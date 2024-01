Formel-1-Technik: So gelang AlphaTauri mit dem AT04 der Aufschwung

Photo by: Giorgio Piola AlphaTauri AT04 new side detail

AlphaTauri begann das, was zu einem der intensivsten Entwicklungszyklen in der Startaufstellung werden sollte, mit einem umfangreichen Teilepaket beim Großen Preis von Australien, das vor allem eine Änderung des vorderen Teils des Bodens beinhaltete, wobei alle Zäune angepasst wurden, um die Vorteile der Änderungen drumherum zu nutzen.

Photo by: Uncredited AlphaTauri AT04 rear detail

Das Team hatte bereits beim Großen Preis von Saudi-Arabien einen neuen Heckflügel mit geringerem Abtrieb eingeführt, um die Geschwindigkeit auf den Geraden zu verbessern.

Photo by: Uncredited AlphaTauri AT04 detail

Ein weiteres großartiges Bild aus Dschidda, das die Installation der Nebenaggregate der PU zeigt, mit einer doppelten Zuführung von der Airbox, die kühle Luft an den Sattelkühler und das Aggregat darunter liefert. Wir können auch das interne Sidepod-Schutzblech sehen, das auf dem Kühler auf der rechten Seite des Fahrzeugs montiert ist.

Photo by: Uncredited AlphaTauri AT04 technical detail

Eine Nahaufnahme des vorderen Teils des Edge-Wings, der nicht nur aufgerollt ist, sondern auch durch drei Streben geteilt wurde, um die gewünschte aerodynamische Wirkung zu erzielen.

Photo by: Uncredited AlphaTauri AT04 technical detail

Ein Überblick über das Heck des AT04 beim Großen Preis von Saudi-Arabien, der den Beam-Wing mit einem oberen Element, das unter dem Auspuff und über der Crash-Struktur verläuft, zeigt.

Photo by: Uncredited AlphaTauri AT04 technical detail

Eine Nahaufnahme der Diffusor-Seitenwand des AT04, mit einem eckigeren Mauseloch im vorderen Teil.

Photo by: Uncredited AlphaTauri AT04 technical detail

Ein weiterer Blick in das Innere des AT04-Seitenkastens, der die Anordnung der Kühler, das obere Deflektorblech und den keilförmigen Öltank zeigt.

Photo by: Filip Cleeren AlphaTauri AT04 technical detail

Beim Großen Preis von Spanien fügte AlphaTauri der unteren Hälfte der Endplatte eine Sickenlinie hinzu, um die verschiedenen Luftstromstrukturen, die sie umgeben, zu verbinden.

Photo by: Giorgio Piola AlphaTauri AT04 technical detail

Ein Überblick über den AT04, wie er für den Einsatz vorbereitet wurde, ermöglicht es uns, sowohl die vordere als auch die hintere Bremseinheit ohne die äußeren Trommeln zu sehen. Beide verwenden eine Verkleidung, die die Bremsscheibe umgibt und sie vom Innenraum der Trommel isoliert, um die Temperaturkontrolle zu verbessern.

Photo by: Uncredited AlphaTauri AT04 rear detail

AlphaTauri entschied sich beim Großen Preis von Belgien für eine Variante mit geringerem Abtrieb am Heckflügel.

Photo by: Uncredited AlphaTauri AT04 rear detail

Auf diesem Bild des AT04 vom Grand Prix der Niederlande können wir den stufenförmigen Übergang sehen, den das Team im Bootsheck-Bereich des Diffusors verwendet.

Photo by: Uncredited AlphaTauri AT04 technical detail

Eine Nahaufnahme der Heckflügelspitze, bei der die von anderen Fahrzeugen bekannte offene Lösung zur Kontrolle der Wirbelbildung an der Flügelspitze verwendet wird.

Photo by: Uncredited AlphaTauri AT04 technical detail

Der AT04 verfügt in Italien über einen Low-Downforce-Heckflügel, der mit einem zweiflügeligen Beam-Wing gepaart ist. Das obere Element ist weiter vorne und direkt unter dem Auspuff montiert, während das untere Element direkt über dem Diffusor angebracht ist.

Photo by: Filip Cleeren AlphaTauri AT04 technical detail

Zum Vergleich: Hier sieht man die übliche Anordnung beim Großen Preis von Japan, bei der die Elemente in Reihe um die Auspuffspitze herum angeordnet sind.

Photo by: Filip Cleeren AlphaTauri AT04 technical detail

Eine Nahaufnahme des umlaufenden Außenspiegels des AT04, mit dem ebenfalls sichtbaren L-förmigen Halo-Winglet im Hintergrund.

Photo by: Uncredited AlphaTauri AT04 detail

Der Edge-Wing des AT04 beim Großen Preis von Katar, wobei der hintere Teil in die entgegengesetzte Richtung wie der vordere Teil gedreht ist.

Photo by: Uncredited AlphaTauri AT04 detail

Die Lösung mit der offenen Spitze in Kombination mit dem Higher-Downforce-Heckflügel beim Großen Preis von Katar.

Photo by: Uncredited AlphaTauri AT04 technical detail

Ein guter Winkel, um zu sehen, wie die Lösung mit dem offenen Endstück die Verbindung zwischen dem Flap der Hauptebene und Endplatte sowie den hinteren Ausschnitt freilegt.

Photo by: Uncredited AlphaTauri AT04 technical detail

Beim Rennen in den USA kam ein überarbeitetes Flügeldesign zum Einsatz, bei dem der vordere Flügelabschnitt eine stärkere Wölbung erhielt, während der Abschnitt hinter den Streben ebenfalls verlängert wurde.

Photo by: Giorgio Piola AlphaTauri AT04 side detail

Das auf dem COTA vorgestellte Update-Paket war sehr umfangreich und umfasste Änderungen am gesamten Boden, an den Edge-Wings, den Bodengittern, der Motorabdeckung, den Winglets am hinteren Bremskanal und Änderungen an der unteren Chassis-Oberfläche, um sie besser mit den Aufhängungsverkleidungen zu integrieren.

Photo by: Giorgio Piola AlphaTauri AT04 sidepods detail

Später, beim Großen Preis von Abu Dhabi, kreierte das Team ein hybrides Bodenpaket, das Designelemente des alten und des in COTA eingeführten Arrangements enthielt.