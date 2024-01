Formel-1-Technik: Wie Aston Martin mit dem AMR23 erst stark war, dann abfiel

Photo by: Giorgio Piola Aston Martin AMR23 sidepods view

Aston hat eine tiefere, grabenartige Rinne in die Oberseite der Seitenkästen eingearbeitet, um die Strömung über den Seitenkasten zum Heck des Fahrzeugs zu verbessern und gleichzeitig vom breiteren Seitenkasten-Layout zu profitieren, das die Abwärtsrampe bietet, um die Verwirbelungen der Vorderreifen zu bewältigen.

Photo by: Erik Junius Aston Martin AMR23 detail

Ein Blick von oben auf die Karosserie des AMR23 und wie die Rinnen zum Heck hin eingezwängt sind.

Photo by: Giorgio Piola Aston Martin Racing AMR23, front wing endplate

Der hintere Flap des Frontflügels des AMR23 weist ein verdrehtes Profil auf, von dem nur der hintere Teil mit der Endplatte verbunden ist, wobei ein Metalleinsatz verwendet wird, um eine zu starke Durchbiegung zu verhindern. Der vordere Teil des Flaps wird dann von der Endplatte weggedreht, um den gewünschten Outwash-Effekt zu erzielen.

Photo by: Giorgio Piola Aston Martin AMR23 caliper detail

Aston Martin war eines der wenigen Teams, das röhrenförmige Kühlrippen an den Bremssätteln einsetzte, um Gewicht zu sparen und die Kühlung zu verbessern (gelb markiert).

Photo by: Uncredited Aston Martin AMR23 brake drum detail

Die vordere Bremsanlage hat in der oberen Hälfte einen inneren Trommelabschnitt mit einem Graben, der durch eine gebogene Leiste geteilt wird, um den Luftstrom, der aus dem daneben liegenden Auslass austritt, abzuleiten.

Photo by: Uncredited Aston Martin AMR23 brake drum detail

Ein Blick unter den Graben zeigt, wie sich die Verkleidung um die vordere Scheibe windet.

Photo by: Uncredited Aston Martin AMR23 brake drum detail

Die hintere Scheibe ist ebenfalls durch eine Verkleidung abgedeckt, um die Temperaturkontrolle zu erleichtern, und man kann auch sehen, wie der Bremssattel eingeschlossen ist.

Photo by: Uncredited Aston Martin AMR23 technical detail

Eine Nahaufnahme des hinteren Teils des Bodens, einschließlich des Ausschnitts und des laschenartigen Bib-Wings, der mit der Kufe am Unterboden verbunden ist. Zu sehen ist auch, wie die hintere Ecke des Bodens aufgerollt ist, nicht nur an der Außenkante, sondern auch an der Hinterkante.

Photo by: Giorgio Piola Aston Martin AMR23 rear wing end plate detail

Aston Martin war eines der ersten Teams, das die Sickenlinie an der unteren Außenfläche seiner Endplatte (roter Pfeil) einsetzte. Die Oberfläche diente als Mittel, um ein wenig Outwash zu erzeugen und die verschiedenen aerodynamischen Strukturen in ihrer Nähe zu verbinden.

Photo by: Uncredited Aston Martin AMR23 technical detail

Ein Überblick über das Heck des AMR23, einschließlich der abgestuften Unterkante des Bremskanal-Winglets, der Versteilerung des Diffusorprofils im Bereich der Hinterkante und des beschnittenen Heckflügels.

Photo by: Uncredited Aston Martin AMR23 technical detail

Eine Seitenansicht des Heckflügels, die den Unterschied in der Verteilung zwischen der Hauptebene und des oberen Flaps zeigt und gleichzeitig die Form der Vorderkante des oberen Flaps verdeutlicht.

Photo by: Uncredited Aston Martin AMR23 technical detail

Eine Nahaufnahme des vorderen Teils des Bodens, die die verschiedenen Konturen des gelippten Randes erkennen lässt.

Photo by: Uncredited Aston Martin AMR23 technical detail

Ein Überblick über das Chassis, den Seitenkasteneinlass, den Unterschnitt und die Bodengitter.

