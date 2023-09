Formel-1-Technik: Ferraris neuer Unterboden in Suzuka

Mit einem Unterboden-Update für den Großen Preis von Japan will Ferrari die Effizienz seines Formel-1-Autos steigern. Da das Team nach dem Sieg in Singapur am vergangenen Wochenende auf der Jagd nach weiteren Erfolgen ist, testet es in Suzuka eine überarbeitete Konfiguration.

Ferrari selbst teilt mit, dass die Überarbeitungen an den vorderen Luftleitblechen, der Bodenkante, dem Mittelteil und der Diffusor-Seitenwand in Verbindung mit einem neu gestalteten Undercut der Seitenkästen auf das Verlustmanagement und die Lastverteilung ausgerichtet sind.

Im offiziellen FIA-Dokument, in dem an einem Rennwochenende jeweils die Updates aller zehn Teams aufgelistet sind, heißt es außerdem: "[Dies] führt zu einer Steigerung der Effizienz des Fahrzeugs".

Die Scuderia hat nicht nur den Unterboden optimiert, sondern verwendet auch die gleiche Beam-Flügel-Konfiguration mit geringem Luftwiderstand und die gleiche Hauptebene des Heckflügels wie beim Großen Preis von Großbritannien, um die Geschwindigkeit auf den Geraden zu verbessern.

McLaren hat einen neuen Beam-Flügel mitgebracht ... Foto: Filip Cleeren

McLaren hat außerdem einen Packer an seinem Seitenkasten angebracht, der zur Verbesserung der lokalen Steuerung der Luftströmung beiträgt, um den Anforderungen an die Kühlung besser gerecht zu werden.

... und Mercedes hat den Hecklfügel des W14 überarbeitet Foto: Giorgio Piola

Das Team hat außerdem im Rahmen eines Experiments drei Luftleitbleche aus dem Spiegelbereich entfernt. Das dient nicht nur der Verringerung des Luftwiderstands, sondern wirkt sich auch auf den Outwash-Effekt aus, der auf das Vorderrad wirkt.

Am Aston Martin sieht man in Japan neue Bremsbelüftungen ... Foto: Filip Cleeren

Im offiziellen FIA-Dokument heißt es vom Team dazu: "Dieses Luftleitblech erzeugt einen kleinen Wirbel, der wiederum eine kleine Menge an lokalem Abtrieb und Luftwiderstand erzeugt."

... und am Williams ebenfalls einen neuen Unterboden Foto: Filip Cleeren

Die Höhe des vorderen, inneren Luftleitblechs wurde verringert, um dieses Element zu entlasten, was sich auf das Strömungsfeld sowohl vorne als auch hinten am Auto auswirkt.

Mit Bildmaterial von Filip Cleeren.