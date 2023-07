Formel-1-Technik: Diese elf Änderungen machten aus McLaren eine "Rakete"

Das jüngste Upgrade von McLaren hat seine Pace in der Formel 1 verändert, denn es hat sich als eines der besten Autos in Highspeed-Kurven erwiesen. Tatsächlich war der Vorteil des MCL60 in einigen der schnellsten Kurven von Silverstone am vergangenen Wochenende so groß, dass Lewis Hamilton ihn als "Rakete" bezeichnete, als er keine Chance hatte, mitzuhalten.

Ein erstes Update-Paket kam beim Grand Prix von Österreich zum Einsatz, gefolgt von einem zweiten in Großbritannien, das einen neuen Frontflügel beinhaltete. Diese Maßnahmen verhalfen Lando Norris zu einem Startplatz in der ersten Reihe und einem zweiten Platz im Rennen.

Obwohl einige Konkurrenten behaupteten, dass die Änderungen bei McLaren nur eine Kopie von Red Bull waren, ist eine solche Vereinfachung der geleisteten Arbeit unfair, denn wenn man sich die Änderungen genauer ansieht, wird deutlich, wie viel eigene Arbeit in die Verbesserungen geflossen ist.

Der Seite-an-Seite-Vergleich unten zeigt, wie umfangreich die Überarbeitungen sind. Wir gehen auf die kleinen Details ein und erläutern, was verbessert wurde.

1. Die Form und die Position der Bodengitter wurden geändert, um sie an die Änderungen anzupassen, die stromabwärts vorgenommen wurden.

2. McLaren hatte bereits in der vergangenen Saison mit einem Sidepod-Einlass-Design ähnlich dem von Red Bull geliebäugelt, aber das jüngste Update hat zu einem Design geführt, das dem des Rivalen noch ähnlicher ist. Die obere Vorderkante des Einlasses wurde weiter nach hinten versetzt, während die untere Lippe nun höher auf dem Chassis positioniert ist, wodurch der darunter liegende Unterschnitt vergrößert wurde.

Die elf wesentlichen Punkte im Vergleich Foto: Giorgio Piola

3. Die Oberseite des Unterbodens war bereits mit einer stark konturierten Blase versehen, um die untere Seitenaufprallstrebe unterzubringen und gleichzeitig den notwendigen Platz für den Unterboden zu schaffen. Die Blase wurde im Rahmen der Aktualisierung neu profiliert und durch einen kleineren Blister im Inneren ergänzt.

4. Die Änderungen am vorderen Teil des Seitenkastens und am Einlass haben eine Neugestaltung des Spiegelgehäuses und der dazugehörigen Utensilien erforderlich gemacht, wobei die obere Lamelle zurückgezogen und ein überarbeiteter äußerer Steg verwendet wurde, um das erforderliche aerodynamische Profil stromabwärts besser zu erreichen.

5. Die aerodynamische Verkleidung, die das Halo umgibt, weist jetzt eine vertikale Finne auf, die in die hintere Struktur übergeht, während ein Winglet jetzt auch an der Seite der Struktur angebracht ist.

6. Die insgesamt geänderte Form der Seitenkästen hat dazu geführt, dass die seitlich am Bodywork verlaufende Sickenlinie weggefallen ist.

7. McLaren ist das jüngste Team, das sich für eine tiefere Wasserrutsche auf der Oberseite des Seitenkastens entschieden hat. Es folgt damit Aston Martin, das einen aggressiveren Ansatz für die Designarchitektur gewählt hat, die zuerst von Alpine verwendet wurde. Die Höhe der Flanke des Seitenkastens wurde ebenfalls vergrößert.

8. Die obere Kühlrippenplatte wurde von der Querposition in eine Position verschoben, die von der Konkurrenz häufiger verwendet wird, da sie sich um die Schulter der verlängerten Motorabdeckung wickelt. Abhängig von den Anforderungen der jeweiligen Rennstrecke wird das Team unterschiedliche Konfigurationen der Kühlrippen verwenden.

10. Eine der größten visuellen Veränderungen am Boden des MCL60 befindet sich an der Bodenkante, wo der Ausschnitt und die Flap-Konfiguration, die zuvor vom Team verwendet wurden, entfernt wurden.

11. Die Grundfläche der Motorabdeckung und des hinteren Kühlauslasses wurde verkleinert, wodurch auch die Größe der Haifischflosse vergrößert werden konnte, da sich das Bodywork um sie herum nach hinten hin schnell verjüngt.

Änderungen am Frontflügel

Norris war seinem Teamkollegen Oscar Piastri in Sachen Upgrades immer einen Schritt voraus, weshalb er auch beim Großen Preis von Großbritannien mit einem überarbeiteten Frontflügel an den Start gehen durfte.

Das Hauptmerkmal des erneuerten Frontflügels ist ein Element, das wir schon anderswo gesehen haben, denn McLaren hat sich Mercedes angeschlossen und verwendet ein Layout mit einem halb abgetrennten Flap.

Der Fronflügel und seine Endplatte im Detail Foto: Giorgio Piola

Das bedeutet, dass die drei oberen Flaps nicht mit der Endplatte verbunden sind und ein kleiner Metallholm die Lücke zwischen jedem Element und der Endplatte überbrückt.

Es ist auch klar, dass die Spitzen nach außen gedreht sind, da die Konstrukteure die Flächen als Mittel zur Kontrolle des vom Flügel erzeugten Outwashs nutzen wollen. Dies funktioniert im Zusammenspiel mit den anderen Steuerflächen, wie der jetzt modifizierten Endplatte, der Diveplane und den Slotgap-Separator-Brackets.

Der alte und der neue Frontflügel im direkten Vergleich Foto: Giorgio Piola

Aber nicht nur der äußere Teil des Flügels wurde verändert, wie ein Vergleich zwischen der alten Spezifikation am MCL60 von Oscar Piastri und dem neuen Design am Auto von Lando Norris zeigt.

Es gibt einen deutlichen Unterschied in der Gestaltung der nicht beweglichen Teile des Flügels neben dem Nasenkonus, wodurch die Nasenspitze etwas weiter von der Vorderkante des zweiten Elements zurückversetzt ist und die Form der Eitelkeitsblende ein wenig anders ist als zuvor.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.