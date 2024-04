Formel-1-Weltmeister Max Verstappen in TIME100-Liste aufgenommen

An diesem Mittwoch veröffentlichte das US-Nachrichtenmagazin TIME die alljährlich erscheinende TIME100-Liste mit den 100 einflussreichsten Menschen der Welt. Zu ihnen zählt diesmal auch Formel-1-Weltmeister Max Verstappen.

Der Niederländer gewann mit Red Bull 19 der 22 Rennen in der Formel-1-Saison 2023 und sicherte sich Anfang Oktober seinen dritten WM-Titel in Folge. Seine Leistungen in den vergangenen drei Saisons haben ihm einen Platz auf der diesjährigen TIME100-Liste gesichert, auf der weitere Sportstars vertreten sind.

So haben es in diesem Jahr neben Verstappen auch der Quarterback der Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, der Rugby-Star Siya Kolisi, der Südafrika als Kapitän zum Sieg bei der Rugby-WM 2023 führte, und Jenni Hermoso, die 2023 mit Spanien die Fußball-WM der Frauen gewann, auf die Liste geschafft.

Über den dreifachen Formel-1-Champion Verstappen schreibt der leitende TIME-Sportkorrespondent Sean Gregory: "Verstappen ist hinter dem Lenkrad so souverän, dass er während mindestens eines Rennens ein Auge auf die Bildschirme an der Strecke werfen konnte, um den Kampf hinter ihm zu beobachten."

Die TIME100-Liste wurde offiziell 1999 ins Leben gerufen. Eine Auswahl der diesjährigen Mitglieder wird am 24. April zu einem Gipfeltreffen und am 15. Mai zu einer Gala eingeladen - wobei nicht bekannt ist, ob Verstappen angesichts seines engen Formel-1-Terminkalenders an den Veranstaltungen teilnehmen wird.

Bis heute hat Verstappen in der Formel 1 57 Rennsiege und 36 Polepositions erzielt. Bei seinem Renndebüt 2015 ist er erst 17 Jahre und 166 Tage alt - ein ewiger Rekord.

Der Niederländer ist nicht der einzige Formel-1-Fahrer, der bisher auf der TIME100-Liste erschienen ist: Lewis Hamilton wurde 2020 aufgenommen, während Michael Schumacher auf der Liste von 2005 erschien. Beide haben je sieben WM-Titel.

