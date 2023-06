Formel-1-Technik: Wie Aston Martin sich mit seinem Kanada-Upgrade zurückhielt

Aston Martin präsentierte beim Grand Prix von Kanada ein umfangreiches Update-Paket für den AMR23, um den Anschluss an das aufstrebende Mercedes-Team nicht zu verlieren.

Doch hinter dem Update steckte mehr, als man auf den ersten Blick vermuten würde, zumal sich das Team im offiziellen Dokument über die Veränderungen am Fahrzeug vor dem Rennen sehr bedeckt hielt.

Um ehrlich zu sein, handelt es sich dabei um die übliche Vorgehensweise, denn alle Teams haben sich im Laufe der Zeit daran gewöhnt, die an ihren Autos vorgenommenen Änderungen bei jedem Grand Prix zu verallgemeinern.

Nach einer gründlichen Analyse der Änderungen zu Beginn der neuen F1-Ära erklären die meisten Teams nun eher pauschal, was sich in den verschiedenen Legalitätszonen/-boxen geändert hat, wobei die Unwägbarkeiten der tatsächlichen Änderungen noch erforscht werden müssen.

Bestes Beispiel bei Aston Martin sind die Änderungen an den Seitenkästen, die in den Dokumenten überhaupt nicht erwähnt werden, aber offensichtlich im Rahmen des Upgrades für den AMR23 überarbeitet wurden.

Im Gegensatz zu den Konkurrenten Mercedes und Ferrari, die erst kürzlich ihre Konzepte ändern mussten, ging es bei Aston Martin eher darum, die bereits vorhandenen Flächen zu optimieren, um die Leistung zu steigern.

Von hinten sieht man die neuen Rinnen des AMR23 deutlich Foto: Giorgio Piola

Dadurch ändert sich auch das Schulterprofil des Bodyworks, und die hintere Rampe wurde an der Stelle, wo sie auf den Boden trifft, verändert.

Der untere Teil des Seitenkastens wurde ebenfalls optimiert, wobei das Bodywork gestrafft wurde, um mehr Platz im Kanal zwischen Seitenkasten und Boden zu schaffen (roter Pfeil). Dadurch kann mehr Luft in den hinteren Teil des Fahrzeugs geleitet werden, während gleichzeitig die Bodenkante, die ebenfalls geglättet wurde, verbessert wird.

Der rote Pfeil zeigt auf den erwähnten Kanal, die gelben Pfeile sind etwas schwieriger zu erkennen Foto: Giorgio Piola

Aber auch vor dem Unterschnitt und dem Kanal gibt es eine wichtige Änderung, denn Aston Martin hat sich wieder einmal ein Beispiel an Red Bull genommen und eine Überbrückungsplatte (blauer Pfeil) verwendet, um den Kanal auszufüllen, der zuvor an der Schnittstelle zwischen Chassis und Boden (roter Pfeil, Einschub) vorhanden war.

Auch hier zeigen die Pfeile die angesprochenen Veränderungen an Foto: Giorgio Piola

Dies hat jedoch auch Auswirkungen auf das Verhalten des Luftstroms unter dem Chassis und den Durchgang unter dem Boden, wo es zweifellos eine Reihe von Änderungen gibt, die wir nicht sehen können.

Zu sehen ist auch, dass das äußere Bodengitter überarbeitet wurde und nun eine Doppelzahnung auf dem verkürzten halbrunden Übergang sitzt.

Die Kühlauslässe am Aston Martin im Vergleich Foto: Giorgio Piola

Das Bodywork, das die Kühlkanone bildet, wurde ebenfalls erhöht und verbreitert, um das Zusammenspiel mit dem neuen Seitenkasten-Bodywork zu verbessern und gleichzeitig die Wärmeableitung im Einklang mit dem neuen Wirbelsäulenauslass zu verändern.

Red Bull

Obwohl Red Bull nicht über ein so umfangreiches Update-Paket wie Aston Martin verfügte, ließ das Team in Kanada mit der Einführung eines neuen Frontflügels erneut die Muskeln spielen.

Red Bull überarbeitete seinen Frontflügel marginal Foto: Giorgio Piola

Es gibt feine geometrische Unterschiede über die gesamte Spannweite der Flaps, aber am stärksten unterscheiden sich die Entwürfe am inneren Ende, wobei die unbeweglichen Abschnitte in der Nähe der Nase verändert wurden, ebenso wie die Form der Wölbung an der Vorderkante des oberen Flaps direkt vor dem Verstellpunkt.

Haas

Auch Haas nahm beim Großen Preis von Kanada eine Handvoll Änderungen am VF-23 vor, wobei das neue Design des Heckflügels, der von einer Doppel- zu einer Einzelsäule wechselte, die größte Rolle spielte.

Interessanterweise entschied sich das Team auch während des Grand Prix dafür, seine Autos mit den beiden unterschiedlichen Konfigurationen zu fahren, wobei Nico Hülkenbergs VF-23 die ältere Konfiguration trug, während Kevin Magnussens Auto mit dem neuen Heckflügel ausgestattet war.

Die Teams sind sich nicht wirklich einig, welches Design "besser" ist, da es sich im Wesentlichen um einen Kompromiss zwischen Gewicht und aerodynamischer Effizienz handelt.

Unterschied: Heckflügel mit einer (unten) und mit zwei Säulen (oben) Foto: Giorgio Piola

Allerdings wird diese wahrscheinlich etwas mehr wiegen als ihr Pendant mit zwei Säulen, da sie robuster sein muss, um den auftretenden Belastungen standzuhalten.

Darüber hinaus muss auch die Befestigung der Säule berücksichtigt werden, denn während die Doppelsäule auf beiden Seiten der Crash-Struktur befestigt wird, muss die Einzelsäule den Auspuff umschließen.

Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.