Formel-1-Training Barcelona: George Russell auf P1, Valtteri Bottas im Kiesbett

Mercedes-Fahrer George Russell war im dritten Freien Training zum Grand Prix von Barcelona-Katalonien 2026 (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) der Schnellste. Mit 1:15.679 Minuten auf Soft-Reifen distanzierte er seine Verfolger um über zwei Zehntelsekunden.

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli dagegen schaffte keine saubere Runde und hatte am Ende über acht Zehntel Rückstand auf seinen Mercedes-Teamkollegen. Mehrfach war Antonelli auf der Strecke über andere Autos "gestolpert". Er funkte: "Unglaublich, wirklich. Warum haben wir immer Verkehr? Alle stehen mir im Weg rum. Ich verstehe das nicht." Russell wirkte aber so oder so wie der stärkere Mercedes-Fahrer.

Hinter Russell klassierte sich Oscar Piastri im McLaren auf P2 vor Charles Leclerc im Ferrari. Red-Bull-Fahrer Max Verstappen reihte sich noch hinter Lando Norris und Lewis Hamilton auf Platz sechs ein - nachdem er kopfschüttelnd die Ziellinie überquert hatte. Sein Teamkollege Isack Hadjar beschwerte sich per Funk über das "schlimmste Untersteuern" überhaupt.

Audi fuhr mit Nico Hülkenberg bei fast 1,3 Sekunden Rückstand knapp in die Top 10 und mit Gabriel Bortoleto knapp nicht in die Top 10. Damit stand Audi im dritten Freien Training noch vor beiden Alpine.

Generell erhärtete sich der Eindruck aus dem Freitagstraining, dass die Soft-Mischung in Barcelona wohl nur für eine fliegende Runde taugt, dann zu sehr abbaut, als dass eine zweite schnelle Runde möglich wäre. "Es ist so heiß. Wir hatten 50 Grad Celsius Streckentemperatur. Da hast du eine Runde - nicht mal das", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff bei Sky.

In einer solchen Situation sei McLaren die größte Gefahr für Mercedes, erklärte Wolff: "Wenn es heiß ist, zeigt McLaren die beste Leistung."

Das Wichtigste in aller Kürze:

Welche Zwischenfälle gab es im dritten Freien Training?

Nach 34 Minuten strandete Valtteri Bottas bei Kurve 10 im Kiesbett. Doch was zunächst wie ein Fahrfehler anmutete, entpuppte sich als technischer Defekt. Bottas funkte: "Meine Bremse war weg. Da hatte ich großes Glück."

Denn Bottas bemerkte das Fehlverhalten seines Autos, ging vor Kurve 10 vom Gas und schaltete herunter, um die Motorbremse zum Verzögern zu nutzen. Dann zwang er seinen Cadillac im Kiesbett in einen Dreher, um das Auto zu stoppen.

Für den Abtransport des Fahrzeugs wurde das dritte Freie Training mit roten Flaggen unterbrochen. Fahrer und Teams verloren rund fünf Minuten Zeit.

So geht es weiter in Barcelona

Auf das dritte Freie Training folgt ab 16 Uhr das Qualifying zum Grand Prix von Barcelona-Katalonien 2026. Der Formel-1-Samstag ist anschließend Gegenstand der Livestream-Analyse mit Kevin Scheuren und Stefan Ehlen auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de - Kanalmitglieder können live ihre Fragen stellen. Der Stream beginnt um 22 Uhr.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Grand Prix. Der Rennstart erfolgt um 15 Uhr. Ab 22 Uhr melden sich Kevin Scheuren und Dave Gaming zur Analyse im Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Kanalmitglieder können erneut live ihre Fragen stellen.

Details zur Wetterprognose und zu den TV-Sendezeiten im deutschsprachigen Raum entnehmen Sie bitte unseren jeweiligen Übersichten, die hier verlinkt sind.