

Darüber findet sich eine ähnliche Anordnung wie in der letzten Saison, was die Finnen und die Spiegel betrifft, wobei letztere den neuen Breitenanforderungen entsprechen.

An der Vorderseite des Seitenkastens ist der Einlass jetzt senkrecht, anstatt sich nach unten und zur Bodenkante hin zu verjüngen. Die Flanke des Seitenkastens ist ebenfalls breiter als 2022, da auch sie eine konventionellere Form annimmt, um die Strömung zum Heck des Fahrzeugs zu verbessern.

Von vorne kann man den Seitenkasten mit seinem Einlass erahnen Foto: Mercedes-AMG F1

Und obwohl dies ein Designmerkmal ist, das sich die meisten anderen Teams inzwischen in gewissem Maße zu eigen gemacht haben, hat Mercedes immer einen Vorsprung vor den anderen gehabt und so Wege gefunden, seinen Konkurrenten einen Schritt voraus zu sein.

Die hochgezogene Motorabdeckung, die beim W13 aus dem Halo-Bereich hervorgegangen ist, wurde ebenfalls beibehalten. Wie bei den Konkurrenten im Jahr 2022 erstreckt sie sich nun jedoch bis zum Heck des Fahrzeugs und endet in einem breiteren hinteren Kühlauslass.

Das Regal hat außerdem eine rinnenartige Geometrie und ist nicht völlig flach, damit sich die verschiedenen Strömungsstrukturen nicht überschneiden, da sie um den Platz konkurrieren.

Der hintere Teil des Mercedes in der Seitenansicht Foto: Mercedes-AMG F1

Zur Kühlung tragen auch die Kühlrippen auf der Oberseite des Seitenkastens und die Ablage der Motorabdeckung bei, die je nach den Bedingungen eines bestimmten Rennens verändert werden können.

An der Vorderseite des Fahrzeugs wurden einige Änderungen an der Länge der Nase und der Art und Weise vorgenommen, wie sie sich in die Architektur des Frontflügels einfügt.

Die Trennelemente zwischen den Frontflügel-Flaps (Slot Gap Separator Brackets"), die das Team beim Grand Prix von Mexiko in der vergangenen Saison einführen wollte und die inzwischen legalisiert wurden, sind derweil nirgends zu sehen, obwohl sie am neuen Ferrari zu erkennen sind. Aber vielleicht kommen sie ja in den nächsten Wochen.

Frontflügeldetails des Mercedes W14 Foto: Mercedes AMG F1 Team

Die Flaps schweben nun und sind nur durch schmale Halterungen mit der Endplatte verbunden, sodass jede von ihnen ihre eigene Spitze hat. Das bedeutet, dass jedes einzelne Winglet einen eigenen Wirbel erzeugen kann, der sich mit dem Luftstrom verbindet, der durch die erhöhte Unterkante der Endplatte und ein weiteres Winglet, das auf der Endplatte darüber angebracht ist, erzeugt wird.

Dies sollte dazu führen, dass der Flügel mehr Auswaschung erzeugen kann und generell dazu beiträgt, die vom Vorderrad erzeugte Verwirbelung zu säubern, was die Strömung weiter hinten verbessert.

Es besteht kein Zweifel daran, dass das diesjährige Auto von der Grundlage profitiert, die durch die Updates für 2022 geschaffen wurde, wobei das beim Grand Prix von Großbritannien eingeführte Update-Paket am bemerkenswertesten ist.

Dies war der Punkt in der Saison, an dem das Team die verborgene Leistung des Autos freizulegen schien und den Grundstein für einige seiner besseren Ergebnisse legte.

Die Veränderungen am Mercedes W13 in Silverstone Foto: Giorgio Piola

Diese wurde für 2023 weiter optimiert, da das Team auch Änderungen am Layout der Vorderradaufhängung vorgenommen hat, um die aerodynamischen Eigenschaften zu verbessern.

Was die Bodenkante betrifft, so wissen wir, dass Mercedes hier im Laufe des Jahres 2022 stetige Fortschritte gemacht hat, wobei das Team bis spät in die Saison an Konzepten gearbeitet hat.

Und obwohl das Reglement in diesem Bereich für 2023 geändert wurde, gibt es immer noch viele Dinge, die Mercedes aus der Forschungsarbeit des vergangenen Jahres übernehmen kann und übernommen hat.

Der hintere Teil des Mercedes W14 mit der Bodenkante Foto: Mercedes-AMG F1

In Anbetracht des Fortschritts, den alle Teams in diesem Bereich des Autos in der vergangenen Saison gemacht haben, der Tatsache, dass sich das Reglement geändert hat, und der Leistung, die in diesem Bereich genutzt werden kann, kann man davon ausgehen, dass das, was wir hier sehen, nicht mehr lange Bestand haben wird, denn das Team hat wahrscheinlich schon Updates in der Pipeline, um mehr aus dem Auto herauszuholen.

Mercedes hat bereits verraten, dass sich die Form des Seitenkastens früh in der Saison ändern wird.

Mit Bildmaterial von Mercedes-AMG F1.