Formel-1-Technik: Was bedeuten die Löcher an den Nasen der Autos?
Die Ausweitung der aktiven Aerodynamik auf den Frontflügel hat einige Formel-1-Teams dazu gebracht, auch ihre Systeme zur Einstellung in der Box zu überdenken
Unter anderem an der Nase des Mercedes W17 befindet sich jetzt ein Loch
Foto: Getty Images
Diese Story teilen oder speichern
Nicht Ferrari: Wen Günther Steiner nach dem Test vorne sieht
Zukunft von Lewis Hamilton: Ferrari-Pilot macht klare Ansage
Frühes Wettrüsten 2026: Ferrari rechnet mit Entwicklungsexplosion
Aktuelle News
HRT komplettiert Fahreraufgebot für das ADAC GT Masters 2026
Eines der legendärsten Formel-1-Autos von Ayrton Senna wird versteigert
David Coulthard zweifelt an Sergio Perez: "Valtteri Bottas ist besser vorbereitet"
Alex Marquez sieht noch Potenzial: "Will das Limit dieses Bikes verstehen"
Registrieren und Motorsport.com mit Adblocker genießen!
Von Formel 1 bis MotoGP berichten wir direkt aus dem Fahrerlager, denn wir lieben unseren Sport genau wie Du. Damit wir dir unseren Fachjournalismus weiterhin bieten können, verwendet unsere Website Cookies. Dadurch wird Dein Nutzererlebnis optimiert und die Werbung auf Deine Interessen zugeschnitten. Wir wollen dir aber natürlich trotzdem die Möglichkeit geben, eine werbefreie Website zu genießen.