Photo by: Uncredited Aston Martin AMR23 technical detail

Ein Blick auf die innere Struktur der Nase bei abgenommener Blende zeigt, wie die Sensoren darin untergebracht sind.

Photo by: Giorgio Piola Aston Martin AMR23 rear brake detail

Reihen von Strömungsumlenkern, die im Grabenabschnitt der inneren Trommel des hinteren Bremskanals angeordnet sind.

Photo by: Giorgio Piola Aston Martin AMR23 Detail

Beim Großen Preis von Spanien wird eine Kielsonde an der Seite des Autos angebracht, damit das Team Daten sammeln kann, um sicherzustellen, dass die Simulationswerkzeuge mit der realen Umgebung übereinstimmen.

Photo by: Uncredited Aston Martin AMR23 detail

Eine Nahaufnahme des laschenartigen Bib-Wings, der aus dem Unterboden herausragt und zwischen den beiden Kanten des hinteren Bodenausschnitts liegt.

Photo by: Giorgio Piola Aston Martin AMR23 side Canadian GP

Beim Großen Preis von Kanada wurden Änderungen an der Karosserie der Seitenkästen und der Motorabdeckung vorgenommen, um das Verhalten des Luftstroms zu verbessern. Inzwischen wurden auch die oberen Kühlbleche geändert.

Photo by: Uncredited Aston Martin AMR23 rear detail

Eine Nahaufnahme der Sickenlinie in der unteren Hälfte der hinteren Flügelendplatte.

Photo by: Uncredited Aston Martin AMR23 detail

Als Teil des Update-Pakets für den Großen Preis von Kanada hat das Team den unteren Teil der Seitenkästen herausgeschoben, um den Luftstrom nach außen zu leiten.

Photo by: Uncredited Aston Martin AMR23 detail

Die Rinne in der Oberseite des Seitenpods wurde ebenfalls überarbeitet, und zwar in Bezug auf den Beginn und den steilen Übergang in die Rinne.

Photo by: Uncredited Aston Martin AMR23 technical detail

Ein Überblick über den Frontflügel, der nicht mehr mit dem halb abgetrennten hinteren Flap ausgestattet ist. Alle Elemente sind nun von der Ebene der Endplatte verdreht, um den Outwash-Effekt besser zu generieren.

Photo by: Giorgio Piola Aston Martin AMR23 new fin

Wenn es einen Bereich im Reglement gibt, in dem Karosserieteile platziert werden können, dann finden die Teams mit Sicherheit einen Weg, diesen zu nutzen. Aston Martin hat genau das beim Großen Preis der Niederlande getan, als man einen kleinen Flügel an der Crashstruktur einführte und dafür neues Werkzeug brauchte.

Photo by: Uncredited Aston Martin AMR23 detail

Eine ungewöhnliche Ansicht des Heckflügels, die zeigt, wie der Beam-Wing mit der Crashstruktur verbunden ist, wie dick die Sickenlinie an der Außenseite der Endplatte ist und was für Metallteile bei der zentralen Haltesäule zum Einsatz kommen.

Photo by: Uncredited Aston Martin Racing AMR23 technical detail

Ein Blick in das Innere der Seitenkästen ohne Karosserie ermöglicht es uns, zu sehen, wie die Dinge verpackt sind, und enthüllt auch die Bodenstrebe, die ebenfalls darin versteckt ist.

Photo by: Giorgio Piola Aston Martin AMR23 floor comparison

In Austin stellte Aston einen neuen Boden vor, der mit dem verlängerten Edge-Wing ausgestattet war, den viele Konkurrenten bereits verwendeten. Der Flügel hatte, wie die Designs der Konkurrenten, ein gedrehtes Profil, wobei der vordere Teil umgeschlagen war, um drei darunter liegende Streben zu enthüllen.

Photo by: Giorgio Piola Aston Martin AMR23 diffuser technical detail

Ein Blick auf das Heck des AMR23 zeigt uns die minimale Kühllösung, die bei den niedrigen Temperaturen beim Grand Prix von Las Vegas zum Einsatz kam, während nur ein einzelner Beam-Wing verwendet wurde, um die Geschwindigkeit auf der Geraden zu erhöhen.