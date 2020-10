Formel-1-Technik in Portugal: Ferrari testet 2021er-Unterboden

McLaren hat es schon in Spa-Francorchamps gemacht, nun zieht Ferrari nach: Das Team um Charles Leclerc und Sebastian Vettel testet im Freitagstraining zum Portugal-Grand-Prix in Portimao (alle Formel-1-Rennen 2020 im Liveticker verfolgen!) einen neuen Unterboden, der bereits den Formel-1-Regeln für 2021 entspricht.

Neu daran ist vor allem dessen Form an der Außenkante: Im Vergleich zur aktuellen Formel-1-Saison fällt unmittelbar vor den Hinterrädern ein erheblicher, dreieckiger Teil der Unterbodenfläche weg, außerdem gibt es in der neuen Version deutlich weniger Einschnitte und Löcher.

Interessant an der Ferrari-Lösung ist vor allem die Wölbung des Unterbodens direkt vor dem Hinterrad. Damit will das Team offenbar versuchen, Luftturbulenzen am Heck des Fahrzeugs zu mindern.

Fotostrecke Liste Ferrari SF1000: Diffusor 1 / 26 Foto: Giorgio Piola Ferrari SF1000: Unterboden 2 / 26 Foto: Giorgio Piola Renault R.S.20: Frontflügel 3 / 26 Foto: Giorgio Piola Mercedes W11: Vorderrad-Aufhängung 4 / 26 Foto: Giorgio Piola Haas VF-20: Hinterrad-Bremse 5 / 26 Foto: Giorgio Piola Pirelli-Regenreifen 6 / 26 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Racing Point RP20: Frontflügel 7 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Renault R.S.20: Frontflügel 8 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Renault R.S.20: Windabweiser 9 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes W11: Heckflügel 10 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes W11: Luftleitbleche 11 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes W11: Windabweiser 12 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes W11: Unterboden 13 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes W11: Luftleitbleche 14 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes W11: Unterboden mit Sensoren 15 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes W11: Frontflügel 16 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes W11: Frontflügel 17 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF1000: Frontflügel 18 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF1000: Seitenkasten 19 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF1000: Heckflügel 20 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF1000: Windabweiser 21 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF1000: Auspuff 22 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF1000: Luftleitbleche 23 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF1000: Vorderrad-Aufhängung 24 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes W11: Vorderrad-Aufhängung 25 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes W11: Heckflügel 26 / 26 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Apropos: Ganz hinten am Ferrari SF1000 finden sich neben einem modifizierten Diffusor mit verkürzten senkrechten Streben auch kleinere Bremsbelüftungen, wie sie ab 2021 ebenfalls vorgeschrieben sein werden.

Die neuen Unterboden-Regeln sollen dazu beitragen, den Abtrieb der Formel-1-Fahrzeuge im kommenden Jahr um etwa zehn Prozent zu reduzieren. Das ist insofern ärgerlich für die Teams, als dass just der Bereich vor den Hinterrädern in den vergangenen Jahren verstärkt für die aerodynamische Optimierung verwendet wurde.

Sinn und Zweck der Ferrari-Probefahrten liegen daher auf der Hand: Ferrari will mit den Freitagskilometern in Portimao möglichst viele Daten zum neuen technischen Reglement sammeln und seine virtuellen Simulationen mit der Realität abgleichen.

Weitere Co-Autoren: M. Somerfield. Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.