Formel-1-Technik: So brachte Ferrari den SF-23 auf Kurs

Das Nase des SF-23 unterscheidet sich von seinem Vorgänger durch ihre Länge, da die Spitze nicht mehr mit der Hauptplatte des Frontflügels verbunden ist.

Der SF-23 verfügte über ein interessantes, einzigartiges Merkmal, das es ermöglichte, dass der Luftstrom, der unterhalb des Einlasses aufgefangen wurde, in die Oberseite des Seitenkastens entweichen konnte.

Der SF-23 ohne einen Teil der unteren Chassisverkleidung gibt den Blick frei auf die innere Struktur und die gefederte Strebe, die es mit der Unterseite des Chassis verbindet.

Der Heckflügel des SF-23 mit DRS im Einsatz.

Das Chassis des SF-23 senkt sich ab, damit der untere Querlenker tiefer positioniert werden kann.

Beim Großen Preis von Saudi-Arabien führte Ferrari einen neuen Heckflügel ein, der anstelle der Doppelsäulen eine einzige zentrale Stütze aufwies.

Hier sieht man den Heckflügel älterer Bauart mit der Doppelsäulenanordnung.

Ferrari hat im Rahmen des Updates für den Großen Preis von Saudi-Arabien an der Endplatte des Frontflügels gearbeitet, wobei der C-förmige Ausschnitt in der unteren Ecke wahrscheinlich auf einen verbesserten Outwash-Effekt abzielt.

Eine Nahaufnahme der Trennbügel, die am SF-23-Frontflügel angebracht sind und mehr aerodynamische Unterstützung bieten als die regulären hufeisenförmigen Bügel.

Ein anderer Winkel, der die Trennklammern zeigt und wie sie für mehr Outwash sorgen könnten.

Die Nase des SF-23 ohne die Verkleidung zeigt, wie die innere Crash-Struktur und die äußeren Paneele verpackt sind.

Ferrari rüstete den SF-23 in Baku mit weiteren Sensoren aus, um zusätzliche Daten zu sammeln.

Außerdem wurde Flo-Viz-Farbe verwendet, um die Performance des Heckflügels, des Beam-Flügels, des Diffusors und so weiter optisch zu bestätigen.

Ein Vergleich zwischen der vorderen Bremsanlage des F1-75 (links) und des SF-23 (rechts) zeigt, wie die Scuderia den Bremssattel in eine tief liegende Position gebracht hat, um die Scheibenverkleidung zu übernehmen. Außerdem wurde ein neues Bohrmuster gewählt, um die Temperaturen in einem breiteren Bereich besser kontrollieren zu können.

Der von Ferrari für den Großen Preis von Monaco gewählte Heckflügel mit hohem Abtrieb war mit einer einzigen Befestigungssäule ausgestattet.

Eine Nahaufnahme des Chassiskanals unter dem Haupteinlass des Seitenkastens.

Eine Nahaufnahme des Auslasses des Chassiskanals und der beiden Kühlkiemen in der Wanne des Seitenkastens.

Die Unterbodenkante des SF-23 hatte zwei Ausschnitte, um eine Trennstelle in der Mitte zu schaffen, wobei sich der hintere Teil des Bodens nach innen und oben verengte.

Die Vorderkante des Unterbodens des Ferrari SF-23 und die Luftleitbleche.

Beim Großen Preis von Spanien erhielt der SF-23 ein neues Seitenkasten-Paket, da das Team von der bisherigen Lösung im Stil einer Badewanne abrückte und sich für eine Lösung entschied, die mehr an die von vielen Konkurrenten verwendeten Rampenlösungen mit Downwash angelehnt war.

Die überarbeitete Unterbodenkante des SF-23 wies einen verlängerten Flügel mit einem nach oben gebogenen Abschnitt an der Vorderseite auf, während der hintere Teil des Bodens durch einen Metallbügel mit dem Flügel verbunden wurde.

Eine Nahaufnahme des Chassis des SF-23 ohne die Verkleidung ermöglicht es uns, einige der inneren Aufhängungselemente zu sehen.

Eine Nahaufnahme des Außenspiegels des SF-23 und der ihn umgebenden Flächen.

Eine Nahaufnahme des Halos und des Airboxbereichs des SF-23, der mit strömungsregulierenden Finnen und Winglets übersät ist.

Beim Großen Preis von Österreich kam ein neues Frontflügeldesign zum Einsatz, bei dem die C-förmige Aussparung in der Endplatte wieder aufgefüllt und stattdessen ein kleines Winglet eingebaut wurde. Auch die Form der Vorderkante der Endplatte wurde verändert (gestrichelte Linie).

Ein Blick auf die Vorderkante des Unterbodens und der Luftleitbleche, während der Boden vom Chassis abgetrennt ist.

Ferrari setzte beim Großen Preis von Großbritannien einen doppelten Beam-Flügel ein, bei dem das obere Element mit Lamellen vor dem unteren liegt.

Ein Blick auf die Powerunit, bevor sie mit dem Chassis verbunden wird.

Die Mechaniker montieren einen größeren Kamerakasten auf dem Frontflügel, damit mehr Geräte zur Überwachung der Biegung des Frontflügels installiert werden können.

Beim Großen Preis von Ungarn erprobte Ferrari am SF-23 ein einzelnes unteres Element am Beam-Flügel.

Eine Nahaufnahme des hinteren Bodenteils des SF-23 mit dem Bodenverbindungsblock für die Metallstrebe, die nun als Brücke zwischen Boden und "Edge-Wing" dient.

In Spa wurde ein neues Design des Heckflügels vorgestellt. Ferrari zeigte seine Version der Lösung mit offenem Endstück, die viele Konkurrenten bereits eingesetzt hatten. An der Hinterkante des oberen Flügels befand sich ein zentraler Ausschnitt, an dem auch ein Gurney angebracht war.

Ferraris Heckflügel für den Großen Preis von Italien war einfach eine Neuauflage aus dem Jahr 2022. Das Team war wahrscheinlich froh, die für die Entwicklung einer maßgeschneiderten Lösung erforderlichen Ressourcen zu sparen.

In Monza wurde außerdem ein einteiliger Beam-Flügel ausgewählt und mit dem Heckflügel mit geringem Abtrieb kombiniert.

Der obere Flap des SF-23-Frontflügels wurde ebenfalls stark beschnitten, um den Abtrieb von vorne nach hinten anzugleichen, wenn man bedenkt, welche Wahl am Heck des Autos getroffen wurde.

Ein seltener Blick auf die hintere Crash-Struktur, Aufhängung und Bremsanlage des SF-23.

Die hinteren Bremsscheiben- und Bremssattelverkleidungen wurden mit einer silbernen Farbe wärmebehandelt.

Eine ungewöhnliche Ansicht des Frontflügels ohne die beiden beweglichen Flaps, die nicht angebracht sind.

Ein Überblick über den SF-23, wo das Team Änderungen am Unterboden, an den Luftleitblechen und an der Seitenwand des Diffusors vorgenommen hat.

In Mexiko wurden größere Kiemen eingesetzt, um die Kühlung in der dünnen Luft zu unterstützen.

Die hintere Crash-Struktur, die Aufhängung und die hintere Bremsanlage von oben.

Der SF-23 wurde in Las Vegas mit zwei Lösungen ausgestattet, da das Team nach der richtigen Balance zwischen dem erforderlichen Abtrieb (Spezifikation für den Belgien-GP) und dem Geschwindigkeitsvorteil auf der Geraden (Spezifikation für den Italien-GP) suchte.