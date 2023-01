Formel 1 und FIA im Clinch: Wie geht es nach dem Wutbrief weiter?

Audio-Player laden

Die Formel 1 liebt gute Kontroversen, aber der Brief der FOM an FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem von dieser Woche ist etwas viel Größeres als das.

Es handelt sich nicht nur um eine Nebengeschichte in der laufenden Seifenoper der Formel 1 auf Netflix, sondern möglicherweise um den Beginn einer neuen Dynamik in der Art und Weise, wie der Sport betrieben wird.

Denn obwohl in der Öffentlichkeit seit langem eine einheitliche Front zwischen FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem und Formel-1-CEO Stefano Domenicali besteht, wissen Insider, dass die Dinge hinter den Kulissen anders gelaufen sind.

Abseits des Rampenlichts der Fernsehkameras, der Mikrofone und der Notizbücher der Journalisten köcheln die Spannungen seit Monaten vor sich hin.

Obwohl viele der Meinungsverschiedenheiten zwischen der FIA-Spitze und den Chefs von Formel-1-Eigentümer Liberty Media bisher einvernehmlich hinter verschlossenen Türen ausgetragen wurden, ohne dass die schmutzige Wäsche an die Öffentlichkeit gelang, haben die Dinge diese Woche eine große Wende genommen.

Der verärgerte Brief der Formel 1 an bin Sulayem wegen seiner Äußerungen über einen "überhöhten" Preis von 20 Milliarden Dollar für den Sport hat zu einem "offenen Krieg" zwischen der Regulierungsbehörde des Sports und dem Inhaber der kommerziellen Rechte geführt, wie eine hochrangige Quelle aus dem Fahrerlager sagt.

Offener Machtkampf

Die aktuelle Auseinandersetzung ist weit entfernt von jenen Jahrzehnten, in denen die FIA und die FOM wie Pech und Schwefel miteinander umgingen.

Es ist sogar das genaue Gegenteil verglichen mit der Zeit, als der damalige FIA-Präsident Max Mosley und Bernie Ecclestone gemeinsam die Formel 1 prägten.

Jetzt scheint es wieder so zu sein wie in den frühen 1980er Jahren, als es einen Krieg zwischen FISA und BAZL gab - mit FIA-Chef Jean-Marie Balestre auf der einen und Ecclestone auf der anderen Seite und wenig Gemeinsamkeiten dazwischen.

Der Tropfen, der das Fass in dieser Woche zum Überlaufen brachte, war die Art und Weise, wie bin Sulayem seine Bedenken über das gerüchteweise 20-Milliarden-Dollar-Angebot des saudischen Staatsfonds für die Formel 1 äußerte. Doch die Spannungen zwischen ihm und der FOM haben zuletzt stetig zugenommen.

Es gab eine Reihe von Ereignissen und Reaktionen, die zu einer Verschärfung der Situation geführt haben. Einiges davon hat mit dem Dachverband und der Art und Weise zu tun, wie er die regulatorischen Angelegenheiten der Formel 1 gehandhabt hat.

Dazu gehören die als unbefriedigend empfundene Reaktion auf die Fehler der FIA beim Grand Prix von Abu Dhabi 2021, Sulayems anfängliche Blockade weiterer Sprintrennen im Jahr 2023 und das Unbehagen über einige Entscheidungen der Rennleitung und die Durchsetzung von Regeln im Vorjahr - wie das Safety-Car in Monza und die Verwirrung um die Punkteregeln beim Grand Prix von Japan.

Auch die Tatsache, dass bin Sulayem Angelegenheiten lieber persönlich regelt, als die üblichen präsidialen Kanäle zu nutzen, hat in einigen Kreisen für Unmut gesorgt.

Man könnte argumentieren, dass diese persönliche Aufsicht eine Stärke sein kann. So sprach bin Sulayem im vergangenen Jahr mit allen Fahrern und Teams über das Porpoising-Problem, um eine Antwort zu formulieren. Es gab aber auch Zeiten, in denen eine solche Herangehensweise diejenigen innerhalb des Sports verärgert hat.

