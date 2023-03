Formel-1-Technik: Was das subtile Update von Ferraris Flügeln zeigt

Audio-Player laden

Ferrari kam mit neuen Teilen nach Saudi-Arabien, von denen sich das Team eine Leistungssteigerung in Dschidda und eine Plattform für zukünftige Entwicklungen erhofft.

Die Änderungen am äußeren Teil des oberen Flaps des Frontflügels und an der Stelle, an der er mit der Endplatte verbunden ist, sind uns bereits bekannt, da wir in dieser Saison bei einigen Teams Fortschritte in diesem Bereich gesehen haben.

Die von Ferrari vorgenommene Änderung ist in diesem Stadium jedoch nur subtil, denn es wurde lediglich ein C-förmiger Ausschnitt an der Verbindung zwischen dem oberen Flap und der Endplatte vorgenommen. Darüber hinaus verwendete das Team im Wesentlichen die gleichen Teile wie in der Vorsaison und beim ersten Rennen in Bahrain.

Und obwohl dies wahrscheinlich den Outwash-Effekt im Vergleich zu einer Version ohne Aussparung verbessert, wird sicherlich an einer umfassenderen Version gearbeitet, die mehr als nur den letzten Flap umfasst, wenn man bedenkt, wie viel Aufwand die Konkurrenten in die Entwicklung ihrer eigenen Lösungen gesteckt haben.

Für Dschidda wurde auch ein neues Bodendesign eingeführt, bei dem die Form des vorderen Ausschnitts geändert wurde (blauer Pfeil) und ein erhöhter Kickup vor dem Hinterreifen eingeführt wurde, wo sich die Bodenkante zu ihm hin verjüngt (roter Pfeil).

Ferrari testete das neue Design am Freitag, entschied sich aber gegen einen Einsatz in Dschidda. Es bleibt abzuwarten, ob es wieder zum Einsatz kommen wird oder ob das Team es nur unter realen Bedingungen testen wollte, um einen möglichen Entwicklungspfad zu validieren.

In Bahrain hatte man bereits einen Lower-Downforce-Flügel getestet, bevor man wieder auf die Doppelsäulenvariante mit höherem Abtrieb umstieg. Um den Abtrieb und den Luftwiderstand zu reduzieren, kehrte er jedoch in Saudi-Arabien zurück.

Ferrari-Heckflügel im Vergleich, mit Alfa Romeo im Einschub Foto: Giorgio Piola

Die Konfiguration mit geringerem Abtrieb weist eine Schwanenhals-Anordnung mit nur einer Halterung auf, die auch mit dem DRS-Pod verbunden ist.

Der Kampf zwischen Einzel- und Doppelhalterung ist ein Kampf, den die Teams schon seit einigen Jahren führen, denn es gibt viele Feinheiten bei den Kompromissen zwischen den beiden Lösungen, sei es beim Gewicht, der Biegung oder der Aerodynamik.

Im Fall von Ferrari wurden weitere kleine Änderungen am Flügel vorgenommen, um den Luftwiderstand zu verringern: Das Profil des löffelförmigen Hauptflügels und die Sehne des oberen Flügels wurden verändert.

Die Form der Flügelspitze wurde ebenfalls verändert, um ein eher abgesägtes Ende zu erhalten, ähnlich der Lösung, die Alfa Romeo in der letzten Saison eingeführt hat (Einschub).

Interessanterweise haben sie auch die tropfenförmigen Flügelzapfen übernommen, die Alfa Romeo in der letzten Saison eingeführt hat, anstatt die tonnenförmigen zu verwenden, die ihr Flügel mit höherem Abtrieb verwendet.

Red Bull

Red Bull hat einen deutlichen Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten, vor allem in Bezug auf die Geschwindigkeit auf der Geraden. Doch in Saudi-Arabien ging man noch einen Schritt weiter und nahm nicht nur Änderungen am Heckflügel vor, sondern optimierte auch das Set-up des Beam-Wings, um den Luftwiderstand noch weiter zu reduzieren.

