Formel 1 kostenlos zu sehen: Sky zeigt Grand Prix von Ungarn 2023 auf YouTube

Formel-1-Fans in Deutschland können sich am Wochenende wieder auf einen frei empfangbaren Grand Prix freuen, denn Sky wird das Formel-1-Rennen auf dem Hungaroring in Ungarn live und in voller Länge auf seinem YouTube-Kanal, auf skysport.de und in der Sky Sport App für alle Fans frei empfangbar zeigen - zusätzlich zur gewohnten Live-Übertragung und Berichterstattung auf Sky Q und WOW.

Für den Sender aus Unterföhring ist es nach Barcelona bereits der zweite Formel-1-Lauf, den man ohne Bezahlschranke für alle Fans in Deutschland zur Verfügung stellt. Ursprünglich wollte man das Rennen von Imola frei zeigen, doch weil dieser aufgrund des Hochwassers in Italien ausgefallen war, schwenkte man auf Spanien um.

"Das erste Formel-1-Rennen auf unserem Sky-Sport-YouTube Kanal bestärkt uns in dem Vorhaben, insbesondere die wachsende Anzahl junger Fans dort anzusprechen, wo sie Sportinhalte erleben will", sagt Charly Classen, Sportchef von Sky Deutschland. "Die Begeisterung, mit der wir bei Sky Sport die Formel 1 übertragen, wollen wir auch am Hungaroring mit den Fans teilen."

Fans, die Sky Q und WOW besitzen, können am Budapest-Wochenende noch eine Neuerung erleben: Nach einer laut Sender "begeisternden Resonanz" auf die Übertragungen rund um die Fußball-Bundesliga präsentiert man beim Rennen am Sonntag Sky Next Generation erstmals auch in der Formel 1 eine Live-Übertragung speziell für Kinder.

Die Formel 1 wird ein spezielles internationales Signal bereitstellen, das maßgeschneiderte Grafiken, Soundeffekte und Sonderfunktionen beinhaltet, die die Übertragung für das jüngere Publikum verbessern werden.

Zudem wird die deutsche Übertragung von Sky Deutschland von drei Kinderreportern und speziell auf die junge Zielgruppe ausgerichteten redaktionellen Inhalten unterstützt (weitere Informationen dazu gibt es hier).

Wie üblich werden Sky-Kunden am Wochenende auch live mit allen Sessions der Formel 2 und Formel 3 versorgt - allerdings nur die regulär zahlenden.

Darüber hinaus stehen auf Sky Q auch die üblichen innovativen Funktionen wie die On-Board-Kameras aller 20 Fahrer, der "Data Channel" und der "Driver Tracker" zur Verfügung. An diesem Wochenende werden zudem alle Live-Übertragungen der Formel 1, Formel 2 und Formel 3 aus Ungarn auf Sky Sport UHD zusätzlich auch in UHD/HDR präsentiert.

(WOW öffnet dir die Tür zur Formel 1 - einfach, schnell und flexibel. Buchen und sofort streamen.)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.