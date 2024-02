Formel-1-Wetter 2024: Die aktuelle Vorhersage für den Grand Prix von Bahrain

Es sind ganz entscheidende Fragen an jedem Rennwochenende der Formel 1 20234. Nämlich: Wie lautet die Wettervorhersage? Ist vor Ort mit nasser Fahrbahn zu rechnen? Braucht es Intermediates oder gar Regenreifen? Oder bleibt es vom Training über das Qualifying bis hin zum Rennen einfach nur konstant trocken und Trockenreifen reichen aus? Kurzum: Auf was müssen sich die Fahrer um Nico Hülkenberg, Max Verstappen und Lewis Hamilton einstellen?

Um diese Fragen beantworten zu können, haben unsere Redakteure das Wetter an den Austragungsorten der Formel 1 bereits einige Tage vor Beginn von Rennwochenenden genau im Blick. Und im Veranstaltungsverlauf wird dieser Vorschau-Artikel mit immer neuen Angaben zum Wetter wie Temperatur in Grad Celsius, Windstärke, Bewölkung und zu erwartendem Niederschlag für die einzelnen Tage pro Wochenende aktualisiert.

Das Ergebnis ist eine möglichst präzise Wettervorhersage für die jeweiligen Grands Prix der Formel-1-Saison 2024. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr, schließlich sind einige Motorsport-Orte wie zum Beispiel Spa-Francorchamps oder der Nürburgring dafür bekannt, besonders wechselhaftes Wetter zu haben, das sich nicht immer treffsicher prognostizieren lässt. Niederschlag kann es dort auch unangekündigt geben.

Das nächste Mal geht die Formel 1 in Sachir auf die Strecke, und zwar vom 29. Februar bis 2. März beim Bahrain-Grand-Prix, dem ersten Rennen des Jahres. (Hier den kompletten Formel-1-Kalender 2024 abrufen!)

Die aktuelle Wetterprognose für das Rennwochenende in Bahrain:

Zum Saisonauftakt erwartet die Fahrer, Teams und Zuschauer in der Wüste von Bahrain trockenes und sonniges Wetter mit mäßig warmen Temperaturen. Vor allem an den Trainingstagen könnte der Wind eine Rolle spielen. Die Vorhersage im Detail.

Am Donnerstag (29. Februar) scheint von früh bis spät die Sonne von einem wolkenlosen Himmel. Allerdings bleibt es für die Region und die Jahreszeit relativ frisch. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von nur 17 Grad Celsius. Abends und nachts kühlt es kaum ab.

Das liegt vor allem am starken Wind. Er weht im Mittel mit 40, in Böen bis 60 km/h aus Nord bis Nordwest. Das bedeutet Gegenwind auf der Start-Ziel-Geraden und Rückenwind in den Kurven 5, 6, 7, 8, 11 und 13, der den Abtrieb reduziert und die Fahrer vor eine Herausforderung stellt. Außerdem kann der Wind Wüstensand auf die Strecke wehen.

Am Freitag (1. März) scheint wieder den ganzen Tag die Sonne. Mit Höchstwerten von bis zu 18 Grad Celsius ändern sich die Temperaturen kaum. Bis zum Qualifying um 19 Uhr Ortszeit (17 Uhr MEZ) kühlt es kaum ab. Der Wind weht weiterhin deutlich spürbar mit mittleren 40, in Böen bis zu 60 km/h aus nordwestlicher Richtung.

Auch am Samstag (2. März) bleibt es sonnig. Die Temperaturen liegen tagsüber und zum Zeitpunkt des Rennstarts um 18 Uhr Ortszeit (16 Uhr MEZ) bei 18 Grad Celsius. Regen ist wie an allen Tagen nicht zu erwarten.

Der Wind lässt im Vergleich zu den Vortagen merklich nach und weht nur noch mit durchschnittlich 15 km/h, in Böen bis zu 30 km/h. Im Laufe des Tages dreht er von Nord auf Ost, so dass in der ohnehin schwierig anzubremsenden Kurve 10 sowie in Kurve 14 am Eingang der Start-Ziel-Geraden Rückenwind herrscht.

Hinweis: Diese Vorhersage wird im Wochenverlauf mehrmals aktualisiert!