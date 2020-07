Formel 1 vermeldet: 4.000 Corona-Tests, alle negativ!

Vor dem Saisonstart der Formel 1 in Spielberg gibt es keinen positiven COVID-19-Fall, das hat die Formel 1 am Samstagmorgen bekanntgegeben. In einem Statement verrät man, dass zwischen dem vergangenen Freitag (26. Juni) und dem Donnerstag (2. Juli) insgesamt 4.032 Fahrer, Teammitglieder und sonstiges Personal getestet wurden - alle negativ.

Damit scheint die Königsklasse für die Rückkehr in den Rennbetrieb gerüstet zu sein. Trotz der negativen Testergebnisse werden die aufgestellten Hygieneregeln weiterhin gültig sein. Weitere Tests sollen folgen.

Der Saisonauftakt in Australien im März musste nach einem positiven Coronafall beim McLaren-Team abgesagt werden. Auch ein Mitarbeiter von Pirelli war positiv auf COVID-19 getestet worden.

Erst in den vergangenen Stunden wurde bekannt, dass mit Ex-Formel-1-Pilot Felipe Nasr und NASCAR-Fahrer Jimmie Johnson zwei hochrangige Motorsportler positiv auf das Virus getestet wurden. Davon bleibt die Formel 1 erst einmal verschont.

"Die FIA und die Formel 1 stellen die Information aus Gründen der Integrität und Transparenz zur Verfügung", heißt es weiter. "Details über Teams und Individuen werden von der FIA und der Formel 1 nicht zur Verfügung gestellt. Resultate werden aller sieben Tage öffentlich gemacht."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.