Formel-1-Wetter 2024: Die aktuelle Vorhersage für den Grand Prix in Imola

Es sind ganz entscheidende Fragen an jedem Rennwochenende der Formel 1 2024. Nämlich: Wie lautet die Wettervorhersage? Ist vor Ort mit nasser Fahrbahn zu rechnen? Braucht es Intermediates oder gar Regenreifen? Oder bleibt es vom Training über das Qualifying bis hin zum Rennen einfach nur konstant trocken und Trockenreifen reichen aus? Kurzum: Auf was müssen sich die Fahrer um Nico Hülkenberg, Max Verstappen und Lewis Hamilton einstellen?

Um diese Fragen beantworten zu können, haben unsere Redakteure das Wetter an den Austragungsorten der Formel 1 bereits einige Tage vor Beginn von Rennwochenenden genau im Blick. Und im Veranstaltungsverlauf wird dieser Vorschau-Artikel mit immer neuen Angaben zum Wetter wie Temperatur in Grad Celsius, Windstärke, Bewölkung und zu erwartendem Niederschlag für die einzelnen Tage pro Wochenende aktualisiert.

Das Ergebnis ist eine möglichst präzise Wettervorhersage für die jeweiligen Grands Prix der Formel-1-Saison 2024. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr, schließlich sind einige Motorsport-Orte wie zum Beispiel Spa-Francorchamps oder der Nürburgring dafür bekannt, besonders wechselhaftes Wetter zu haben, das sich nicht immer treffsicher prognostizieren lässt. Niederschlag kann es dort auch unangekündigt geben.

Das nächste Mal geht die Formel 1 in Imola auf die Strecke, und zwar vom 17. bis 19. Mai für den Emilia-Romagna-Grand-Prix, dem siebten Rennen des Jahres. (Hier den kompletten Formel-1-Kalender 2024 abrufen!)

Die aktuelle Wetterprognose für das Rennwochenende in Imola:

Zum Auftakt der Europa-Saison erwartet die Formel 1 in Italien zunächst ein frühsommerliches Wochenende mit viel Sonnenschein. Am Sonntag sind jedoch Schauer und Gewitter möglich. Die Vorhersage im Detail.

Der Freitag (17. Mai) beginnt sonnig und daran ändert sich auch den ganzen Tag nichts. Es ziehen höchstens ein paar harmlose Wolken durch. Die Temperatur steigt am Nachmittag auf 23 Grad.

Der Wind weht am Freitag stark mit Böen bis zu 60 km/h aus Süd bis Südwest. In den Kurven 9 (Piratella) sowie 11 und 12 (Aque Minerali) ist der Rückenwind daher spürbar, was zu einem instabilen Fahrverhalten der Autos führen kann.

Auch am Samstag (18. Mai) zeigt sich der Himmel den ganzen Tag fast wolkenlos. Mit Höchstwerten von 24 Grad Celsius wird es noch etwas wärmer als am Freitag. Der Wind dreht im Laufe des Tages auf östliche Richtungen und lässt mit durchschnittlich 15 km/h, in Böen bis 35 km/h gegenüber dem Vortag spürbar nach.

Der Sonntag (19. Mai) beginnt wieder sonnig. Im Laufe des Tages können sich jedoch Schauer bilden, auch kurze Gewitter sind möglich. Da diese lokal begrenzt sind, kann man im Voraus nicht sagen, ob sie die Strecke treffen oder nicht. Insgesamt liegt die Niederschlagswahrscheinlichkeit derzeit bei 44 Prozent.

Mit Höchstwerten um 25 Grad wird es wieder sommerlich warm. Der Wind weht aus unterschiedlichen Richtungen und lässt mit Geschwindigkeiten um 10 km/h im Mittel, in Böen bis zu 20 km/h, weiter nach. Sollten Schauer oder Gewitter über die Strecke ziehen, sind auch stärkere Böen möglich.

Hinweis: Diese Vorhersage wird im Wochenverlauf mehrmals aktualisiert!

Die Prognose für das nächste Rennen in Monte Carlo



Für den Grand Prix von Monaco (24. bis 26. Mai) sieht es derzeit nach einem überwiegend sonnigen und damit trockenen Wochenende aus. Lediglich am Freitagnachmittag könnte es etwas regnen. Mit Höchsttemperaturen knapp unter 20 Grad wird es nicht ganz so warm wie in Imola.