Formel-1-Technik: Mercedes verzichtet auf Legalitäts-Trick beim Frontflügel

Mercedes verzichtet bei seinem Frontflügel auf einen speziellen Streifen und schlägt eine neue Entwicklungsrichtung ein, um seine Probleme in der Formel-1-Saison 2024 zu lösen. Der deutsche Hersteller sorgte zu Beginn der Saison für Aufsehen, als beim Frontflügel des neuen W15 der obere Flap durch einen dünnen Streifen aus Kohlefaser ersetzt wurde.

Dieser Streifen verdeckte das hintere Element des darunter liegenden Flügelteils und sorgte dafür, dass das Auto Artikel 3.9.1.e des Technischen Reglements der Formel 1 erfüllte. Darin steht: "Mit Ausnahme des hintersten geschlossenen Abschnitts darf der hinterste Punkt jedes geschlossenen Abschnitts von oben gesehen nicht sichtbar sein".

Wie in der unten abgebildeten Version, die Lewis Hamilton in Monaco fuhr, zu sehen ist, sollte der Frontflügel dazu beitragen, den Luftwiderstand zu verringern und den Luftstrom an der Fahrzeugfront besser zu kontrollieren, um den Abtrieb im kritischen Bereich des Bodens zu verbessern.

Nachdem das Team jedoch die Schwächen seines Autos erkannt hatte, nämlich sowohl in schnellen als auch in langsamen Kurven gut zu performen, kam man zu dem Schluss, dass es für das Auto eine andere Designrichtung einschlagen müsse.

Ein wichtiges Element dabei ist ein neuer Frontflügel, der das Auto in verschiedenen Geschwindigkeitsbereichen besser ausbalancieren und für mehr Abtrieb sorgen soll. George Russell fuhr in Monaco mit diesem neuen Design.

Ursprünglich war der Flügel für den Großen Preis von Spanien vorgesehen, wurde dann aber auf Kanada vorgezogen - und schließlich gelang es durch zusätzliche Anstrengungen, ein Exemplar für Monaco fertigzustellen.

Was hat sich am Flügel geändert?

Die neue Spezifikation beinhaltet Änderungen über die gesamte Spannweite des Flügels, die auch Änderungen an der Nasenbefestigung erfordern.

Das auffälligste Merkmal des neuen Flügels ist die extrem kurze innere Sehne, die zu Beginn der Saison für viel Stirnrunzeln gesorgt hatte. In diesem Bereich hatte das Team den berüchtigten Legalitätsstreifen angebracht, um sicherzustellen, dass das Design vollständig dem Reglement entsprach.

Der Frontflügel von Mercedes im Detail Foto: Giorgio Piola

Stattdessen wurde die Sehne des oberen Elements wieder auf eine konventionellere Länge gebracht, aber sowohl sie als auch der darunter liegende Flap sind nun schmaler, da das Verbindungsgelenk des Flap näher an die Nase verlegt wurde.

Infolgedessen sind die beweglichen Teile dieser Flaps jetzt breiter, was einen größeren Einstellbereich ermöglicht. Als Folge dieser Änderungen hat sich die Flapverteilung aller vier Elemente in Spannweitenrichtung verändert, was sich vor allem im äußeren Bereich, insbesondere am Endplattenübergang, auswirkt.

Hier wurde die Sehne der Hauptebene verkürzt und auf das zweite Element umverteilt, das eine konventionellere Verbindung mit der Endplatte hat als die zuvor verwendete halbgetrennte Anordnung, die auch bei den letzten beiden Elementen verwendet wurde.

Während Mercedes zu Beginn der Saison davon überzeugt war, dass die ursprüngliche Idee des W15-Flügels der richtige Weg war, erklärt Mercedes-Chef Toto Wolff, dass die Priorität darin bestehen müsse, ein Auto zu entwickeln, das das Vertrauen der Fahrer stärkt.

"Es geht nicht darum, das Maximum aus der einen oder anderen Verkleidung herauszuholen, sondern vielmehr darum, die Basis des Autos so zu gestalten, dass die Fahrer das Vertrauen haben, es zu pushen", sagt er gegenüber Motorsport.com. "Das Fahrverhalten ist gut und die Balance zwischen niedrigen und hohen Geschwindigkeiten ist jetzt viel besser."

Und obwohl der Flügel einen Wechsel in der Design-Philosophie anzeigt, sagt Wolff, dass der Fokus auf schrittweisen Verbesserungen liegt, anstatt zu glauben, dass ein einziges Upgrade das Glück des Autos verändern wird.

"Ich denke, das ist der nächste Schritt in die richtige Richtung, den wir machen wollen", fügt er hinzu. "Wir bringen kleine, interessante, schrittweise Verbesserungen."

"Es wird nicht das eine Update geben, das uns an die Spitze bringt. Das Wichtigste ist, dass die Richtung der Entwicklung nach oben zu gehen scheint."

Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.