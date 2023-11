Formel-1-Technik: Warum es für Red Bull in Brasilien besser lief als 2022

Max Verstappen konnte den Großen Preis von Brasilien am Sonntag mit acht Sekunden Vorsprung auf Lando Norris gewinnen. Bereits zuvor am Samstag hatte der Weltmeister den Sprint an gleicher Stelle ebenfalls vor dem McLaren-Piloten für sich entschieden.

Das wirft die Frage auf, warum es für Red Bull deutlich besser als zwölf Monate zuvor in Interlagos lief? Denn damals waren Verstappen und Teamkollege Sergio Perez nicht über die Positionen sechs und sieben hinausgekommen.

Der RB19 hat zwar ohnehin ein viel größeres Leistungsdelta gegenüber der Konkurrenz als das Auto in der vergangenen Saison, aber es gab klare Lehren aus dem Jahr 2022, die dieses Mal in Brasilien angewandt wurden.

Am deutlichsten wird dies beim Vergleich der Konfigurationen von Heck- und Beamflügel des RB18 und des RB19.

Dort sieht man, dass sich die Art und Weise, wie der Abtrieb am Heck des Autos zwischen dem Beam- und dem Heckflügel ausbalanciert wird, im Vergleich zum Rennen zwölf Monate zuvor geändert hat.

Wie im Vergleichsbild oben zu sehen ist, hat sich die Architektur des Heckflügels in dieser Saison geändert. Die zentrale Spannweite des Hauptelements ist breiter, bevor sie sich zu einem engeren Übergang mit der Endplatte zuspitzt.

Die Höhe des oberen Flaps bleibt jedoch über die gesamte Spannweite konstant, wobei ein tropfenförmiger Klappendrehpunkt eingesetzt wird, um die Strömungsverteilung zu unterstützen, wenn der Flap in seinen offenen Endabschnitt übergeht.

Dies ist ein weiteres neues Merkmal, das in dieser Saison dazu beiträgt, Abtrieb und Luftwiderstand auszugleichen.

Chefingenieur Paul Monaghan erklärt, es sei interessant, dass es eine unterschiedliche Verteilung der Abtriebslevel im gesamten Feld zu geben scheine. Aber es gebe auch andere Elemente, die Red Bull für dieses Jahr geändert habe.

Ein genauerer Blick auf den Diffusor des Red Bull RB19 Foto: Giorgio Piola

"Soweit ich das beurteilen kann, gibt es in diesem Feld eine ziemliche Bandbreite an unterschiedlichen Abtriebswerten", so Monaghan. "Und wenn man sich die Bilder des letztjährigen und dieses Autos anschaut, dann fällt eines ganz besonders auf."

"Die Feinheiten, mit denen wir die Größe steuern, sind anders als im letzten Jahr. Das ist unsere eigene Entscheidung, und man kann die Konsequenzen daraus sehen."

Er stellt klar: "Die Änderungen sind, ob Sie es glauben oder nicht, eigentlich ziemlich subtil. Es ist keine Art von: 'Oh mein Gott, reißt alles ab und fangt von vorne an.'"

"Aber das Schöne ist, dass alle Theorien, die sich um die Leistung des vergangenen Jahres rankten, Früchte getragen zu haben scheinen."

Während die Konkurrenten weiterhin untersuchen, warum der RB19 so gut ist, hat sich das Augenmerk zunehmend auf das Design des Unterbodens und des Diffusors gerichtet, da dies ein so entscheidender Bereich für die Leistung des Autos ist.

Ein interessanter Aspekt in dieser Saison war die Änderung, die Red Bull seit dem Großen Preis von Spanien vorgenommen hat, indem die obere Ecke des Diffusors nach innen gebogen wurde (roter Pfeil in der oberen Abbildung).

Auch hier hat Red Bull einige Änderungen vorgenommen Foto: Giorgio Piola

Dies war eine Idee, die von Williams inspiriert war und zeigt, dass kein Team ignorieren sollte, was die langsameren Teams machen, denn auch sie können einige ziemlich gute Ideen haben.

Diese Idee der Verengung hat Auswirkungen auf den Luftstrom und die Druckverteilung sowohl innerhalb des Diffusors als auch außerhalb. Außerdem musste das Team die richtigen Geometrien finden, und zwar nicht nur für den angesprochenen Bereich, sondern auch für die Seitenwand des Diffusors und die schräge Decke.

Die Änderung der Deckenkontur ist in der rechten Abbildung (oben) zu sehen, mit einem schmaleren, aber längeren Expansionskanal in der Nähe der Hinterkante.

Um dieses zusätzliche Volumen im Diffusor unterzubringen, müssen allerdings auch an der Oberseite des Unterbodens Zugeständnisse gemacht werden, indem eine keilförmige Blase gebildet wird (links in der Abbildung).

Weitere Co-Autoren: Ruben Zimmermann. Mit Bildmaterial von Motorsport Network.