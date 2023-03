Formel-1-Wetter 2023: Die aktuelle Prognose für Dschidda

Audio-Player laden

Es sind ganz entscheidende Fragen an jedem Rennwochenende der Formel 1 2023. Nämlich: Wie lautet die Wettervorhersage? Ist vor Ort mit nasser Fahrbahn zu rechnen? Braucht es Intermediates oder gar Regenreifen? Oder bleibt es vom Training über das Qualifying bis hin zum Rennen einfach nur konstant trocken und Trockenreifen reichen aus? Kurzum: Auf was müssen sich die Fahrer um Nico Hülkenberg, Max Verstappen und Lewis Hamilton einstellen?

Um diese Fragen beantworten zu können, haben unsere Redakteure das Wetter an den Austragungsorten der Formel 1 bereits einige Tage vor Beginn von Rennwochenenden genau im Blick. Und im Veranstaltungsverlauf wird dieser Vorschau-Artikel mit immer neuen Angaben zum Wetter wie Temperatur in Grad Celsius, Windstärke, Bewölkung und zu erwartendem Niederschlag für die einzelnen Tage pro Wochenende aktualisiert.

Das Ergebnis ist eine möglichst präzise Wettervorhersage für die jeweiligen Grands Prix der Formel-1-Saison 2023. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr, schließlich sind einige Motorsport-Orte wie zum Beispiel Spa-Francorchamps oder der Nürburgring dafür bekannt, besonders wechselhaftes Wetter zu haben, das sich nicht immer treffsicher prognostizieren lässt. Niederschlag kann es dort auch unangekündigt geben.

Das nächste Mal geht die Formel 1 in Dschidda auf die Strecke, und zwar vom 17. bis 19. März 2023 beim Saudi-Arabien-Prix, dem zweiten Rennen des Jahres. (Hier den kompletten Formel-1-Kalender 2023 abrufen!)

Erste Prognosen für das folgende Rennen in Dschidda (19. März)

Der März zählt zu den trockensten Monaten in der Region um Dschidda, Regen ist also unwahrscheinlich beim zweiten Formel-1-Grand-Prix des Jahres in Saudi-Arabien. Im Gegenteil: Es wird vermutlich ähnlich sonnig und warm wie schon beim Auftaktrennen in Bahrain, denn im Schnitt liegen die Temperaturen in Dschidda im März bei etwa 25 Grad Celsius.

