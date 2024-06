Formel-1-Wetter 2024: Die Vorhersage für das Rennen in Spielberg

Es sind ganz entscheidende Fragen an jedem Rennwochenende der Formel 1 2024. Nämlich: Wie lautet die Wettervorhersage? Ist vor Ort mit nasser Fahrbahn zu rechnen? Braucht es Intermediates oder gar Regenreifen? Oder bleibt es vom Training über das Qualifying bis hin zum Rennen einfach nur konstant trocken und Trockenreifen reichen aus? Kurzum: Auf was müssen sich die Fahrer um Nico Hülkenberg, Max Verstappen und Lewis Hamilton einstellen?

Um diese Fragen beantworten zu können, haben unsere Redakteure das Wetter an den Austragungsorten der Formel 1 bereits einige Tage vor Beginn von Rennwochenenden genau im Blick. Und im Veranstaltungsverlauf wird dieser Vorschau-Artikel mit immer neuen Angaben zum Wetter wie Temperatur in Grad Celsius, Windstärke, Bewölkung und zu erwartendem Niederschlag für die einzelnen Tage pro Wochenende aktualisiert.

Das Ergebnis ist eine möglichst präzise Wettervorhersage für die jeweiligen Grands Prix der Formel-1-Saison 2024. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr, schließlich sind einige Motorsport-Orte wie zum Beispiel Spa-Francorchamps oder der Nürburgring dafür bekannt, besonders wechselhaftes Wetter zu haben, das sich nicht immer treffsicher prognostizieren lässt. Niederschlag kann es dort auch unangekündigt geben.

Das nächste Mal geht die Formel 1 in Spielberg auf die Strecke, und zwar vom 28. bis 30. Juni für den Österreich-Grand-Prix, das elfte Rennen des Jahres. (Hier den kompletten Formel-1-Kalender 2024 abrufen!)

Wie so oft in den vergangenen Jahren erwartet die Formel 1 in der Steiermark sommerliches Wetter, aber kein stabiler Sonnenschein. An allen drei Tagen, vor allem am Sonntag, muss mit teils heftigen Regenschauern und Gewittern gerechnet werden. Die Vorhersage im Detail.

Am Freitag (28. Juni) zeigen sich neben viel Sonnenschein vor allem am Nachmittag einige Wolken am Himmel, aus denen es schauerartig regnen kann. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist mit 54 Prozent aber noch mäßig, große Regenmengen werden auch nicht erwartet.

Die Temperatur steigt am Nachmittag auf 27 Grad. Der Wind weht schwach mit maximal 20 km/h in Böen aus Süd bis West und hat keinen entscheidenden Einfluss auf das Fahrverhalten der Autos.

Auch der Samstag (29. Juni) beginnt sonnig. Der Sprint um 12:00 Uhr wird nach derzeitigem Stand unter trockenen Bedingungen stattfinden. Am Nachmittag zieht es jedoch immer mehr zu und während des Qualifyings (ab 16:00 Uhr) muss mit teils kräftigen Schauern und Gewittern gerechnet werden.

Da diese immer lokal auftreten, ist im Vorfeld nicht absehbar, ob sie die Strecke treffen oder an ihr vorbeiziehen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit steigt im Vergleich zum Vortag auf 66 Prozent.

Mit Tageshöchstwerten um 28 Grad bleibt es sommerlich warm. Der Wind weht im Mittel mit 15 km/h weiterhin schwach aus südlichen Richtungen. Bei Schauern und Gewittern sind aber auch Sturmböen möglich.

Der Sonntag (30. Juni) zeigt ein ähnliches Bild wie der Samstag. Nach einem sonnigen Start zieht sich der Himmel am Nachmittag immer mehr zu. Während des Rennens (ab 15 Uhr) muss bei einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 78 Prozent mit Schauern und Gewittern gerechnet werden.

Diese können heftig ausfallen und größere Regenmengen in kürzerer Zeit bringen. Es bleibt aber dabei, dass erst kurzfristig vorhergesagt werden kann, wo genau die Schauer auftreten. Die Temperatur erreicht 29 Grad. Der Wind weht weiterhin schwach mit durchschnittlich 15 km/h aus Süd bis West. In Schauern und Gewittern sind erneut starke Böen möglich.