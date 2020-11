Formel 1 Türkei 2020: Ein Red Bull und ein Ferrari vor Mercedes

Mercedes hat weiter Aufholbedarf. Nach dem wenig aussagekräftigen ersten Training konnte sich der Rennstall auch am Nachmittag in Istanbul nicht in Szene setzen und musste sich mit den Plätzen drei und vier begnügen. Fast sechs Zehntelsekunden fehlte Valtteri Bottas auf die Bestzeit, Lewis Hamilton sogar achteinhalb Zehntelsekunden.

Die Bestzeit ging dabei an Max Verstappen im Red Bull, der damit erneut der Schnellste war. Zweiter wurde Ferraris Charles Leclerc, dem vier Zehntelsekunden fehlten. Ob die Zeiten allerdings eine wirkliche Aussagekraft haben, darf noch bezweifelt werden. Verstappen schnellste Runde lag bei 1:28.330 Minuten - erwartet wurden Zeiten im Bereich von niedrigen 1:20ern.

Sebastian Vettel konnte sich am Nachmittag erneut in die Top 10 schieben. Der Deutsche lag hinter Alexander Albon (5./Red Bull) sowie den beiden AlphaTauris von Daniil Kwjat (6.) und Pierre Gasly (7.) auf dem achten Rang, hatte aber bereits knapp 1,7 Sekunden Rückstand.

Selbst Lando Norris (McLaren) auf Platz zehn hatte bereits mehr als 2,5 Sekunden Rückstand. Somit dürften wir am morgigen Samstag ein anderes Bild erwarten.

Auch im zweiten Training war die rutschige Strecke in der Türkei ein Thema. Erneut gab es einige Dreher und Ausritte. Einen Einschlag in die Streckenbegrenzung erlebte jedoch keiner der 20 Piloten.

Neu laden: Einen ausführlichen Bericht finden Sie in Kürze an dieser Stelle.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.