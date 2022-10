Formel-1-Tickets 2023: Jetzt Karten für Spa und Monaco sichern!

Audio-Player laden

Die Grands Prix auf dem Stadtkurs von Monaco und der "Ardennen-Achterbahn" von Spa-Francorchamps zählen zu den absoluten Klassikern in Rennkalender der Formel 1 und garantieren spektakuläre Rennen. Bei Motorsport Tickets sind ab sofort Eintrittskarten für die Rennen in der Saison 2023 erhältlich.

Schnell zuschlagen lohnt sich für Formel-1-Fans doppelt: So sichert man sich nicht nur die begehrtesten Plätze, bevor sie ausverkauft sind, sondern erhält aktuell zu jeder Bestellung ein kostenloses Jahresabo von Motorsport.tv im Wert von 44,99 Euro gratis dazu!

Die Video- und Livestream-Plattform bietet pro Jahr mehr als 1.500 Livestream-Events von über 125 Rennserien, erstklassige Dokumentationen und mehr als 800 histrosiche Rennen aus dem Archiv - auf allen Endgeräten.

Monaco-Tickets schon ab 75 Euro!

Monte Carlo ist die Stadt der Reichen und Schönen. Doch man muss kein Krösus sein, um im Fürstentum Formel-1-Luft schnuppern zu können. Stehplatzkarten für den Samstag, wenn das in Monaco besonders wichtige Qualifying ausgetragen wird, gibt es schon ab 75 Euro.

Wer einen festen Sitzplatz mit bestem Blick auf die Rennstrecke haben will, ist mit einem Tribünen-Ticket gut bedient. Diese gibt es bei Motorsport Tickets entweder für einzelne Tage, für Samstag und Sonntag, oder als komplettes Wochenend-Ticket von Freitag bis Sonntag.

Nachdem die Formel 1 auch 2023 einen Bogen um Deutschland macht, ist das Nahe der Grenze gelegene Spa-Francorchamps für viele F1-Fans ein attraktiver Ersatz für das fehlende Heimrennen.

Karten für Österreich und Ungarn auch schon erhältlich

Die spektakuläre Rennstrecke bietet dabei zahlreiche Naturtribünen. Ob entlang der Kemel-Geraden, in der Anbremszone zur Bruxelles-Kurve oder in der ultra-schnellen Blanchimont: Für nur 185 Euro kann man dort von Freitag bis Sonntag an allen drei Tagen des Wochenendes die Rennaction pefekt verfolgen.

Wochenend-Sitzplatzkarten für die Tribünen sind ebenfalls schon ab 195 Euro erhältlich. Neben Trainings, Qualifying und Rennen der Formel 1 sorgen Rahmenrennen wie die Formel 2 oder der Porsche-Supercup für ein abwechslungsreiches Programm.

Auch für einige andere Rennen des Formel-1-Kalenders 2023 wie die Rennen in Silverstone, Montreal, den Österreich-Grand-Prix in Spielberg sowie für den Hungaroring bei Budapest läuft bei Motorsport Tickets der Vorverkauf.

Und auch für viele andere Rennserien wie die MotoGP, DTM oder die Langstrecken-WM finden Fans bei Motorsport Tickets die besten Karten.

