Formel-1-Technik: Was Williams bei seinem großen Sprung geholfen hat

Aston Martin sticht aus dem Feld der Formel 1 2023 als das Team hervor, das sich im Vergleich zum Vorjahr am stärksten verbessert hat. Doch gleich dahinter folgt Williams, das den zweitgrößten Sprung gemacht hat.

Viele hatten die Mannschaft aus Grove nach mäßigen Wintertests am Ende des Feldes erwartet, doch in den ersten Saisonrennen konnte das Team beeindrucken und scheint einen großen Schritt nach vorne gemacht zu haben.

Laut Dave Robson, dem Leiter der Fahrzeug-Performance, ist ein Großteil des Fortschritts auf die Arbeit in Bereichen zurückzuführen, in denen das Team mit dem FW44 noch nicht so konkurrenzfähig war.

Ist das Team von diesem Sprung überrascht? "Ich kann natürlich nicht für alle anderen sprechen, aber ich denke, wir haben gute Fortschritte gemacht, denn wir wussten, als der FW44 herauskam, dass er einige bestimmte Schwächen hatte", sagt Robson.

"Im vergangenen Jahr und in diesem Jahr haben wir daran gearbeitet, und ich denke, dass wir dadurch einen angemessenen Leistungssprung erzielen konnten", betont er.

"Ich glaube, wir haben beim FW44 ziemlich viel davon gesehen, und zu Beginn des Jahres war es offensichtlich ziemlich schlecht, aber es wurde besser. Und ich denke, wir haben es geschafft, zu Beginn dieses Jahres einen weiteren Schritt zu machen."

Zusätzlich zu den Arbeiten, die 2022 und im Winter am FW45 durchgeführt wurden, hat Williams auch eine Reihe von Upgrades vorgenommen, die dazu beitrugen, dass das Team am vergangenen Wochenende in Australien eine besonders starke Pace zeigte.

Eines der Upgrades war sehr streckenspezifisch, während die anderen Teil der laufenden Entwicklung waren.

Die drei Frontflügel-Varanten im Vergleich Foto: Giorgio Piola

Nach drei Rennen hat Williams bereits drei Lösungen für den Frontflügel, wobei das Team die oberen Elemente bei jedem Rennen austauscht, um die richtige Balance für den FW45 auf allen Rennstrecken zu finden, die man besucht hat.

Es handelt sich um eine subtile Änderung, die bei jedem Rennen vorgenommen wird, die aber offensichtlich ausreicht, um das Auto auf die Abtriebsentscheidungen am Heck des Autos abzustimmen, wo das Team bereits über eine Reihe von Optionen verfügt.

Nach Angaben des Teams liegt die jüngste Flap-Konfiguration (unten) in der Mitte zwischen der in Bahrain (oben) und der in Saudi-Arabien (Mitte) verwendeten, wobei es auch die Möglichkeit gab, mit oder ohne Gurney-Flap zu fahren.

Der Hauptunterschied ist die Höhe des oberen Flaps am inneren Ende, während die Wölbung des Flügels wahrscheinlich auch über die Spannweite der Flaps variiert.

Der rote Pfeil zeigt auf die Upwash-Strebe am Heckflügel Foto: Giorgio Piola

Am Heck des Fahrzeugs hat das Team ein Merkmal eingeführt, das wir in dieser Saison bereits bei Aston Martin und Alpine gesehen haben, nämlich eine Blase am unteren Teil der Heckflügelendplatte, die eine Ausbeullinie erzeugt.

Ähnlich wie die Upwash-Streben früherer Reglements verbessert diese Linie die Umströmung des Heckflügels, des Bremskanals und des Hinterreifens, um den lokal erzeugten Abtrieb zu erhöhen.

Ein Blick auf den Beam-Wing des Williams in Melbourne Foto: Giorgio Piola

Williams entschied sich in Melbourne auch dafür, nur ein einziges Beam-Wing-Element zu verwenden, um den Abtrieb und den Luftwiderstand, der an der hinteren Ecke generiert wird, auszugleichen.

Eine ähnliche Taktik haben wir auch bei Red Bull im Zuge des neuen Reglements gesehen.

Auch beim Design des vorderen Bremssattels liegt Williams in dieser Saison auf einer Linie mit Red Bull und Aston Martin: Das Finnen-Design, das an den Autos der Rivalen zu sehen ist, findet sich auch am FW45 wieder.

Die Bremse des Williams FW45 im Detail Foto: Giorgio Piola

Der Bremssattel ist mit weniger Finnen ausgestattet, die vorne und hinten am Element verteilt sind.

Eine Reihe horizontaler Finnen flankiert den zentralen Kanal, der von einer Reihe von Auslässen unterbrochen wird, die einen sicheren Durchgang der von der Scheibe erzeugten Wärme durch den Bremssattel ermöglichen.

Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.