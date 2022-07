Formel-1-Technik: Neuer Ferrari-Unterboden in Le Castellet!

Audio-Player laden

Ferrari wird beim Großen Preis von Frankreich 2022 im Live-Ticker! einen neuen Unterboden testen, der den Italienern im WM-Kampf gegen Red Bull einen Vorteil verschaffen soll.

Am Donnerstag ist dieser im Fahrerlager am Ferrari F1-75 von Charles Leclerc zum ersten Mal aufgefallen. Er wird am Freitag im ersten Freien Training zu Testzwecken zum Einsatz kommen.

Carlos Sainz wird derweil mit der alten Variante fahren (Kreis). So kann Ferrari Vergleichstests zum selben Zeitpunkt durchführen, um die Performance in der realen Welt mit den Ergebnissen aus CFD und Windkanal abzugleichen.

In den vergangenen Rennen stand bei Ferrari der Heckflügel im Fokus der Entwicklung. Allerdings ist der Unterboden bei der neuen Fahrzeuggeneration ein äußerst wichtiger Bereich, wenn es darum geht, mehr Performance zu finden.

Die stärkste sichtbare Änderung gibt es am Eingang in die Tunnel in der Vorderansicht. Der äußere und innere Bereich sind nun stärker voneinander abgetrennt und es gibt quasi zwei "Stockwerke" am äußersten Einlass. Das wird Auswirkungen auf den Luftstrom oben wie unten am Fahrzeug haben.

Natürlich können wir hier nur einen kleinen Teil des Unterbodens sehen. Es ist davon auszugehen, dass weitere Veränderungen am Unterboden gemacht worden sind, um mehr Performance aus dem Fahrzeug herauszukitzeln. Das Absenken der "Decke" im äußersten Segment hat natürlich einen Anstoßeffekt für mögliche weitere Modifikationen weiter hinten.

Es ist noch nicht klar, ob der Unterboden beiden Fahrern zur Verfügung stehen würde, sollten sich die ersten Tests als erfolgreich erweisen. Seit Einführung der Kostengrenze bringen die Teams häufig nur noch eine Änderung. Wenn diese sich bezahlt macht, wandert sie direkt ans Auto.

Heckflügel von Carlos Sainz und Charles Leclerc in Kanada im Vergleich Foto: Giorgio Piola

So profitierte Leclerc in Montreal von einem neuen Heckflügel mit weniger Luftwiderstand, mit dessen Hilfe die Scuderia ihr Topspeed-Defizit gegenüber Red Bull deutlich reduzieren konnte.

Nach dem Triumph beim Österreich-Grand-Prix sagte Teamchef Mattia Binotto, dass der Nachteil auf den Geraden zwischen Ferrari und Red Bull nun nahezu verschwunden sei.

"Mit dem neuen Heckflügel, so glaube ich, haben wir den Rückstand beim [Top-] Speed deutlich reduziert. Sie scheinen noch einen minimalen Vorteil zu haben, aber der ist so klein, dass wir ihn vernachlässigen können." Der Topspeedvorteil half Red Bull zu Saisonbeginn bei Zweikämpfen.

Weitere Co-Autoren: Matt Somerfield. Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.