Zu erwähnen sind etwa die Veröffentlichung der FIA-Pressemitteilung zum Rekordkalender 2023 mit seinem Zitat, bevor die Formel 1 wusste, dass sie veröffentlicht werden würde, und der peinliche Moment auf der Bühne mit Red-Bull-Teamchef Christian Horner bei der FIA-Gala wegen der Verwirrung beim Grand Prix von Japan.

Doch in der vergangenen Woche eskalierten die Dinge dramatisch, dank einiger Social-Media-Posts, die bin Sulayem auf seinem persönlichen Konto absetzte.

Zunächst kritisierte er den Widerstand gegen Andrettis neue Teambewerbung, obwohl die Konkurrenten ihre Meinung zu diesem Thema weitgehend für sich behalten hatten. Jetzt aber haben sich seine Bemerkungen über das saudische Interesse und ein 20-Milliarden-Dollar-Preisschild für den Sport als ein Schritt zu weit erwiesen.

Die Situation ist vielleicht bezeichnend für all das, was im Fahrerlager für Unbehagen sorgt: Bin Sulayems Bedürfnis, eine starke persönliche Antwort auf eine Geschichte zu geben, von der Insider glauben, dass sie abwegig ist und ignoriert werden kann.

Denn der Auslöser waren nicht die Überlegungen der Saudis, die Formel 1 zu kaufen, sondern Gespräche, die um die Zeit des Italien-Grand-Prix 2021 geführt wurden, um in das Sponsoring von Rennen einzusteigen, was aber nicht zustande kam.

Die Tatsache, dass die Geschichte jetzt wieder aufgetaucht ist, deutet darauf hin, dass sie absichtlich gestreut wurde, um die Zahl von 20 Milliarden Dollar in die Öffentlichkeit zu tragen. Wer am meisten davon profitiert, dass darüber gesprochen wird, und warum gerade jetzt, darüber kann nur spekuliert werden.

Der Aktienkurs der Formula One Group (FWONA) stieg jedenfalls um 7,8 Prozent von weniger als 59 Dollar am Freitag vor der 'Bloomberg'-Meldung auf einen Höchststand von 63,60 Dollar im Laufe des Tages, bevor er wieder stetig zurückging.

Der Kursanstieg zeigt auch, dass 20 Milliarden Dollar nicht übertrieben erscheinen, da die Marktkapitalisierung von FWONA derzeit bei etwa 16 Milliarden Dollar liegt.

Der Einfluss der Teams

Während die Teams derzeit als Beobachter des Streits zwischen der Formel 1 und der FIA an der Seitenlinie sitzen, haben sie genau im Auge, wie sich die Dinge weiterentwickeln.

Denn in einer Zeit, in der die Formel 1 mit Rekordeinschaltquoten und -einnahmen immer stärker wird, könnte ein Machtkampf an der Spitze eine unnötige Ablenkung darstellen.

Mehrere Quellen, mit denen 'Motorsport.com' gesprochen hat, deuten darauf hin, dass die Vorgänge keine Sorgen über einen möglichen Schaden für die Teams oder das weltweite Image der Formel 1 bei Sponsoren und Fans ausgelöst haben.

Die Lebensgrundlage der Teams, nämlich die Einnahmen aus den kommerziellen Rechten, sollte davon nicht beeinträchtigt werden. Und selbst für den Fall, dass die Beziehungen zwischen bin Sulayem und der FOM völlig zerbrechen, sollten die Führungsstrukturen der FIA es ermöglichen, sich weiter um Dinge wie die Durchführung von Rennwochenenden, Regeländerungen und dergleichen zu kümmern.

Die größte Veränderung wird es vielleicht innerhalb der FIA geben, je nachdem, wie bin Sulayems Vorgehen von den Mitgliedern des Dachverbands bewertet wird.

