Formel-1-Titelkampf: Warum Ferrari jetzt alles auf Hamilton setzen muss

Laut dem ehemaligen Ferrari-Renningenieur Rob Smedley hat das Team aus Maranello nur dann eine echte Chance auf den Fahrertitel 2026, wenn es die Entscheidung trifft, den siebenmaligen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton gegenüber Charles Leclerc zu bevorzugen.

Smedleys Kommentare folgen auf einen dramatischen Großen Preis von Großbritannien in Silverstone, bei dem Leclerc einen emotionalen Sieg feierte - seinen ersten Grand-Prix-Erfolg seit 2024 und gleichzeitig den 250. Sieg für Ferrari.

In der Fahrerwertung führt weiterhin Kimi Antonelli im Mercedes mit 179 Punkten, gefolgt von seinem Teamkollegen George Russell mit 154 Zählern. Hamilton belegt mit 147 Punkten den dritten Rang und bleibt damit in Schlagdistanz zu den Spitzenreitern. Rennsieger Leclerc liegt derweil mit 108 Punkten auf dem vierten Platz, womit ihm 71 Zähler auf Antonelli fehlen.

In einer Episode von High Performance Racing nach dem Rennen argumentiert Smedley, dass Ferrari sich trotz der besseren Leistung von Leclerc gegenüber Hamilton im Rennen keinen teaminternen Kampf leisten könne, wenn man Mercedes erfolgreich herausfordern wolle.

"Ich stimme dem zu 100 Prozent zu. Ich werde jedoch gegen meine eigene Logik ankämpfen und sagen, dass ich tatsächlich glaube, dass ein so extremes Vorgehen die einzige Chance für Ferrari ist, diese Weltmeisterschaft zu gewinnen", erklärte Smedley mit Blick auf ein hypothetisches Szenario, bei dem die Autos während des Großen Preises von Großbritannien mit Blick auf die Meisterschaft auf der Strecke getauscht worden wären.

"Ich denke, wenn sie versuchen, das Spiel mitzuspielen, Mercedes auf der Autoseite zu überholen, und dann das Spiel mitspielen, den Fahrern bei einem so großen Rückstand zwischen Lewis und Charles das freie Rennen zu erlauben, sinkt die Wahrscheinlichkeit für sie, die Fahrer-Weltmeisterschaft zu gewinnen, erheblich."

"Deshalb denke ich, obwohl es gegen meine Logik spricht, dass zu viele Variablen auf uns zukommen. Warum sollte man es also jemals tun? Aber ich denke, das ist die einzige Strategie, die sie haben, damit Lewis diese Weltmeisterschaft gewinnt."