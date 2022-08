Formel-1-Tickets 2023: Der Vorverkauf für den Hungaroring läuft!

Audio-Player laden

Nach dem Ungarn-Grand-Prix ist vor dem Ungarn-Grand-Prix. Denn Fans der Formel 1 können sich bei Motorsport Tickets schon jetzt Eintrittskarten für das nächste Rennen auf dem Hungaroring bei Budapest sichern: Tickets für den Grand Prix von Ungarn der Formel 1 2023 sind nämlich bereits im Vorverkauf erhältlich!

Wer sich nur für den stimmungsvollen Rennsonntag interessiert, wird im Angebot von Motorsport Tickets ab 91 Euro fündig. Die günstige Stehplatz-Eintrittskarte bietet maximale Flexibilität: Fans können damit die Formel 1 und die Rahmenserien auf dem Hungaroring von verschiedenen Standorten aus verfolgen und sind nicht an einen festen Platz gebunden.

Tipp: Wer einen Klappstuhl mitbringt, hat im Stehplatz-Bereich zwischen der Schikane (Kurve 7) und der Zielgeraden immer einen Sitzplatz und von jedem Standort aus einen tollen Überblick über weite Teile der Strecke.

Wenn es am Rennsonntag doch der Tribünenplatz werden soll, hat Motorsport Tickets mehrere unterschiedliche Varianten im Angebot, die günstigste ab 158 Euro für einen Sitzplatz an der Gegengeraden zwischen den Kurven 11 und 12, bevor die Fahrzeuge in das Kurvengeschlängel vor Start und Ziel einbiegen.

Die meiste Action bietet das Wochenend-Ticket

Noch mehr Action mit der Formel 1 und den Rahmenserien erhalten Besucher, die an allen drei Tagen vor Ort sein wollen, mit dem Wochenend-Ticket. Auch hierfür bietet Motorsport Tickets interessante Pakete an, zum Beispiel die Stehplatz-Karte ab 102 Euro für die komplette Veranstaltung mit größtmöglicher Flexibilität bei der Standortwahl.

Tribünenplätze für das gesamte Wochenende kosten ab 131 Euro. Damit sichert man sich beispielsweise den Blick auf die Schikane (Kurve 7), in der es alljährlich viel zu sehen gibt: Fahrer, die abkürzen oder sich ausgangs der Schikane wegdrehen, dazu - mit etwas Glück - auch den einen oder anderen Überholversuch.

Natürlich hat Motorsport Tickets auch Eintrittskarten für die Zielgeraden parat. Hier allerdings muss der Formel-1-Fans etwas tiefer in die Tasche greifen: Gerade die überdachten Plätze auf der Höhe der Startaufstellung und gegenüber der Boxengasse sind heiß begehrt in Ungarn. Das Wochenend-Ticket in diesem Bereich gibt es ab 396 Euro pro Person.

Wichtig zu wissen: Kinder zahlen bei all diesen Angeboten nicht den vollen Preis, sondern erhalten stark rabattierte Kinder-Eintrittskarten. Für die genannte Tribüne an der Zielgeraden zum Beispiel sind nur 29 Euro pro Kind angesetzt.

Warum sich eine Rennreise nach Ungarn lohnt

Der Grand Prix von Ungarn 2023 ist vorläufig für den 28. bis 30. Juli terminiert. Allerdings ist der Formel-1-Kalender für 2023 bisher nicht offiziell bestätigt worden. Deshalb ist das Datum als provisorisch zu betrachten und könnte sich noch ändern.

Rennszene von 2022: Überholt wird in Budapest am Ende der langen Zielgeraden Foto: Motorsport Images

Und unweit der Rennstrecke liegt die ungarische Hauptstadt Budapest, die rasch über die nahegelegene Autobahn zu erreichen ist. Die Stadt ist bekannt für ihre Sehenswürdigkeiten, historische Architektur und ein illustres Nachtleben. Der Flughafen Liszt Ferenc liegt ebenfalls nur wenige Kilometer vor Budapest und wird sowohl von großen Fluggesellschaften als auch von Billig-Airlines angesteuert.

Lust gekriegt auf eine Rennreise nach Ungarn im Jahr 2023? Dann am besten sofort bei Motorsport Tickets buchen und den Frühbucher-Rabatt genießen! Zusätzlich zu jeder Bestellung erhalten Sie ein Jahr Motorsport.tv im Wert von 44,99 Euro geschenkt.

Und falls der Terminkalender den Besuch in Ungarn nicht zulässt: Motorsport Tickets hat auch noch andere Rennen und Rennserien in seinem Angebot! Überzeugen Sie sich einfach selbst - hier!

