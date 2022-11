Formel-1-Technik: Mercedes-Experimente als Vorbote für 2023

Audio-Player laden

Mercedes ist beim Formel-1-Event in Austin mit einem neuen Unterboden gefahren und hat dem dann in Mexiko einige experimentelle Versuche folgen lassen. Diese waren bei Testfahrer Nyck de Vries am Auto, der eines der zwei vorgeschriebenen Rookie-Trainings absolviert hatte.

Mercedes hat die Schwachstellen des W13 erkannt und nutzt diese Phase der Saison, um einige Experimente durchzuführen, mit deren Hilfe der beste Weg für das nächstjährige Auto gefunden werden kann.

Der neue Unterboden, der oben abgebildet ist, weist als Ergebnis dieses Vorstoßes mehrere Optimierungen auf. Dazu gehören die Geometrie der Zäune, die den Eingang zu den Venturi-Tunneln bewachen, und der Einbau eines vertikalen Leitblechs im vorderen Teil des Randflügels, das die beiden Sektionen miteinander verbindet und verhindert, dass sich der Randflügel unter Belastung zu stark bewegt (roter Pfeil).

Inzwischen wurde der nach vorne gerollte Teil des Randflügels nicht nur großzügiger überrollt, sondern auch die Strebe, die die Strömungsrichtung unterstützt, wurde verschoben und neu ausgerichtet.

Nyck de Vries fuhr in Mexiko mit einer neuen Variante Foto: Giorgio Piola

Stattdessen scheinen diese eher eine Antwort auf die derzeitige Konfiguration von Mercedes zu sein, wobei sich das Team auf das Design des Unterbodens und der Zäune im vorderen Bereich konzentriert. Dies wird sich wiederum auf die Leistung des Unterbodens und des Diffusors im hinteren Bereich auswirken.

Und obwohl wir nicht sehen können, was das Team dort gemacht hat, wo die eigentliche Magie passiert - auf der Unterseite des Bodens -, ist es klar, dass seine Experimente eine Änderung des Profils für den Unterboden und die äußere Bodenleiste beinhalten, wobei die Oberfläche stärker nach innen gedrückt und die Rampenform verändert wurde.

Die Veränderungen sollten im Hinblick auf 2023 nützlich sein Foto: Giorgio Piola

Unterschiedliche Aerodynamik-Konfigurationen

Der Unterboden war aber nicht das einzige Experiment, das Mercedes durchgeführt hat, denn das Team testete während der Freien Trainings am Freitag in Mexiko beide Autos mit unterschiedlichen Aerodynamik-Konfigurationen.

Der W13 von George Russell war mit dem Heckflügel mit hohem Abtrieb und Gurney-Flap an der Hinterkante sowie mit dem neueren Frontflügel ausgestattet, der erstmals beim Grand Prix der USA zum Einsatz gekommen war. Allerdings verzichtete man auf die umstrittenen "Slot-Gap-Separators", also die kleinen Streben, die die oberen Flügelblätter miteinander verbinden.

Um die "Slot-Gap-Separators" gab es Streit Foto: Giorgio Piola zu viel leisten und nicht dazu da sind, die beiden Elemente, mit denen sie verbunden sind, zu unterstützen.

Mercedes hatte die Streben entfernt, aber das neue Design der Flaps und Endplatte beibehalten, das ebenfalls darauf abzielt, die Menge des erzeugbaren Auswasches zu erhöhen.

Für Mexiko hatte Mercedes die Streben entfernt Foto: Giorgio Piola

Da das Team am Freitag die erforderlichen Daten gesammelt hatte, wurden beide Autos für das Qualifying und das Rennen mit dem neueren Frontflügel und dem Gurney an der Hinterkante des Heckflügels ausgerüstet.

Weitere Co-Autoren: Norman Fischer. Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.