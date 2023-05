Formel-1-Technik: So wollten die Teams in Baku Topspeed herausholen In Baku war bei den Formel-1-Teams ein hoher Topspeed wichtig: Mit diesen Tricks haben die Rennställe versucht, mehr Geschwindigkeit herauszuholen

Autor: Matt Somerfield Co-Autor: Giorgio Piola , Featured writer Fast alle Formel-1-Teams kamen mit einem Low-Drag-Auto nach Aserbaidschan, um die Performance auf dem Hochgeschwindigkeits-Straßenkurs von Baku zu maximieren. Ferrari rüstete den SF-23 mit einem neuen Heckflügel aus, der ein überarbeitetes Layout des Hauptflügels, des oberen Flaps und der Spitze der Endplatte aufwies. Auf den ersten Blick scheinen diese Änderungen nicht sehr ins Gewicht zu fallen, aber wenn man sie übereinander legt (siehe Kasten), wird deutlich, wie unterschiedlich die beiden Lösungen sind. Vor allem der mittlere, löffelförmige Teil des Hauptflügels wurde abgeflacht, während der äußere Teil, wo der Hauptflügel und der obere Flap auf die Endplatte treffen, eine steilere Neigung aufweist. Und während Ferrari früher eine abgesägte Spitze für die Endplatte bevorzugte, ist die neue Variante wieder zu einem konventionelleren Layout mit quadratischen Kanten zurückgekehrt. Red-Bull-Heckflügel Foto: Giorgio Piola Wie bei den ersten Rennen entschied sich Red Bull für einen Heckflügel mit weniger Abtrieb und kombinierte ihn mit nur einem einzigen Beam-Wing-Element, um den Luftwiderstand auf den Geraden zu reduzieren, ohne die Kurvenperformance zu sehr zu beeinträchtigen. Mercedes-Heckflügel Foto: Giorgio Piola Als Teil des laufenden Entwicklungsprozesses wurden für Aserbaidschan subtile Änderungen an der Form der Endplatte und der Spitzensektion vorgenommen, um die Strömung in der oberen Ecke zu verbessern, wobei das Team verschiedene Eckausschnitte und Füllungen mitführte, um den Abtrieb und den Luftwiderstand entsprechend zu optimieren. Alpine-Heckflügel Foto: Giorgio Piola Das bedeutet, dass der Hauptflügel und der obere Flap nicht nur sehr wenig Platz in der erlaubten Box einnehmen, sondern dass auch die Sehne beider deutlich reduziert ist. Um das Auto auszubalancieren, haben die Alpine-Designer einen ebenso faszinierenden Ansatz für den Frontflügel gewählt. Statt wie üblich die gesamte Hinterkante abzuschneiden, wurde am inneren Ende des oberen Flaps ein sichelförmiges Teilstück abgeschnitten. McLaren-Heckflügel Foto: Giorgio Piola Der Heckflügel ist eine Variation des löffelförmigen Designs, das McLaren in dieser Saison bereits verwendet hat, wobei die Hauptebene und der obere Flap weniger Platz im Bereich der zulässigen Box einnehmen. Die Krümmung der Elemente wurde ebenfalls verändert, um den Luftwiderstand zu verringern, ohne den Abtrieb zu beeinträchtigen. Die Hinterkante des oberen Flaps wurde ebenfalls gekürzt, um die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs weiter zu erhöhen, wobei ein mittlerer Streifen beibehalten wurde, um den gleichen Befestigungspunkt für den DRS-Mechanismus beizubehalten, während die äußeren Spitzenabschnitte ebenfalls in voller Höhe blieben. Der aktualisierte Heckflügel wurde auch mit einem neuen Beam-Wing kombiniert, der die Doppelflächen-Anordnung nutzt, die wir in der Vergangenheit bei Red Bull und Alpine gesehen haben. Bei der McLaren-Version ist das obere Element gegenüber dem unteren, das am tiefsten Punkt zwischen den Endplatten angebracht ist, versetzt, um das Verhältnis zwischen Diffusor und den oberen Heckflügel-Elementen zu verbessern. Aston Martin Foto: Motorsport Images Alfa-Romeo-Heckflügel Foto: Giorgio Piola Außerdem wurde ein neues Beam-Wing-Layout mit zwei Ebenen anstelle der sonst üblichen gestapelten Konfiguration verwendet. Haas-Heckflügel Foto: Giorgio Piola AlphaTauri-Heckflügel Foto: Giorgio Piola Wie einige seiner Konkurrenten hatte auch AlphaTauri eine Option mit zwei Ebenen zur Verfügung, entschied sich aber dafür, nur die Version mit einem unteren Element zu verwenden, um das Auto auf die Anforderungen der Rennstrecke zu trimmen. Williams Foto: Motorsport Images Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.