Der Heckflügel von Red Bull in Dschidda Foto: Giorgio Piola

Die Änderungen am Heckflügel scheinen nur geringfügig zu sein, umfassen aber einen breiteren Abschnitt des äußeren Teils des Hauptflügels, der im Verhältnis zur vorhandenen Box-Region in der Höhe reduziert wurde, um den Übergang zum tieferen, löffelförmigen Mittelteil zu mildern.

Zusammen mit geometrischen Änderungen an der Spitze und am oberen Flap führte dies zu einer messbaren Verringerung des Abtriebs und des Luftwiderstands, die den besonderen Anforderungen des Jeddah Corniche Circuit gerecht wird.

Zum Vergleich: Der Heckflügel in der Ansicht von hinten Foto: Giorgio Piola

Der Geschwindigkeitsvorteil von Red Bull auf der Geraden wurde durch eine Methode verstärkt, die das Team bereits in der vergangenen Saison bei mehreren Rennen eingesetzt hatte. Dabei wurde nur ein einziges Element am RB19 montiert, um die Beam-Wing-Konfiguration zu bilden.

Mercedes

Mercedes weiß, dass in dieser Saison viel Arbeit auf das Team zukommt, das angesichts des großen Rückstands auf Red Bull bereits über eine komplette Neuausrichtung nachdenkt.

Kurzfristig werden sie jedoch lernen und sich anpassen müssen, um das Beste aus dem zu machen, was ihnen zur Verfügung steht. Genau das haben sie in Saudi-Arabien versucht, indem man zahlreiche mechanische und aerodynamische Set-ups ausprobiert hat, um den aktuellen Sweet Spot des W14 zu finden.

Wie der Rest des Feldes konzentrierte sich auch das Team auf den Heckflügel, um den Abtrieb und den Luftwiderstand für die Herausforderungen des Hochgeschwindigkeitskurses zu reduzieren.

So stand dem Team ein neuer oberer Flap zur Verfügung, bei dem die Höhe des mittleren Teils des oberen Flaps (blauer Pfeil) reduziert wurde, während die Möglichkeit, einen Gurney-Flap an der Hinterkante anzubringen, ebenfalls eine realistische Option war.

Mercedes hat auch die Modularität seines Flügeldesigns weiter ausgebaut, da die obere hintere Ecke der Endplatte verschiedene Ausschnitte aufnehmen kann, was schnelle Änderungen ermöglicht, um die Balance des Autos zu verbessern.

Auch Mercedes hat an seinem Heckflügel gebastelt Foto: Giorgio Piola

Und wie schon in der vergangenen Saison gibt es auch eine Option ohne Ausschnitt, die in der Regel dann zum Einsatz kommt, wenn der Luftwiderstand reduziert werden soll.

Diese Option wurde für Dschidda gewählt, obwohl das Team auf der Suche nach der richtigen Balance noch einen weiteren Trick in petto hatte, der sich damit kombinieren ließ.

Nachdem das Team das neue Design des oberen Flaps im Freien Training ausprobiert hatte, entschied es sich, es für das Qualifying und das Rennen zu verwerfen und stattdessen ein alternatives Design der Flügelspitze zu verwenden, bei dem die Hinterkante zurückgeschnitten wurde (roter Pfeil, Einschub).

Aston Martin

Aston Martin versuchte, seinen Topspeed für Dschidda mit Überarbeitungen am Front- und Heckflügel sowie dem Beam-Wing zu verbessern.

Die Veränderungen bei Aston Martin waren subtil Foto: Giorgio Piola

Um die Entwicklungsressourcen und -kosten nicht zu sehr zu belasten, wurden alle drei Modifikationen nur dezent vorgenommen, die Hauptstrukturen beibehalten und lediglich die oberen Flaps des Front- und Heckflügels durch abgespeckte Varianten ersetzt.

Im Vergleich zum Grand Prix von Bahrain wurden auch die Beam-Wing-Elemente verkleinert, indem ihr Anstellwinkel reduziert und die Elemente gekürzt wurden.

Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.