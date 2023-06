Formel-1-Wetter 2023: Die aktuelle Prognose für Montreal

Es sind ganz entscheidende Fragen an jedem Rennwochenende der Formel 1 2023. Nämlich: Wie lautet die Wettervorhersage? Ist vor Ort mit nasser Fahrbahn zu rechnen? Braucht es Intermediates oder gar Regenreifen? Oder bleibt es vom Training über das Qualifying bis hin zum Rennen einfach nur konstant trocken und Trockenreifen reichen aus? Kurzum: Auf was müssen sich die Fahrer um Nico Hülkenberg, Max Verstappen und Lewis Hamilton einstellen?

Um diese Fragen beantworten zu können, haben unsere Redakteure das Wetter an den Austragungsorten der Formel 1 bereits einige Tage vor Beginn von Rennwochenenden genau im Blick. Und im Veranstaltungsverlauf wird dieser Vorschau-Artikel mit immer neuen Angaben zum Wetter wie Temperatur in Grad Celsius, Windstärke, Bewölkung und zu erwartendem Niederschlag für die einzelnen Tage pro Wochenende aktualisiert.

Das Ergebnis ist eine möglichst präzise Wettervorhersage für die jeweiligen Grands Prix der Formel-1-Saison 2023. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr, schließlich sind einige Motorsport-Orte wie zum Beispiel Spa-Francorchamps oder der Nürburgring dafür bekannt, besonders wechselhaftes Wetter zu haben, das sich nicht immer treffsicher prognostizieren lässt. Niederschlag kann es dort auch unangekündigt geben.

Das nächste Mal geht die Formel 1 in Montreal auf die Strecke, und zwar vom 16. bis 18. Juni 2023 beim Kanada-Grand-Prix, dem achten Rennen des Jahres. (Hier den kompletten Formel-1-Kalender 2023 abrufen!)

Die aktuelle Wetterprognose für das Rennwochenende in Montreal:

Der Freitag (16. Juni) beim Kanada-Grand-Prix 2023 beginnt für die Formel 1 womöglich auf nasser Strecke. Für den Zeitraum des ersten Freien Trainings ab 19:30 Uhr (MESZ) sind leichte Regenschauer vorhergesagt. Die Temperaturen dürften dann bei etwa 16 Grad Celsius liegen. Der prognostizierte Wind aus Südwesten trifft mit bis 16 km/h auf die Strecke, was mehrheitlich Seitenwind bedeutet.

Für das zweite Freie Training ab 23 Uhr (MESZ) bessern sich die Bedingungen: Es bleibt zwar bei 16 Grad Celsius, aber die Wolkendecke über dem Circuit Gilles Villeneuve dürfte sich lichten und Sonnenschein ermöglichen. Der Wind lässt nach auf nur noch neun km/h. Weiterer Regen ist am Freitag nicht in Sicht.

Der Samstag (17. Juni) steht in Montreal ganz im Zeichen dichter Bewölkung über der Rennstrecke. Ab dem frühen Morgen ist ganztags mit Regenschauern zu rechnen, viel Regenmenge aber kommt voraussichtlich nicht zusammen.

Zum Qualifying ab 22 Uhr (MESZ) wird mit 21 Grad Celsius die Tageshöchsttemperatur erreicht. Und erneut gibt es vor allem Seitenwind mit bis zwölf km/h aus zunächst südwestlicher, später westlicher Richtung.

Am Sonntag (18. Juni) präsentiert sich das Wetter beim Kanada-Grand-Prix 2023 ganz anders als an den Vortagen: Erstmals spielt die Sonne die klare Hauptrolle, entsprechend warm wird es in Montreal mit bis 23 Grad Celsius.

Regen ist für den Renntag der Formel 1 nicht vorhergesagt. Und auch der Wind weht nur schwach mit bis neun km/h aus zunächst westlicher Richtung, später (und nochmals schwächer) aus Norden. Letzteres bedeutet Gegenwind bei der Anfahrt zur Haarnadel-Kurve und Rückenwind auf den Geraden vor Start und Ziel.

Hinweis: Diese Vorhersage wird im Wochenverlauf mehrmals aktualisiert!

Erste Wettervorhersage für das nächste Rennen in Spielberg



Für das nächste Rennen vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2023 in Spielberg (Österreich) liegen bislang noch keine konkreten Prognosen vor. Doch der Zeitpunkt ist günstig für ein Rennen am Red-Bull-Ring: Der Juli gilt als wärmster Monat in der Region, wenngleich im Juli ebenfalls am meisten Regen fällt.