Formel-1-Test 2021 Bahrain: Keine Zeitenjagd am Vormittag

Sergio Perez ist die neue Nummer eins bei den Formel-1-Wintertests 2021 in Bahrain. Im Red Bull RB16B erzielte er am Sonntagvormittag eine neue absolute Bestzeit für die Fahrzeuge der Generation 2021 und stellte sein Auto in 1:30.187 Minuten auf P1. Damit unterbot er die bisherige Bestzeit von Valtteri Bottas im Mercedes W12 vom Samstag um eine Zehntelsekunde.

Hinter Perez klassierten sich am Sonntagmorgen Charles Leclerc im Ferrari SF21 und Lando Norris im McLaren MCL35M.

Von den beiden deutschen Fahrern in der Formel 1 war am Sonntagvormittag nur Mick Schumacher aktiv. Im Haas-Ferrari VF-21 platzierte sich der Grand-Prix-Neuling auf der sechsten Position unter zehn Fahrern.

Schumacher hatte sich unter anderem mit den weicheren Reifen und einem Vergleich unterschiedlicher Frontflügel-Varianten beschäftigt.

Sebastian Vettel übernimmt den Aston Martin AMR21 erst zur Nachmittagseinheit von seinem Teamkollegen Lance Stroll.

Keine Zwischenfälle am Sonntagvormittag

Bei 23 Grad Celsius Lufttemperatur und deutlich schwächeren Winden als bisher blieb der komplette Formel-1-Vormittag ohne größere Zwischenfälle, abgesehen von kleinen Fahrfehlern ohne Folgen. Zu Unterbrechungen kam es nicht.

Die meisten Teams absolvierten Ausdauerfahrten mit ihren Fahrzeugen. Bei Alpine wurden unterschiedliche Unterboden-Versionen getestet, McLaren führte einen neuen Heckflügel ein. Weitere Informationen dazu in unserem Liveticker abrufen!

Erstmals überhaupt aktiv bei den Formel-1-Tests ist am Sonntag George Russell im Williams FW43B, nachdem an den Vortagen erst Testfahrer Roy Nissany und dann Teamkollege Nicholas Latifi angetreten waren. Am meisten Runden aber fuhr Kimi Räikkönen im Alfa Romeo C41 mit 90.

Zum Abschluss der vierstündigen Vormittagseinheit gab es die inzwischen üblichen Startübungen auf der Zielgeraden.

Am Nachmittag: Qualifying-Simulationen!

Schnelle Runden beziehungsweise Qualifying-Simulationen werden für die Nachmittagseinheit erwartet, wenn die Temperaturen knapp unter die 20-Grad-Marke fallen dürften. Dann öffnet sich das theoretisch beste Fenster für Reifen und Rennwagen.

Die Nachmittagseinheit beginnt um 13 Uhr (MEZ) und führt über vier Stunden. Es ist die letzte Gelegenheit zum Ausprobieren vor dem Auftakt zur Formel-1-Saison 2021, der in zwei Wochen ebenfalls in Bahrain veranstaltet wird.

