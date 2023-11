Formel-1-Technik: So reagieren die Teams auf die Anforderungen von Mexiko

Der Große Preis von Mexiko gilt aufgrund der Höhenlage des Autodromo Hermanos Rodriguez als Ausreißer im Formel-1-Kalender. Auf einer Höhe von 2.285 Metern über dem Meeresspiegel stellt die dünne Luft eine große Herausforderung für die Aerodynamik der Fahrzeuge, die Kühlung und die Leistung der Antriebseinheit dar.

Selbst Red Bull, das selten so viele aerodynamische Abstriche am Bodywork machen musste wie die Konkurrenz, ging in Mexiko auf Nummer sicher.

Am rechten Seitenkasten wurde ein zusätzliches Lamellenpanel angebracht. Damit setzt sich das Thema Asymmetrie fort, denn in dieser Saison kam meist nur ein Panel auf der rechten Seite der Motorabdeckung zum Einsatz.

Ferrari hat in Mexiko auf eine Bremsscheibe mit mehr Löchern umgestellt, wie es die Scuderia bereits 2022 getan hat.

Die 60 zusätzlichen Löcher tragen dazu bei, die von der Scheibe erzeugte Wärme abzuleiten und die Temperaturen in einem Bereich zu halten, der normalerweise ohne den Höhenunterschied herrschen würde.

Dies ist auch im Hinblick auf den Wärmeaustausch zwischen Bremse, Felge und Reifen zu berücksichtigen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Reifentemperatur sowohl für die Leistung als auch für den Abbau während einer Runde im Qualifying und eines Stints im Rennen wichtig ist.

Die Bremse von Ferrari hat 60 zusätzliche Löcher Foto: Giorgio Piola

Darüber hinaus wurde die linke Seite des Autos stärker gekühlt als die rechte Seite, und zwar durch zusätzliche Lamellen im Heckpanel und eine weitere Reihe in der Vertiefung der Seitenkasten-Karosserie.

Die zusätzliche Kühlung bei Ferrari Foto: Giorgio Piola

Auch McLaren entschied sich beim MCL60 für mehr Kühlung, um den Herausforderungen des Autodromo Hermanos Rodriguez gerecht zu werden.

Dies geschah auf zweierlei Weise: zum einen durch einen vergrößerten hinteren Auslass an der Motorabdeckung, zum anderen durch einen überarbeiteten vorderen Bremskanal.

Die Bremsschächte von McLaren im Vergleich Foto: Giorgio Piola

Der Größenunterschied zwischen dem maximalen und dem normalen vorderen Bremschacht macht sich nicht nur am Einlass, sondern auch am hinteren Auslass bemerkbar, da die Breite des Bodyworks erheblich zugenommen hat. Dies erfordert einen Ausschnitt, um der Pullrod-Stange den nötigen Platz zum Durchführen zu geben.

McLaren war es auch wichtig, im ersten Freien Training eine Reihe von Tests durchzuführen, da das Team in Bezug auf die Reifenverteilung ein anderes Programm als der Rest des Feldes fuhr.

Dazu gehörte auch die Kiel-Sonde, die, wie im Bild zu sehen, auf der Unterseite des Heckflügels angebracht wurde, während bei einer anderen Gelegenheit Flo-Viz auf dem mittleren Teil des Flügels gepinselt wurde.

McLaren hat seine Sonden unterhalb des Heckflügels montiert Foto: Giorgio Piola

Alpine entschied sich für eine neue Motorabdeckung in der Mitte mit tieferen Lüftungsschlitzen, die dazu beitragen, die im Inneren erzeugte Wärme abzuleiten, während am Heck des Fahrzeugs ein breiterer und höherer Auslass angebracht wurde.

Das Heck des Alpine Foto: Giorgio Piola

Bei AlphaTauri fällt das Rückgrat auf der Motorabdeckung auf Foto: Giorgio Piola

Das Team verwendete auch einen leiterförmigen Auslass auf der Rückseite der Motorabdeckung, durch dessen Mitte die Haifischflosse verläuft.

Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.