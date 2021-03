Formel-1-Test 2021 Bahrain: Bestzeit für Verstappen, Probleme bei Schumacher

Die erste Tagesbestzeit der Formel-1-Saison 2021 geht an Max Verstappen im Red Bull RB16B. Mit 1:30.674 Minuten blieb Verstappen am ersten Tag der Wintertests in Bahrain bei sehr windigen Bedingungen deutlich Lando Norris im McLaren MCL35M und Esteban Ocon im Alpine A521. Sebastian Vettel im Aston Martin AMR21 und Mick Schumacher im Haas VF-21 wurden beide außerhalb der Top 10 gewertet. Hier das komplette Tagesergebnis abrufen!

Interessant: Verstappens Bestzeit lag knapp 3,5 Sekunden über der Pole-Runde von Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton beim Bahrain-Grand-Prix 2020 an gleicher Stelle. Aber: So viel Zeit dürfte die Formel 1 durch die Regeländerungen zur Saison 2021 nicht eingebüßt haben. Der Abstand dürfte vor allem den sehr windigen und staubigen Bedingungen geschuldet sein, die den Fahrbetrieb in Sachir besonders am Nachmittag beeinträchtigten. (Hier die Chronologie des ersten Testtags nachlesen!)

Schon am Vormittag hatte Vettel seine erste ausgiebige Ausfahrt für Aston Martin unternommen und dabei P7 unter zehn Fahrern belegt. Einmal rollte der viermalige Weltmeister im AMR21 am Ende der Boxengasse aus. "Das war [aber] kein großes Ding", sagte Vettel anschließend bei 'Sky'. Es habe sich lediglich um einen "kleinen Hänger" gehandelt.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 1 / 11 Foto: Charles Coates / Motorsport Images Das neue Arbeitsgerät von Sebastian Vettel: Beim Testauftakt in Bahrain hat der viermalige Formel-1-Weltmeister erstmals den neuen Aston Martin AMR21 bewegt. Hier sind die schönsten Bilder dieser Fahrpremiere! Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 2 / 11 Foto: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 3 / 11 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 4 / 11 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 5 / 11 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 6 / 11 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 7 / 11 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 8 / 11 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 9 / 11 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 10 / 11 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 11 / 11 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Insgesamt zieht Vettel ein positives Fazit: "Das war ein guter erster Tag, hat Spaß gemacht." Es seien auch "ordentliche Runden" für Aston Martin herausgekommen, nämlich 51 an der Zahl. Das entspricht fast einer kompletten Formel-1-Renndistanz.

Dabei habe er ein "erstes Gefühl" für das Auto entwickelt, meint Vettel. "Natürlich ist noch sehr viel neu für mich - neuer Motor, neues Auto, neue Lenkung. Und auch ein neues Lenkrad mit neuen Knöpfen. Es gibt also vieles, an das ich mich erst gewöhnen muss." Das wolle er im weiteren Testverlauf tun, dann bei einem "intensiven Programm", wie er sagt. "Ich versuche das meiste draus zu machen."

Nur 15 Runden für Mick Schumacher

Nicht viel ausrichten konnte dagegen Formel-1-Neuling Schumacher bei Haas: Er schaffte an seinem ebenfalls ersten Tag im Neuwagen nur 15 Runden oder etwas mehr als 80 Kilometer. Der Grund: Ein Hydraulikproblem hatte den VF-21 mattgesetzt und Schumacher gleich mit.

Mick Schumacher, Haas VF-21 1 / 11 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images Die ersten Meter von Mick Schumacher in seinem Formel-1-Auto für die Saison 2021: Hier sind die schönsten Bilder des Deutschen im Haas-Ferrari VF-21 beim Wintertest in Bahrain! Mick Schumacher, Haas VF-21 2 / 11 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 3 / 11 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 4 / 11 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 5 / 11 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 6 / 11 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 7 / 11 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 8 / 11 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 9 / 11 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 10 / 11 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 11 / 11 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Nach nur sieben Runden folgte eine lange Zwangspause, erst 25 Minuten vor dem Ende der Vormittagseinheit fuhr Schumacher noch einmal hinaus. Ergebnis: P9 am Vormittag, dann - wie bei Vettel - die Übergabe des Fahrzeugs an den Teamkollegen für den Nachmittag.

Sein Einsatz sei aber "natürlich [trotzdem] interessant" gewesen, beteuert Schumacher auf Nachfrage. Details zum technischen Zwischenfall nennt er nicht, spricht aber davon, dass Haas "einige Sachen umbauen" musste. "Das hat einfach gedauert."

Als er frei fahren konnte, habe er immerhin "drei Push-Runden" absolvieren können. "Die waren jetzt nicht mega, aber im Endeffekt [hat es] sehr viel Spaß gemacht." Es sei "mega" gewesen, mit dem Team zusammenzuarbeiten. Und: "Das Auto fühlt sich bequem an innendrin. Von daher sehr positiv", sagt Schumacher.

Technische Probleme bremsen Mercedes ein

Für WM-Titelverteidiger Mercedes hingegen verlief der Testauftakt nicht nach Wunsch: Schon nach nur einer Installationsrunde trat kurz vor dem erneuten Losfahren von Valtteri Bottas ein "Problem mit der Schaltung" auf, so erklärt das Team. Das machte einen Getriebewechsel erforderlich und Mercedes verlor so gut drei Stunden Streckenzeit.

"So sollte es natürlich nicht laufen, dass wir die ersten Meter stehen und so verschlafen", sagte Teamchef Toto Wolff anschließend bei 'Sky'. Und auch am Nachmittag kam es zu weiteren Verzögerungen: Weltmeister Lewis Hamilton griff erst mit einer Stunde Verzögerung ins Geschehen ein. Am Ende belegte er mit 2,2 Sekunden Rückstand nur P10 der Tageswertung, schaffte aber immerhin deutlich mehr Runden (42) als Bottas (6).

Was Mercedes diesen Stotterstart eingebracht hat, das steht noch nicht fest. Zur Mittagszeit in Bahrain meinte Wolff: "Das [Problem] kam aus dem Nirgendwo." Vielleicht auch, weil Mercedes im Gegensatz zur Konkurrenz und zu früheren Jahren auf einen Shakedown des W12-Neuwagens verzichtet hatte und erst in Bahrain erstmals auf die Strecke ging.

Noch sei aber nichts verloren, betont Wolff: "Ich hoffe, es läuft besser ab jetzt. Wäre das der Fall, dann sollten wir das aufholen können. Sollte es aber weitere Hürden geben, dann kannst du bei insgesamt nur drei Tagen natürlich nicht viel machen."

Seite neu laden: Weitere Informationen in Kürze an dieser Stelle!

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.