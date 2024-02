Formel-1-Technik: Warum der VCARB 01 mehr als eine Red-Bull-Kopie ist

Das Formel-1-Team, das früher als Toro Rosso und AlphaTauri bekannt war, hat für die Saison 2024 wieder einmal eine neue Identität bekommen. Und diese bezieht sich nicht nur auf den neuen Namen Racing Bulls (oder offiziell "Visa Cash App RB").

Das Team aus Faenza hat sich nicht nur davon verabschiedet, ein Ausbildungsort für Nachwuchsfahrer zu sein, sondern hat sich auch offen für eine engere Zusammenarbeit mit dem Schwesterteam Red Bull gezeigt.

Es war trotzdem nie zu erwarten, dass diese Beziehung dazu führen würde, dass die Racing Bulls einen reinen Red-Bull-Klon produzieren, und der neue VCARB 01 zeigt so eine Mischung aus der eigenen DNA des Teams und einigen Ideen, die wir vom RB18 und RB19 kennen.

Dazu gehören unter anderem (aber nicht nur) die mechanischen Komponenten. Das Team ist auf eine Zugstangen-Vorderradaufhängung ("Pull-Rod") umgestiegen, für die sich Red Bull bei der Einführung des neuen Reglements im Jahr 2022 entschieden hat. McLaren hat diese Lösung seither ebenfalls verwendet, und Sauber beim neuen C44 nun auch.

Das große Gesprächsthema bei dieser Generation von Bodeneffekt-Autos sind immer die Seitenkästen, und im Fall von Racing Bulls gibt es in diesem Bereich eine auffällige Änderung. Das Team ist zu einer ähnlichen Einlasskonfiguration wie Red Bull gewechselt, wie es in diesem Jahr wohl bei allen Teams der Fall sein wird.

Keine große Überraschung: Vorne hat man jetzt auf "Pull-Rod" umgestellt Foto: Racing Bulls

Die Anordnung erinnert jedoch viel mehr an den RB18 aus 2022, wobei Red Bull das Design im Laufe der Saison 2023 optimiert hat, um die Karosserie weiter abzuflachen und zu verbreitern, um den Undercut zu vergrößern.

Das restliche Design der Seitenkästen entspricht dem, wie das vormalige AlphaTauri-Team die Saison 2023 beendet hat, mit definierten oberen und unteren Abschnitten der Karosserie, die ihre Rolle bei der Kanalisierung der verschiedenen Luftströme zum Heck des Autos maximieren.

Der untere Teil, der größtenteils unlackiert ist, schneidet tief unter dem vorderen Teil des Seitenkastens ein, bevor er abrupt zu seinen Enden hin ausläuft, um die darin befindlichen Teile wie Kühler und Elektronik zu umschließen.

Der obere, vordere Teil des Seitenkastens hat einen großzügigen Undercut und eine nach unten abfallende "Swage-Line" auf der Oberseite, die sich an einer hohen Schulter abstützt, die auf der nach unten abfallenden Karosserie aufliegt und gleichzeitig eine flache Rinne in der Oberseite des Seitenkastens bildet, die den Luftstrom nach unten in den Cola-Flaschen-Bereich am Heck des Fahrzeugs leitet.

Die Seitenkästen spielen unter dem aktuellen Reglement eine wichtige Rolle Foto: Racing Bulls

Die Motorabdeckung, einschließlich der regalartigen Verlängerung, die viele Teams an ihren Autos ausgebildet haben, wurde ebenfalls aus dem Jahr 2023 übernommen und wird wahrscheinlich über Kiemen verfügen, die sich um die Schulter wickeln, wenn zusätzliche Kühlung erforderlich ist.

Was die Kühlung in dieser Konfiguration anbelangt, so gibt es unten im Bereich der Aufhängung die gleichen verdeckten Auslässe wie beim Vorgängermodell, dem AT04, während der hintere Kühlauslass auf der Oberseite ebenfalls nach unten zeigt.

Das rechteckigere Airbox-Design, das in der letzten Saison eingeführt wurde, wird ebenfalls beibehalten, auch wenn es angepasst wurde, um die überarbeiteten Tests zu bestehen, die die FIA in diesem Jahr eingeführt hat.

Auf den Launchfotos des VCARB 01 ist ein einfacher löffelförmiger Heckflügel zu sehen, der ähnlich wie im vergangenen Jahr von einem einzigen zentralen Stützpfeiler getragen wird.

Der Heckflügel erinnert (noch) ziemlich stark an den AT04 Foto: Racing Bulls

Und wie es auch in der Schlussphase der Saison 2023 der Fall war, weist die Heckflügelspitze des neuen Autos ein offenes Design auf, das der Linie folgt, die von Alpine in der vergangenen Saison vorgegeben wurde.

Die "Swage-Line", die das Team beim Großen Preis von Monaco im vergangenen Jahr in die Außenseite des Heckflügels integriert hat, ist ebenfalls wieder vorhanden.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass der VCARB 01, der bislang lediglich in frühen Renderings gezeigt wurde, auf diesen bereits seine endgültige Form hat, da viele Details, wie der Frontflügel und die Bodenkante, vom späten 2023er-Auto übernommen wurden.

Und das sind die Bereiche, auf die sich das Team 2024 voraussichtlich konzentrieren wird. Daher können wir davon ausgehen, dass bei den Testfahrten in Bahrain eine Reihe neuer Teile verfügbar sein und bei den ersten Rennen der Saison wahrscheinlich eine Reihe von Updates folgen wird.

Mit Bildmaterial von Racing Bulls.