Formel-1-Vodcast: Reingezoomt in die Newsthemen der Woche!

Am Donnerstag vor dem Grand Prix von Ungarn wird seitens der FIA-Rennkommissare die Beurteilung der Kollision zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton neu aufgerollt. Das wurde am Dienstag bekannt.

Aber was bedeutet das jetzt konkret, und wie könnte es in dem Fall weitergehen? Wo gibt's Parallelen zur Situation von Sebastian Vettel in Kanada 2019, als Ferrari versucht hat, eine Situation neu bewerten zu lassen?

Die feinen Unterschiede zwischen einer echten Protestverhandlung und einer Vorverhandlung wie der, die jetzt geplant ist, erörtern Kevin Scheuren vom Formel-1-Podcast Starting Grid und Chefredakteur Christian Nimmervoll in der neuesten Ausgabe des Zoom-F1-Vodcasts auf dem YouTube-Kanal unseres Schwesterportals Motorsport-Total.com.

Außerdem werfen die beiden einen Blick auf die jüngst bekannt gewordenen Unsicherheiten hinsichtlich des Formel-1-Rennkalenders 2021 und erklären, warum der 13. August für die geplante Formel-1-Rückkehr nach Zandvoort in den Niederlanden ein wichtiger Stichtag ist.

Und natürlich sind auch die neuesten Gerüchte aus der "Silly Season" ein Thema: Was ist das Neueste rund um den möglichen Wechsel von Valtteri Bottas zu Alfa Romeo, und wie gut stehen die Chancen, dass Nico Hülkenberg ein Comeback feiern könnte?

