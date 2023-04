Formel-1-Technik: Wie Red Bull den RB19 noch weiter verbessert hat

Red Bull kommt mit einigen interessanten Updates zum Formel-1-Grand-Prix von Aserbaidschan, die dem ohnehin schon dominanten RB19 noch mehr Leistung verleihen sollen.

Die Modifikationen konzentrieren sich auf die Seitenkästen des Autos, wobei die Form des Lufteinlasses und der Bereich unter dem Seitenkasten korrigiert wurden, um den Luftstrom zu den dort untergebrachten Kühlern und Nebenaggregaten zu verbessern. Die Umgestaltung wirkt sich natürlich auch auf die Außenströmung aus.

Red Bull hat dies erreicht, indem es die Öffnung vergrößert und die Vorderkante des vorstehenden "Unterbisses" angehoben hat, wodurch sich das Seitenverhältnis ändert, das Volumen aber nicht dramatisch beeinflusst werden sollte.

Dies führt zu einem Win-Win-Kompromiss zwischen dem Kühlungsbedarf des Fahrzeugs und der Vergrößerung des Raums unter dem Seitenkasten, um den Luftstrom zum Heck des Fahrzeugs zu verbessern.

Als Folge der Verbreiterung des Bodyworks im Bereich des Einlasses wurde auch die übrige Geometrie des Seitenkastens subtil verändert. Dies trägt dazu bei, den zusätzlichen Raum zu nutzen, den der Unterschnitt bietet, um sowohl die physikalische Interaktion mit dem Unterboden als auch ihre aerodynamische Verwandtschaft zu verbessern.

Der Lufteinlass beim Red Bull RB19 im Vergleich Foto: Giorgio Piola

Um noch mehr aus den Bemühungen in diesem Bereich herauszuholen, wurde auch eine Änderung an der stromaufwärtigen Seite vorgenommen, wobei das äußere Bodengitter an der Oberkante verändert wird, um die lokale Luftströmung besser auszurichten und von den Änderungen an der stromabwärtigen Seite zu profitieren.

Auch der hintere Bremskanal wurde modifiziert, indem eines der Winglets in zwei geteilt wurde, um den Luftstrom in diesem Bereich besser zu kontrollieren.

Beim Heckflügel setzt Red Bull auf eine bewährte Variante Foto: Giorgio Piola

Es ist wahrscheinlich, dass eine ähnliche Spezifikation wie in Australien zum Einsatz kommen wird, mit einem Heckflügel mit geringerem Abtrieb und einem einteiligen Beam-Wing.

Mercedes verringert Luftwiderstand

Mercedes hat in Aserbaidschan auch ein Paket von Teilen zur Verfügung, um Boden auf die vor ihnen liegenden Teams gutzumachen.

Es gibt eine Mischung aus streckenspezifischen Updates und laufenden Entwicklungskomponenten, aber da es sich jedoch um das erste Wochenende in einem neuen Format mit nur einem Freien Training und vier relevanten Sessions handelt, hat sich das Team klugerweise für kleinere Änderungen entschieden, bevor in den kommenden Wochen ein größeres Teilepaket zum Einsatz kommt.

Mercedes hat Änderungen am Heckflügel vorgenommen Foto: Giorgio Piola

Die Endplatte ist ein Bereich, auf den sich Mercedes im Zuge des neuen Reglements bereits konzentriert hat. Das Team hat seine Endplatte so konstruiert, dass sie schnell ausgetauscht werden kann, ohne dass der Flügel komplett demontiert werden muss.

Für Aserbaidschan wurden subtile Änderungen an der Form der Endplatte und des Spitzenabschnitts vorgenommen, um die Anströmung der oberen Ecke der Endplatte zu verbessern, wobei weiterhin verschiedene Eckausschnitte und Füllungen zur Verfügung stehen.

Der untere hintere Bremsdeflektor hat nun ein dreistufiges Profil anstelle der größeren Einzelstufe, die in den ersten drei Saisonrennen am W14 zu sehen war. Das Team erhofft sich davon sowohl eine Verbesserung der lokalen Performance als auch eine Unterstützung des Diffusors.

Um die Kühlung auf einer Strecke zu verbessern, die hohe Anforderungen an die Bremsen stellt, hat Mercedes auch den nach hinten gerichteten Auslass vergrößert, während an der Verkleidung des unteren Querlenkers am äußeren Ende Änderungen vorgenommen wurden, um die Interaktion des Luftstroms mit dem Boden dahinter zu verbessern.

Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.