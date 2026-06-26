Formel 1 verlängert TV-Vertrag mit ServusTV in Österreich

Die Formel 1 bleibt bis einschließlich 2029 im österreichischen Free-TV zu sehen: Die Motorsport-"Königsklasse" und der Privatsender ServusTV haben ihren bestehenden Vertrag um drei Jahre verlängert.

Matthias Brügelmann als inhaltlicher Leiter von ServusTV wertet die Vertragsverlängerung als "großartige Nachricht für die Motorsport-Fans in Österreich. Sie können ihren Lieblingssport auch künftig kostenlos im Free-TV und in bester Qualität bei ServusTV sowie auf ServusTV On verfolgen."

Dies geschehe auf Basis der "starken und erfolgreichen Partnerschaft" mit der Formel 1, sagte Brügelmann - ein Kompliment, das Ian Holmes als Leiter Medienrechte bei der berühmten Rennserie gerne zurückgibt: "ServusTV hat unseren leidenschaftlichen Fans in Österreich in den vergangenen sechs Jahren eine erstklassige Berichterstattung geboten."

"Das Engagement für eine hochwertige Free-TV-Übertragung stellt sicher, dass Fans im ganzen Land weiterhin die Dramatik und Spannung der Formel 1 erleben können", sagte Holmes. Ziel der neuen Vereinbarung sei, "den Sport weiter wachsen zu lassen".

Was bedeutet der neue Vertrag für den ORF?

Unklar ist jedoch, was die neue Vereinbarung zwischen Formel 1 und ServusTV für den öffentlich-rechtlichen ORF bedeutet. Der Sender hat sich bisher nicht zur künftigen Rechteverteilung geäußert und wurde auch in der aktuellen Pressemitteilung nicht erwähnt.

Auf Nachfrage von Motorsport-Total.com gab ein Sprecher jedoch folgende Erklärung ab: "Der ORF ist diesbezüglich in Gesprächen und optimistisch, die Zusammenarbeit [mit ServusTV] fortsetzen zu können."

ServusTV hatte zur Formel-1-Saison 2021 den Zuschlag für die TV-Rechte in Österreich erhalten, dem ORF als Sublizenznehmer jedoch jeweils die Hälfte der Rennwochenenden zur Übertragung überlassen. Seither berichteten die beiden österreichischen Sender immer abwechselnd. (Mehr dazu in unserer aktuellen TV-Übersicht zum Grand Prix von Österreich 2026!)

Bleibt es bei der bisherigen 50:50-Verteilung?

Laut einem Bericht von oe24.at könnte es damit aber bald vorbei sein: Aus Kostengründen könnte der ORF dazu gezwungen sein, seine Formel-1-Berichterstattung zu reduzieren, sodass ServusTV mehr Grands Prix zeigen würde. Der ORF hat sich bislang nicht dazu geäußert.

ServusTV hingegen festigt mit der jüngsten Einigung seine Position als Motorsport-Sender: Der Red-Bull-Sender zeigt in Österreich neben der Formel 1 unter anderem auch die Motorrad-Weltmeisterschaft (MotoGP).