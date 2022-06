Formel-1-Tickets 2022: Spa aus (fast) jeder Perspektive erleben

Audio-Player laden

Spa-Francorchamps zählt zu den klangvollsten Namen im Motorsport und der Grand Prix von Belgien zu den Klassikern der Formel 1. Wie gut, dass sich dieses Rennen vor Ort in besonderer Atmosphäre genießen lässt: Mit dem Zweitagesticket von Motorsport Tickets nämlich erleben Sie Spa-Francorchamps aus (fast) allen Perspektiven, und das für nur 90 Euro pro Person. Und wenn Sie beim Checkout den Code "SPA2022" eingeben, erhalten Sie sogar noch 20% Rabatt auf den Kaufpreis obendrauf! Aber Achtung: diese Aktion gilt nur bis Ende Juni 2022!

Das Stehplatz-Ticket ermöglicht Ihnen den Zugang zur Rennstrecke am Freitag und am Samstag beim Großen Preis von Belgien, am 26. und am 27. August. Aber lassen Sie sich nicht täuschen von der Ticket-Bezeichnung: Denn im Stehplatz-Bereich von Spa sind Picknickdecken oder Klappstühle ausdrücklich erlaubt! Machen Sie es sich also einfach bequem, wo auch immer Sie sind.

Und die Auswahl ist groß: Mit Ihrem Stehplatz-Ticket haben Sie Zugang zu fast allen Abschnitten der berühmten Rennstrecke. Sie wollen die Autos ausgangs Eau Rouge/Raidillon erleben oder am Ende der langen Kemmel-Geraden bei Topspeed? Oder sollen es lieber die Mutkurven Pouhon und Blanchimont sein? Sie haben die Wahl!

Maximale Flexibilität mit dem Stehplatz-Ticket in Spa

Als Inhaber eines Stehplatz-Tickets in Spa-Francorchamps sind Sie maximal flexibel und können auch während der Formel-1-Einheiten den Standort wechseln, um die Rennautos zum Beispiel aus einem anderen Blickwinkel zu verfolgen.

Oder Sie suchen sich Ihren Lieblingsplatz aus und verweilen dort: Große TV-Bildschirme, die rund um die Strecke platziert sind, halten Sie ständig über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden. Damit sehen Sie auch, was sich in anderen Streckenteilen tut - und wo Sie mit Ihrem Stehplatz-Ticket vielleicht noch vorbeischauen sollten.

Stimmungsvoller Stehplatz-Bereich entlang der Kemmel-Geraden in Spa Foto: Motorsport Images

Volles Programm mit Formel 1, Formel 2, Formel 3 und Porsche-Cup

Denn auf Sie wartet in Spa ein volles Programm: Am Freitag trägt die Formel 1 zwei Freie Trainings zu je einer Stunde aus. Ein weiteres einstündiges Freies Training folgt am Samstag, dann steht mit dem ebenfalls einstündigen Qualifying der absolute Speed-Höhepunkt an: Gesucht wird der schnellste Fahrer von Spa-Francorchamps!

Im Rahmenprogramm sehen Sie die Grand-Prix-Stars von morgen in der Formel 2 und der Formel 3, den beiden wichtigsten Nachwuchsserien der Formel 1. Und für zusätzliche Action sorgt der Porsche-Supercup.

Und dann wäre da natürlich noch die Rennstrecke selbst: Die Senke Eau Rouge und den Anstieg bei Raidillon einmal mit eigenen Augen sehen? Das sollte jeder Motorsport-Fan einmal gemacht haben! Das Angebot von Motorsport Tickets für den Belgien-Grand-Prix 2022 bietet ihnen eine preisgünstige Möglichkeit dazu. Jetzt Tickets sichern!

Sie haben am 26. und 27. August 2022 schon andere Pläne? Kein Problem! Bei Motorsport Tickets finden Sie noch andere Möglichkeiten, sich Ihren Traum vom Rennbesuch in Spa-Francorchamps zu erfüllen. Oder vielleicht reizt Sie ja auch eine ganz andere Rennstrecke? Auch dazu bietet Ihnen Motorsport Tickets eine attraktive Auswahl an Tickets. Überzeugen Sie sich einfach selbst - hier!

Mit Bildmaterial von LAT.