Die Warnung der FOM, dass die FIA für Schäden haftbar gemacht werden könnte, die durch die Äußerungen des Präsidenten entstehen, wird den Verbandsmitgliedern nicht entgangen sein. Zumal staatliche Aufsichtsbehörden auf alles, was Unternehmensbewertungen unangemessen beeinflussen könnte, ein genaues Auge werfen.

Hier sei an Elon Musk erinnert, der im Jahr 2018 von der Securities Exchange Commission (SEC) zu einer Geldstrafe von insgesamt 40 Millionen Dollar verurteilt wurde. Man warf ihm vor, Investoren mit einem Tweet in die Irre geführt zu haben, in dem er andeutete, dass er erwäge, sein Unternehmen Tesla zu privatisieren.

Darüber hinaus diente der Brief der FOM als Erinnerung daran, dass die FIA vor langer Zeit vereinbart hatte, sich nicht in kommerzielle Angelegenheiten der Formel 1 einzumischen.

Im Rahmen einer Freigabe durch die EU-Kartellbehörden im Jahr 2001 wurde klargestellt, wo die Kontrolle der FIA endet. In der damaligen Presseerklärung der Europäischen Kommission heißt es: "Die Rolle der FIA wird sich auf die einer Sportaufsichtsbehörde beschränken, die keine kommerziellen Interessenkonflikte hat".

Und weiter: "Die FIA wird daher keinen Einfluss auf die kommerzielle Verwertung der Formel-1-Meisterschaft haben." Damit wurde eine klare Grenze gezogen.

Ein Blick in die Zukunft

Wie geht es also weiter? Kurzfristig wird es interessant sein zu sehen, ob bin Sulayem bei seinen Äußerungen bleibt oder sich entschuldigt und seine Taktik für die Zukunft ändert.

Längerfristig wäre es falsch anzunehmen, dass sich die Formel 1 mit nichts Geringerem als einem FIA-Putsch zufriedengeben wird, damit jemand anderes die Leitung übernimmt. Was die Formel 1 jedoch höchstwahrscheinlich will, ist eine klarere Definition der Verantwortungsbereiche durch den Dachverband.

Was sie aber mit ziemlicher Sicherheit einfordern wird, sind Garantien dafür, dass sich die FIA an das hält, was sie vor Jahrzehnten mit der EU vereinbart hat: sich nicht in kommerzielle Angelegenheiten einzumischen oder zu versuchen, sie zu beeinflussen.

Ben Sulayem selbst hat lange darauf bestanden, dass er keine großen Probleme zwischen sich und Domenicali sieht. Beim Grand Prix von Abu Dhabi im vergangenen Jahr sagte er, dass sie jeden zweiten Tag miteinander sprechen.

Am vergangenen Wochenende, bei der Rallye Monte Carlo, wies der FIA-Präsident erneut darauf hin, dass die Dinge an der Spitze gut laufen - auch wenn er weiß, dass es Zeiten gibt, in denen der Formel-1-Promoter so handeln muss, wie er es für richtig hält. "Ja, aber auch die FIA muss ihren Job machen", sagte er und betonte: "Das Gute daran ist, dass ich ein gutes Verhältnis zu Stefano habe."

"Stefano kommt aus dem Motorsport und der Automobilindustrie. Das macht es für beide Seiten einfacher, voranzukommen. Es ist nicht so, dass man jemanden holt, der sich in der Wirtschaft auskennt und nichts über den Sport weiß, nein."

Bin Sulayem erklärte bei der Gelegenheit auch, dass viele Gerüchte über Reibereien zwischen der FIA und der FOM von den Medien in die Welt gesetzt worden seien. Sie würden bei jedem potenziellen Konflikt direkt von Spaltung sprechen.

Der Brief der Formel 1 an die FIA hat jedoch gezeigt, dass die Spaltung an der Spitze kein Hirngespinst der Journalisten ist. Vielmehr handelt es sich um einen echten Kampf um die Kontrolle über die künftige Ausrichtung der Formel 1, der in den kommenden Monaten die Tagesordnung im Fahrerlager dominieren dürfte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.