Formel 1 Türkei 2020: Hamilton siegt nach langem Zweikampf mit Vettel

Nicht Lance Stroll, nicht Max Verstappen und auch nicht Sergio Perez: Der Sieger eines aufreibenden Formel-1-Rennens in der Türkei heißt wieder einmal Lewis Hamilton. Der Brite dominierte die zweite Rennhälfte in Istanbul und krönte sich mit seinem Sieg zum siebten Mal zum Weltmeister! Damit steht er jetzt endgültig auf einer Stufe mit Michael Schumacher.

In einem vom Regen dominierten Rennen hatte der Mercedes-Pilot zu Beginn des Rennens deutliche Probleme mit Sebastian Vettel. Als die Strecke trockener wurde, fuhr der Brite jedoch plötzlich Kreise um die Konkurrenz und gewann das Rennen am Ende souverän mit einer halben Minute Vorsprung.

Teamkollege Valtteri Bottas konnte das WM-Rennen zu keiner offen gestalten. Der Finne erlebte ein Rennen zum Vergessen, drehte sich gleich mehrfach und wurde sogar von Hamilton überrundet.

Rang zwei ging an Sergio Perez (Racing Point), der zu Beginn lange im Schatten von Teamkollege und Polesitter Lance Stroll gefahren war, im Gegensatz zum Kanadier aber mit einem Boxenstopp durchkam und sein bestes Ergebnis einfuhr. Der lange führende Stroll wurde am Ende nur Neunter.

Eine starke Leistung zeigte Ferrari: Sebastian Vettel konnte Hamilton nach einem starken Start lange hinter sich halten und wurde im Ziel als Dritter vor Teamkollege Charles Leclerc gewertet. Leclerc hatte Perez in der Schlussrunde noch angegriffen, hatte sich aber in der drittletzten Kurve vertan und ermöglichte Vettel so noch das Podium.

Fünfter wurde Carlos Sainz (McLaren) vor den beiden Red Bull von Max Verstappen (6.) und Alexander Albon (7.), die gute Chancen durch Dreher wegwarfen.

Lando Norris (8./McLaren), Stroll und Daniel Ricciardo (10./Renault) holten die letzten Punkte.

Das erwartete Chaos blieb allerdings aus. Zwar hatten Antonio Giovinazzi und George Russell bereits vor dem Rennen ihre Autos in die Streckenbegrenzung gefahren, doch im Rennen selbst lief erstaunlicherweise fast alles glatt. Am Start gab es lediglich einen Dreher von Esteban Ocon und Valtteri Bottas, die ans Ende des Feldes fielen.

Mit Nicholas Latifi (Williams), Romain Grosjean (Haas) und Giovinazzi schieden lediglich drei Piloten aus.

Neu laden: Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze an dieser Stelle.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.