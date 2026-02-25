Zum Hauptinhalt springen

Analyse
Formel 1

Formel-1-Technik: Was bedeuten die Löcher an den Nasen der Autos?

Die Ausweitung der aktiven Aerodynamik auf den Frontflügel hat einige Formel-1-Teams dazu gebracht, auch ihre Systeme zur Einstellung in der Box zu überdenken

Gianluca D'Alessandro
Veröffentlicht:
Formel-1-Technik: Was bedeuten die Löcher an den Nasen der Autos?

Unter anderem an der Nase des Mercedes W17 befindet sich jetzt ein Loch

Foto: Getty Images

Eines der legendärsten Formel-1-Autos von Ayrton Senna wird versteigert
Mehr von
Gianluca D'Alessandro

Mehr von
Ferrari

Aktuelle News

