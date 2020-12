Formel-1-Technik: Was in Abu Dhabi für 2021 getestet wurde

Im nächsten Jahr sollen praktisch unveränderte Formel-1-Autos aus der Saison 2020 erneut an den Start gehen. Eigentlich. Doch aufgrund von Regeländerungen, die 2021 greifen, müssen die Teams doch im großen Stil umbauen, zum Beispiel beim Unterboden. Deshalb haben einzelne Rennställe im Freitagstraining zum Abu-Dhabi-Grand-Prix noch einmal intensiv getestet.

Haas, das künftige Team von Formel-1-Neuling Mick Schumacher, fuhr erstmals überhaupt mit speziellen Entwicklungsteilen für 2021, darunter ein modifizierter Unterboden. Allerdings war lediglich das Fahrzeug von Pietro Fittipaldi mit den Neuerungen ausgerüstet, nicht aber das Auto, das Schumacher im ersten Freien Training bewegte.

Bei Renault leistete Esteban Ocon ebenfalls Entwicklungsarbeiten am Unterboden. Doch die in Abu Dhabi verwendete Version ließ im Vergleich zu Tests in Bahrain deutlich an Komplexität vermissen und war insgesamt einfacher gehalten.

Red Bull hat seinen Unterboden für einen 2021er-Vergleichstest umgebaut Foto: Motorsport Images

Red Bull wiederum hatte schon in Portimao mit 2021er-Teilen experimentiert und legte nun nach, mit einem modifizierten Unterboden, dem der im kommenden Jahr per Reglement untersagte Teil vor den Hinterrädern fehlte. Zur Feinjustierung des Luftstroms hat Red Bull nun ein neues kleines Leitblech auf dem Unterboden installiert (siehe Hervorhebung).

Gleiches Spiel bei Ferrari: Auch das Formel-1-Traditionsteam war bereits in Portugal mit Entwicklungsteilen ausgerückt und hat nun ebenfalls nachgelegt. Vor den Hinterrädern sind nun diverse kleine Luftleitbleche sowie Einschnitte zu sehen, dazu kommen drei kleine Winglets an der äußeren Seitenkante des Unterbodens (vergleiche Titelbild). Auch davon verspricht man sich eine verbesserte Aerodynamik.

Insgesamt sollen die Regeländerungen für einen Abtriebsverlust in Höhe von etwa zehn Prozent sorgen. Mit ihren Versuchen probieren die Teams aber bereits 2020, einen Teil dieses Verlusts durch aerodynamische Optimierungen wettzumachen.

Vergleich: Die aktuellen und künftigen Unterboden-Regeln Foto: Giorgio Piola

Weitere Co-Autoren: M. Somerfield. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.