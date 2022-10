Formel-1-Technik: Wie die Teams die Höhe von Mexiko meistern wollen In Mexiko liegt der Fokus der Formel-1-Teams vor allem auf der Kühlung, die in der dünnen Luft noch etwas mehr an Bedeutung gewinnt

Autor: Matt Somerfield Co-Autor: Norman Fischer Audio-Player laden Die Formel-1-Teams haben eine Handvoll Updates nach Mexiko gebracht, um den Herausforderungen der großen Höhenlage auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez zu begegnen. Da sich die Saison 2022 dem Ende zuneigt und die meisten Teams sich nun voll und ganz auf die Entwicklungen für das nächste Jahr konzentrieren, bringen nur wenige Teams viele neue Teile zu den Rennen mit. Doch für den Großen Preis von Mexiko an diesem Wochenende wurde das Hauptaugenmerk auf die Kühlung gelegt, da die Teams versuchen, mit den Bedingungen in der Höhe zurechtzukommen, die das Rennen zu einem einzigartigen Ereignis machen. Das Autodromo Hermanos Rodriguez liegt 2,2 Kilometer über dem Meeresspiegel und ist damit das höchstgelegene Rennen der Saison. Die nächsthöhere Strecke, die die Formel 1 besucht, ist Interlagos, das nur 700 Meter hoch liegt. Die dünnere Luft und der Mangel an Sauerstoff bedeuten für die Teams eine größere Herausforderung, ihre Autos kühl zu halten und Überhitzungsprobleme zu vermeiden, die zu ungewollten Ausfällen oder Problemen führen könnten. Von den zehn neuen Updates für die Teams, die die FIA in ihrem üblichen Dokument vor dem Rennen aufgeführt hat, bezogen sich nur zwei nicht auf die Verbesserung der Kühlung für die Anforderungen der Strecke in Mexiko. McLaren fährt mit einigen zusätzlichen Winglets am hinteren Bremsschacht des MCL36, um den lokalen Sog und damit den Abtrieb an der hinteren Ecke zu erhöhen. Das einzige andere Leistungsupgrade stammt von Aston Martin, die das Design der Unterkante des Heckdeflektors angepasst haben, um die Strömung zum hinteren Teil des Unterbodens zu verbessern. Red Bull hat das Design des zentralen Rückgrats auf der Motorhaube vergrößert und die Austrittsgeometrie überarbeitet, um die Kühlkapazität in diesem Bereich zu erhöhen. Red Bull hat etwas im Bereich der Motorabdeckung verändert Foto: Giorgio Piola Neben den neuen Winglets für den hinteren Bremskanal informierte McLaren die FIA über drei Kühlungs-Upgrades für dieses Wochenende: zusätzliche Schlitze in der Motorabdeckung, weitere Kühlluftschlitze und eine Anpassung des Gurneys am Flaschenhalsausgang, um den Luftstrom durch das Heck des Autos zu verbessern. AlphaTauri hat sich für Mexiko für drei kühlungsrelevante Upgrades entschieden. Der Austrittsbereich des vorderen Bremskanals wurde an jeder der vorderen Ecken vergrößert, um den Luftstrom zur Bremsscheibe und zum Bremssattel zu verbessern. Außerdem wurden einige neue Kühllamellen eingeführt und die Motorabdeckung neu gestaltet, um den Kühlaustritt durch ein flacheres und breiteres Oberdeck zu vergrößern, was wiederum den Luftstrom nach hinten verbessern dürfte. Auch Williams hat einige neue Kühllamellen für den Event, sagt aber, dass diese "nur bei Bedarf" eingesetzt würden, da sie sich negativ auf die aerodynamische Leistung auswirken würden. Neben den Kühlungs-Updates teilte Alfa Romeo der FIA mit, dass es für dieses Wochenende einen aktualisierten Unterboden mit einer neu gestalteten Frontgeometrie und geänderten Aussparungen mitgebracht hatte, obwohl dies bereits in Austin entdeckt wurde. Mercedes gab außerdem an, für Mexiko ein neues Bodenkanten-Detail zu haben, das allerdings nur als Teststück auf einer älteren Spezifikation des Unterbodens von Nyck de Vries' Auto im ersten Training verwendet werden sollte. Zusätzlich zu den Kühlungsproblemen, mit denen die Teams in Mexiko konfrontiert sind, bedeutet die große Höhe, dass alle Teams an diesem Wochenende Pakete mit hohem Abtrieb einsetzen werden, um den Grip zu verbessern, wobei der Luftwiderstand aufgrund der dünneren Luft ein weitaus geringeres Problem darstellt. Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.