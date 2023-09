Formel-1-Wetter 2023: Die Vorhersage für den Japan-Grand-Prix in Suzuka Die aktuelle Wettervorschau für das 16. Rennwochenende der Formel-1-Saison 2023 auf dem Suzuka International Racing Course in Japan

Es sind ganz entscheidende Fragen an jedem Rennwochenende der Formel 1 2023. Nämlich: Wie lautet die Wettervorhersage? Ist vor Ort mit nasser Fahrbahn zu rechnen? Braucht es Intermediates oder gar Regenreifen? Oder bleibt es vom Training über das Qualifying bis hin zum Rennen einfach nur konstant trocken und Trockenreifen reichen aus? Kurzum: Auf was müssen sich die Fahrer um Nico Hülkenberg, Max Verstappen und Lewis Hamilton einstellen? Um diese Fragen beantworten zu können, haben unsere Redakteure das Wetter an den Austragungsorten der Formel 1 bereits einige Tage vor Beginn von Rennwochenenden genau im Blick. Und im Veranstaltungsverlauf wird dieser Vorschau-Artikel mit immer neuen Angaben zum Wetter wie Temperatur in Grad Celsius, Windstärke, Bewölkung und zu erwartendem Niederschlag für die einzelnen Tage pro Wochenende aktualisiert. Das Ergebnis ist eine möglichst präzise Wettervorhersage für die jeweiligen Grands Prix der Formel-1-Saison 2023. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr, schließlich sind einige Motorsport-Orte wie zum Beispiel Spa-Francorchamps oder der Nürburgring dafür bekannt, besonders wechselhaftes Wetter zu haben, das sich nicht immer treffsicher prognostizieren lässt. Niederschlag kann es dort auch unangekündigt geben. Das nächste Mal geht die Formel 1 in Suzuka auf die Strecke, und zwar vom 22. bis 24. September 2023, beim Japan-Grand-Prix, dem 16. Rennen des Jahres. (Hier den kompletten Formel-1-Kalender 2023 abrufen!) Die aktuelle Wetterprognose für das Rennwochenende in Suzuka: Für Freitag (22. September) sagen die meisten Wettermodelle derzeit einen sonnigen Tag mit nur wenigen harmlosen Wolken voraus. Einzelne Wettermodelle berechnen jedoch teils kräftige Regenfälle. Diese Lösungen sind aber deutlich in der Unterzahl. Die Temperaturen erreichen sommerliche Werte zwischen 27 und 31 Grad. Der Wind weht schwach mit durchschnittlich 15, in Böen bis 35 km/h aus nordwestlicher Richtung. Auf der Start- und Zielgeraden bedeutet das Rückenwind, in der schnellen Linkskurve R130 kommt der Wind seitlich von links. Für Samstag (23. September) sind sich die Berechnungen der verschiedenen Wettermodelle einig. Viel Sonne, nur wenige Wolken und eine geringe Niederschlagswahrscheinlichkeit von 33 Prozent sorgen für optimale Bedingungen im Qualifying. Mit Höchsttemperaturen von 26 bis 30 Grad Celsius wird es ähnlich warm wie am Freitag. Der Wind weht weiterhin schwach mit durchschnittlich 20 km/h, in Böen bis zu 35 km/h aus nordwestlicher Richtung. Am Sonntag (24. September) nimmt die Bewölkung zu, durch Wolkenlücken kommt aber immer wieder die Sonne zum Vorschein. Es besteht ein geringes Risiko für vereinzelte, kurze Regenschauer, ein trockenes Rennen ist aber wahrscheinlicher. Die Temperaturen gehen gegenüber den Vortagen etwas zurück und erreichen Höchstwerte zwischen 24 und 28 Grad. Der Wind nimmt gegenüber den Vortagen zu und weht im Mittel mit 25 km/h, in Böen bis zu 50 km/h. In der schnellen R130-Kurve würde also Rückenwind herrschen, der den Abtrieb der Autos reduziert. Hinweis: Diese Vorhersage wird im Wochenverlauf mehrmals aktualisiert! Die erste Prognose für das folgende Rennen in Katar: Für den nächsten Grand Prix auf dem Losail International Circuit in Katar (6. bis 8. Oktober) ist derzeit noch keine genaue Prognose möglich. Aufgrund der geografischen Lage ist jedoch mit warmen und trockenen Bedingungen in der Wüste von Katar zu rechnen.