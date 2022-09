Formel-1-Technik: Topteams "pausieren", aber Alpine bringt Updates

Audio-Player laden

Alpine hat noch was vor in der Formel-1-Saison 2022. Denn während die drei Topteams Ferrari, Mercedes und Red Bull beim Grand Prix der Niederlande in Zandvoort auf aerodynamische Updates an ihren Fahrzeugen verzichten, rüstet Alpine sein A522-Modell erneut mit neuen Teilen aus, wie schon bei den meisten vergangenen Rennen in diesem Jahr.

Für Zandvoort hat der Rennstall um Fernando Alonso und Esteban Ocon einen modifizierten Frontflügel sowie einen umgestalteten Beam-Wing dabei - beides, um dem hohen Abtriebsniveau für den Dünenkurs in Zandvoort gerecht zu werden.

Beim Frontflügel stechen die Änderungen sofort ins Auge: Das obere Flügelelement nämlich ist deutlich kompakter als bisher, wirkt regelrecht "ausgeschnitten". Alpine will den Flügel damit effizienter machen, ohne aber auf Abtrieb verzichten zu müssen.

Der neue Beam-Wing wiederum wurde ebenfalls etwas zurechtgestutzt. Davon verspricht sich Alpine einerseits weniger Luftwiderstand, will andererseits aber gerade am Heck mehr Abtrieb erzielen.

Neuteile auch bei AlphaTauri, Williams und Alfa Romeo

Und auch andere Teams setzen in Zandvoort Neuteile ein. AlphaTauri etwa ist mit einem neuen Heckflügel in die Niederlande gereist. Das obere Flügelelement sitzt in dieser Version noch dichter am Hauptprofil, der Ausschnitt im zentralen Bereich des Flügels ist größer als sonst.

Bei Williams ist ein überarbeiteter Frontflügel zu sehen. Neu daran ist konkret, wie die beiden oberen Flaps an der seitlichen Endplatte befestigt sind. Damit optimiert das Team den Luftstrom über dem Frontflügel und hin zu den Vorderrädern.

Mercedes W13: Kühler-Installation 1 / 19 Foto: Giorgio Piola Aston Martin AMR22: Frontflügel 2 / 19 Foto: Giorgio Piola AlphaTauri AT03: Vorderrad-Bremse 3 / 19 Foto: Giorgio Piola Ferrari F1-75: Heckflügel 4 / 19 Foto: Giorgio Piola Ferrari F1-75: Hinterrad-Bremse 5 / 19 Foto: Giorgio Piola Mercedes W13: Elektronik 6 / 19 Foto: Giorgio Piola Aston Martin AMR22: Messgeräte auf dem Seitenkasten 7 / 19 Foto: Giorgio Piola Red Bull RB18: Diffusor 8 / 19 Foto: Giorgio Piola Red Bull RB18: Rückspiegel-Halterung 9 / 19 Foto: Giorgio Piola Red Bull RB18: Rückspiegel-Halterung 10 / 19 Foto: Giorgio Piola Aston Martin AMR22: Frontpartie 11 / 19 Foto: Erik Junius Red Bull RB18: Heckflügel 12 / 19 Foto: Giorgio Piola Red Bull RB18: Heckflügel mit DR-System 13 / 19 Foto: Giorgio Piola Ferrari F1-75: Frontflügel 14 / 19 Foto: Erik Junius Alfa Romeo C42: Vorderrad-Aufhängung 15 / 19 Foto: Erik Junius Red Bull RB18: Frontpartie 16 / 19 Foto: Erik Junius AlphaTauri AT03: Frontflügel 17 / 19 Foto: Erik Junius AlphaTauri AT03: Frontflügel 18 / 19 Foto: Erik Junius Williams FW44: Frontflügel 19 / 19 Foto: Erik Junius

Von den restlichen Formel-1-Teams hat einzig noch Alfa Romeo technische Neuheiten angekündigt. In diesem Fall geht es um modifizierte Bremsschächte an der Hinterachse. Diese sollen den Luftstrom noch gezielter zum Diffusor hinleiten, das Auto also effizienter machen.

Weitere technische Details der aktuellen Formel-1-Autos finden Sie in unserer Technik-Fotostrecke, zum Beispiel Aufnahmen der neuen Rückspiegel-Halterungen für 2023, die in Zandvoort testweise eingesetzt werden.

Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.