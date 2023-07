Formel-1-Wetter 2023: Die Prognose für das Rennen in Belgien

Es sind ganz entscheidende Fragen an jedem Rennwochenende der Formel 1 2023. Nämlich: Wie lautet die Wettervorhersage? Ist vor Ort mit nasser Fahrbahn zu rechnen? Braucht es Intermediates oder gar Regenreifen? Oder bleibt es vom Training über das Qualifying bis hin zum Rennen einfach nur konstant trocken und Trockenreifen reichen aus? Kurzum: Auf was müssen sich die Fahrer um Nico Hülkenberg, Max Verstappen und Lewis Hamilton einstellen?

Um diese Fragen beantworten zu können, haben unsere Redakteure das Wetter an den Austragungsorten der Formel 1 bereits einige Tage vor Beginn von Rennwochenenden genau im Blick. Und im Veranstaltungsverlauf wird dieser Vorschau-Artikel mit immer neuen Angaben zum Wetter wie Temperatur in Grad Celsius, Windstärke, Bewölkung und zu erwartendem Niederschlag für die einzelnen Tage pro Wochenende aktualisiert.

Das Ergebnis ist eine möglichst präzise Wettervorhersage für die jeweiligen Grands Prix der Formel-1-Saison 2023. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr, schließlich sind einige Motorsport-Orte wie zum Beispiel Spa-Francorchamps oder der Nürburgring dafür bekannt, besonders wechselhaftes Wetter zu haben, das sich nicht immer treffsicher prognostizieren lässt. Niederschlag kann es dort auch unangekündigt geben.

Das nächste Mal geht die Formel 1 in Spa-Francorchamps auf die Strecke, und zwar vom 28. bis 30. Juli beim Belgien-Grand-Prix, dem zwölften Rennen des Jahres. (Hier den kompletten Formel-1-Kalender 2023 abrufen!)

Die aktuelle Wetterprognose für das Rennwochenende in Spa-Francorchamps



2023 erwartet die Teilnehmer und Besucher klassisches Ardennenwetter mit mäßig warmen Temperaturen und einer hohen Regenwahrscheinlichkeit an allen drei Tagen. Auch der Wind weht frisch und könnte eine Rolle spielen. Die Vorhersage im Detail.

Der Freitag (28. Juli) beginnt stark bewölkt, im Laufe des Tages zeigen sich nur vereinzelt Wolkenlücken. Es wird nass. Immer wieder ziehen Schauer über die Ardennen, die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 90 Prozent.

Dazu weht ein frischer Wind mit 30 bis 40 km/h aus Süd bis Südwest. In der schnellen Blanchimont-Kurve bedeutet das Rückenwind, der den Abtrieb der Autos reduziert. In der Passage Eau Rouge/Raidillon weht der Wind schräg von vorne rechts. Die Temperaturen liegen bei maximal 20 Grad Celsius.

Auch der Samstag (29. Juli) beginnt mit starker Bewölkung und weiterem Regen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 82 Prozent. Erst im Laufe des Nachmittags und damit zur Startzeit des Sprints um 16:30 Uhr lässt das Schauerrisiko nach und es zeigen sich vereinzelt Wolkenlücken.

Die Höchstwerte erreichen wieder 20 Grad Celsuis, der Wind weht wie am Freitag frisch mit 30 bis 40 km/h aus Südwest bis West.

Am Sonntag (30. Juli) ändert sich das Wetter kaum. Erneut zeigen sich viele Wolken am Himmel. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit sinkt zwar leicht auf 56 Prozent, aber vor allem zum Rennstart um 15:00 Uhr muss mit weiteren Schauern gerechnet werden. Mit maximal 19 Grad wird es noch etwas kühler, der Wind weht unverändert mit 30 bis 40 km/h aus Südwest bis West.

Hinweis: Diese Vorhersage wird im Wochenverlauf mehrmals aktualisiert!

Die erste Prognose für das folgende Rennen in den Niederlanden:

Da das nächste Rennen in Zandvoort erst in Ende August nach der Sommerpause der Formel 1 stattfindet, ist eine Wetterprognose zum aktuellen Zeitpunkt unmöglich. In den vergangenen Jahren fand das Rennen zur gleichen Jahreszeit bei sommerlich trockenen Bedingungen statt. Präzisere Angaben gibt es aber erst in der Rennwoche.