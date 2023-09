Formel-1-Technik: Warum Aston Martin neues Boxenstopp-Equipment braucht

Die Fähigkeit von Aston Martin, in der Formel 1 für Überraschungen zu sorgen, setzte sich am vergangenen Wochenende beim Großen Preis der Niederlande fort, als das Team ein faszinierendes Upgrade am Heck seines Autos vorstellte.

Die interessante Neuerung befand sich unter der hinteren Crashstruktur des AMR23. Die Designer hatten einen Weg gefunden, einen kleinen, fliegen-ähnlichen Flügel zu verwenden, der in Verbindung mit Änderungen an der Oberfläche des Diffusors funktioniert.

Auch wenn das Team das Teil letztlich nicht im Rennen einsetzte, sollte seine Einführung nicht auf die leichte Schulter genommen werden - denn das Team hatte sich eindeutig die Mühe gemacht, das Teil am Auto zu montieren, also muss es auch einen Nutzen haben.

Nichts zeigt dies deutlicher als die Tatsache, dass Aston Martin seine Boxenausrüstung wegen der Einführung des Winglets umbauen musste. So wurde in der Boxengasse von Zandvoort eine Überarbeitung des hinteren Wagenhebers entdeckt.

Der Wagenheber, normalerweise eine einfache Lösung in Form eines Bechers, wird normalerweise unter die Crashstruktur geschoben, um das Auto beim Boxenstopp anzuheben.

Vergleich: Der alte und der neue Wagenheber bei Aston Martin Foto: Giorgio Piola

Würde diese Konstruktion jedoch mit dem neuen Winglet verwendet, könnte dieses brechen. Dies geschah tatsächlich während des Trainings und könnte der Grund dafür sein, dass sich das Team gegen den Einsatz entschied.

Um das Risiko einer erneuten Beschädigung zu vermeiden, hat Aston Martin das Design der hinteren Wagenheberschale überarbeitet.

Der Wagenheber und das neue Winglet passen nicht zusammen Foto: Giorgio Piola

Es wird interessant sein zu sehen, ob eines der anderen Teams das Winglet weiter untersuchen wird, wenn man bedenkt, welche Investitionen nicht nur für die Integration des Winglets in das Design, sondern auch für die Entwicklung und Herstellung eines neuen Wagenhebers erforderlich sind.

Neben den Änderungen an Boden, Unterboden und Bodengitter wurde auch die Motorabdeckung des AMR23 überarbeitet.

Bei der letzten Überarbeitung in diesem Bereich hatte das Team einen Kühlluftauslass an der Rückseite der Abdeckung angebracht und die Haifischflosse darüber platziert.

Updates bei Aston Martin im Vergleich Foto: Giorgio Piola

Die neue Anordnung kehrt diese Entwicklungsrichtung jedoch um, wobei die Flosse wieder an der Abdeckung befestigt, aber auch verkürzt wird.

Die größte Änderung betrifft die Form des Bodyworks in diesem Bereich und die Auswirkungen auf den Kühlauslass. Statt einer doppelflutigen Anordnung mit einer Vertiefung in der Mitte ist er nun eine ebene Fläche.

Dies wirkt sich eindeutig auf die externe Strömung über den hinteren Teil des Kühlauslasses aus, da dieser den Luftstrom nicht mehr zur Mittellinie leitet.

Mercedes: Änderungen am Boden

Mercedes meldete sich mit mehreren kleineren Änderungen am W14 zurück, von denen die erste bereits ein Entwicklungsbereich für das Team im Laufe dieser Saison war.

Der vordere Teil des Edge-Wings wurde in der Saison 2023 bereits mehrfach modifiziert, da das Team seine Funktionsweise in Verbindung mit anderen Modifikationen rund um den Flügel optimiert hat, um die Leistung des Autos von Strecke zu Strecke auszubalancieren.

Bereits in Belgien hatte das Team die hintere Strebe aus dem vorderen Teil des Edge-Wings entfernt und die Anzahl der Streben von drei auf zwei reduziert.

Vergleich der aufgerollten Flächen am Boden Foto: Giorgio Piola

Um die Strömungsverhältnisse weiter zu verbessern, entschied sich das Team jedoch, die Höhe der Aufrollungen zu erhöhen, die Länge zu verkürzen und die untere Hälfte der Streben mit einer Metalloberfläche zu versehen.

Eine kleine Änderung wurde auch an der inneren Spiegelstrebe vorgenommen, wo die Oberfläche entkrümmt wurde, um die Strömungsqualität zum Heck des Autos zu verbessern.

Mercedes hat auch am Beam-Wing gearbeitet Foto: Motorsport Images

In der Zwischenzeit wurden die äußeren, wimpernartigen Wirbelgeneratoren, die für den Grand Prix von Belgien entfernt wurden, wieder am Rand der Verkleidung des Seitenaufprallschutzes des W14 angebracht.

Am Heck des Autos hatte Mercedes eine neue Beam-Wing-Anordnung zur Verfügung, um das Auto auf die Anforderungen der Strecke abzustimmen und die Strömungsinteraktion zwischen ihm, dem Diffusor und dem Heckflügel zu verbessern.

Änderungen bei Haas

Haas hat beim Großen Preis der Niederlande einen neuen Frontflügel vorgestellt, der eine Reihe interessanter Merkmale aufweist - sowohl im Hinblick auf die Kontinuität der Entwicklung als auch im Hinblick auf einen Richtungswechsel, der durch die Entwicklung bei anderen Teams ausgelöst wurde.

Der augenfälligste Unterschied ist eine Änderung der Anzahl der Abstandshalter zwischen dem dritten und vierten Element, die von fünf auf vier reduziert wurde, da das Team seine aerodynamischen Varianten effektiver nutzen möchte.

Dieses Designkonzept war erstmals bei Mercedes beim Grand Prix der USA 2022 zu sehen, wurde von den Silberpfeilen aber wegen Zweifeln an der Legalität nie eingesetzt.

Der Frontflügel bei Haas im Detail Foto: Giorgio Piola

Da sich die Haltung der FIA zur aerodynamischen Verwendung dieser Separatoren geändert hat, setzte Ferrari zu Beginn der diesjährigen Saison ein ähnliches Design ein, und Haas fügte sie in Monaco zu seinem Frontflügel hinzu.

Das Team hat außerdem ein drittes Gelenk am Flap hinzugefügt, das zwischen dem zweiten und dritten Element angebracht ist, um den Flügel zu stabilisieren.

Auch der neue Frontflügel weist ein anderes Design auf, das erstmals bei Mercedes zu sehen war. Haas hat die Verbindung der beiden hinteren Elemente mit der Endplatte übernommen. Genau wie bei Mercedes sind die Flapspitzen leicht nach innen geschoben und werden mit Metallklammern an der Endplatte befestigt.

Haas behielt auch die beiden Winglets oberhalb der Flaps bei, nahm aber vermutlich subtile Modifikationen vor, um sie mit den darunter liegenden Änderungen zu kombinieren.

Während die oben genannten Änderungen hauptsächlich darauf abzielen, die Outwash-Fähigkeit des Flügels zu verbessern, gibt es auch Änderungen an der Form der Flaps, sowohl in der Mitte der Spannweite als auch an der Stelle, an der sie mit der Nase verbunden sind.

Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.